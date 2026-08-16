La ayuda está dirigida especialmente a las familias de bajo recursos de Illinois. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
La ayuda está dirigida especialmente a las familias de bajo recursos de Illinois. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una valiosa oportunidad de apoyo económico llega para los hogares de Illinois mediante jornadas especiales de distribución comunitaria. Sucede que diversos centros de asistencia habilitarán puntos de atención para a las familias que lo necesitan. En caso estés interesado por saber los horarios y las despensas disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

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El apoyo brindado por las organizaciones benéficas busca reducir la carga financiera mensual de las familias de Illinois. De esa manera, pueden reducir deudas, facturas de servicios y otros consumos básicos del hogar.

Los interesados pueden acceder a distintos productos perecibles y no perecibles, entre los cuales incluyen legumbres, frutas, verduras, enlatados, proteínas, lácteos, entre otras opciones saludables. Es más, algunos centros ofrecen comida caliente.

Lo ideal es que cada solicitante lleve consigo una bolsa de tamaño aceptable y su identificación para acceder a estos recursos. También es importante acudir antes de la hora prevista, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas.

Illinois cuenta con distintos puntos donde se entregan alimentos y comidas gratis durante la semana del 10 al 13 de agosto. (Foto referencial: Pexels)
Illinois cuenta con distintos puntos donde se entregan alimentos y comidas gratis durante la semana del 10 al 13 de agosto. (Foto referencial: Pexels)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 17 al 20 de agosto

  • Lunes 17 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
East Peoria Food Pantry154 E Washington, East Peoria, IL 616111 a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
  • Martes 18 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Hidden Manna Food Pantry644 Park Ave., Peoria, IL 6160311 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
The Hope Cupboard - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 6155410 a.m. a 1 p.m.
  • Miércoles 19 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Pleasant Valley Miss Bapt301 E. Bittersweet Rd., Washington, IL 615714 a 5 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
Peoria Area Food Pantry721 W McBean Street, Peoria, IL 616059 a 11 a.m.
3 a 6 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
  • Jueves 20 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 9 a 11:30 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
1 a 4 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl., Peoria, IL 616059 a.m. a 3 p.m.
St. Thomas Church Food Pantry904 E Lake Ave, Peoria Heights, IL 616169 a 11 a.m.
The Hope Cupboard - Pekin1416 N 8th St., Pekin, IL 615541 a 3:45 p.m.
Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los beneficiados podrán recibir alimentos nutritivos, tales como frutas y verduras. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso quieres encontrar una despensa más cercana a tu hogar, el sistema de Northern Illinois Food Bank te brinda las opciones más favorables. Para ello, tendrás que introducir en el buscador tu dirección, ciudad o código postal.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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