Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a los más necesitados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a los más necesitados. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente noticia llega para las familias de Illinois que buscan aliviar la carga económica que presentan mensualmente. Desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio, distintas despensas estarán presentes para brindar a la familias más necesitadas. ¿Estás dispuesto a aprovechar este beneficio? Entonces, te invito a conocer los horarios y los puntos de entrega disponibles en las fecha señaladas.

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Es una gran posibilidad para que las familias de bajos recursos económicos obtengan alimentos gratuitos sin la necesidad de gastar un dólar. De esa manera, podrán ahorrar e invertir su dinero en otros gastos o negocios que les pueden resultar beneficiosos.

No necesariamente las personas recibirán productos enlatados; estas despensas ofrecen alimentos perecederos y no perecederos. Es decir, los interesados tienen la oportunidad de llevar a casa lácteos, frutas, verduras, conservas, carnes congeladas, entre otras opciones.

Según lo señalado por Northern Illinois Food Bank, algunos bancos de alimentos no solo entregan alimentos, ya que existe la posibilidad de que repartan artículos de higiene personal, útiles escolares y productos de papel.

Los interesados no gastarán un dólar para recibir estos alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados no gastarán un dólar para recibir estos alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 17 al 19 de julio

  • Viernes 17 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Salvation Army Family Services417 NE Adams, Peoria, IL 11:30 a.m. a 1 p.m.
Sophia’s Kitchen105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
  • Sábado 18 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Community Harvest1901 S Fourth Ave., Morton, IL 6155010 a.m. a 12 p.m.
Nannie M. Johnson Community Center3201 NE Madison, Peoria, IL 6160311 a.m. a 1 p.m.
First United Methodist116 Perry, Peoria, IL 6160311:30 a.m. a 1 p.m.
  • Domingo 19 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. John’s Breadline (Comidas calientes)430 N. 5th St., Springfield, IL 6270210:30 a.m. a 1:30 p.m.
Beardstown Food Pantry121 E 2nd Street, Beardstown, IL 626181 a 3 p.m.
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road, Champaign, IL 618201 a 3 p.m.
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410 12 a 2 p.m.

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en las listas presentadas, puedes usar el buscador de . Tan solo bastará que insertes tu dirección, ciudad o código postal para obtener los mejores resultados.

Las personas interesadas pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las personas interesadas pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En qué condados se hace la repartición de alimentos gratis

De acuerdo a la información otorgada por Northern Illinois Food Bank, los habitantes de los siguientes 13 condados tienen la gran oportunidad de acceder a estos recursos nutritivos sin gastar un dólar:

  • Condado de Stephenson
  • Condado de Winnebago
  • Condado de Boon
  • Condado de McHenry
  • Condado de Lake
  • Condado de Ogle
  • Condado de DeKalb
  • Condado de Kane
  • Condado de DuPage
  • Condado de Kendall
  • Condado de Will
  • Condado de Grundy
  • Condado de Kankakee

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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