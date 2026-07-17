Una excelente noticia llega para las familias de Illinois que buscan aliviar la carga económica que presentan mensualmente. Desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio, distintas despensas estarán presentes para brindar alimentos gratis a la familias más necesitadas. ¿Estás dispuesto a aprovechar este beneficio? Entonces, te invito a conocer los horarios y los puntos de entrega disponibles en las fecha señaladas.

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Es una gran posibilidad para que las familias de bajos recursos económicos obtengan alimentos gratuitos sin la necesidad de gastar un dólar. De esa manera, podrán ahorrar e invertir su dinero en otros gastos o negocios que les pueden resultar beneficiosos.

No necesariamente las personas recibirán productos enlatados; estas despensas ofrecen alimentos perecederos y no perecederos. Es decir, los interesados tienen la oportunidad de llevar a casa lácteos, frutas, verduras, conservas, carnes congeladas, entre otras opciones.

Según lo señalado por Northern Illinois Food Bank, algunos bancos de alimentos no solo entregan alimentos, ya que existe la posibilidad de que repartan artículos de higiene personal, útiles escolares y productos de papel.

Los interesados no gastarán un dólar para recibir estos alimentos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 17 al 19 de julio

Viernes 17 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. Salvation Army Family Services 417 NE Adams, Peoria, IL 11:30 a.m. a 1 p.m. Sophia’s Kitchen 105 N Richard Pryor Pl, Peoria, IL 61605 9 a.m. a 3 p.m. St. Vincent Depaul Pekin 706 Court St., Pekin, IL 61554 8:30 a 11 a.m.

Sábado 18 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. Community Harvest 1901 S Fourth Ave., Morton, IL 61550 10 a.m. a 12 p.m. Nannie M. Johnson Community Center 3201 NE Madison, Peoria, IL 61603 11 a.m. a 1 p.m. First United Methodist 116 Perry, Peoria, IL 61603 11:30 a.m. a 1 p.m.

Domingo 19 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. John’s Breadline (Comidas calientes) 430 N. 5th St., Springfield, IL 62702 10:30 a.m. a 1:30 p.m. Beardstown Food Pantry 121 E 2nd Street, Beardstown, IL 62618 1 a 3 p.m. Friends of Champaign County 201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820 1 a 3 p.m. Living Hope SDA Food Pantry 25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410 12 a 2 p.m.

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en las listas presentadas, puedes usar el buscador de Northern Illinois Food Bank . Tan solo bastará que insertes tu dirección, ciudad o código postal para obtener los mejores resultados.

Las personas interesadas pueden recibir alimentos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En qué condados se hace la repartición de alimentos gratis

De acuerdo a la información otorgada por Northern Illinois Food Bank, los habitantes de los siguientes 13 condados tienen la gran oportunidad de acceder a estos recursos nutritivos sin gastar un dólar:

Condado de Stephenson

Condado de Winnebago

Condado de Boon

Condado de McHenry

Condado de Lake

Condado de Ogle

Condado de DeKalb

Condado de Kane

Condado de DuPage

Condado de Kendall

Condado de Will

Condado de Grundy

Condado de Kankakee

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