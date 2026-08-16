Una valiosa oportunidad de apoyo económico llega para los hogares de Illinois mediante jornadas especiales de distribución comunitaria. Sucede que diversos centros de asistencia habilitarán puntos de atención para entregar alimentos gratis a las familias que lo necesitan. En caso estés interesado por saber los horarios y las despensas disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.
El apoyo brindado por las organizaciones benéficas busca reducir la carga financiera mensual de las familias de Illinois. De esa manera, pueden reducir deudas, facturas de servicios y otros consumos básicos del hogar.
Los interesados pueden acceder a distintos productos perecibles y no perecibles, entre los cuales incluyen legumbres, frutas, verduras, enlatados, proteínas, lácteos, entre otras opciones saludables. Es más, algunos centros ofrecen comida caliente.
Lo ideal es que cada solicitante lleve consigo una bolsa de tamaño aceptable y su identificación para acceder a estos recursos. También es importante acudir antes de la hora prevista, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 17 al 20 de agosto
- Lunes 17 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|East Peoria Food Pantry
|154 E Washington, East Peoria, IL 61611
|1 a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
- Martes 18 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Hidden Manna Food Pantry
|644 Park Ave., Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 4 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|The Hope Cupboard - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|10 a.m. a 1 p.m.
- Miércoles 19 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Pleasant Valley Miss Bapt
|301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 61571
|4 a 5 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|Peoria Area Food Pantry
|721 W McBean Street, Peoria, IL 61605
|9 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
- Jueves 20 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Salvation Army Family Services
|417 NE Adams, Peoria, IL
|9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
|Sophia’s Kitchen
|105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 61605
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Thomas Church Food Pantry
|904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 61616
|9 a 11 a.m.
|The Hope Cupboard - Pekin
|1416 N 8th St., Pekin, IL 61554
|1 a 3:45 p.m.
En caso quieres encontrar una despensa más cercana a tu hogar, el sistema de Northern Illinois Food Bank te brinda las opciones más favorables. Para ello, tendrás que introducir en el buscador tu dirección, ciudad o código postal.
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