Si resides en alguna ciudad de los Estados Unidos, debes comprender completamente las leyes migratorias que rigen en el país , ya que el desconocimiento puede llevarte a severas consecuencias. Recientemente, una experta legal explicó por qué es “riesgoso” aproximarse a instalaciones que están bajo jurisdicción del gobierno federal. En caso te interese esta información, es clave seguir leyendo los siguientes párrafos.

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La recomendación de la abogada Kathia Quirós parte ante la detención de una familia colombiana en el estado de California. Según información de Telemundo , los perjudicados aseguraron haber registrado su “autodeportación” en el aplicativo CBP Home y tenían los pasajes comprados para regresar a su país de origen este 13 de julio.

CBP Home es una aplicativo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que brinda la posibilidad a los inmigrantes ilegales en abandonar EE. UU. de manera voluntaria , pero no sería lo único; las personas que acepten esta “oportunidad” reciben un viaje libre de costo, se liberan de cualquier multa y reciben un bono de salida de $2,600, según el DHS .

La pesadilla para este familia empezó el 24 de mayo cuando acudieron a un festival por Memoria Day. Durante su paseo, visitaron un búnker militar; todo parecía en orden hasta que, de manera inesperada, aparecieron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para solicitarle sus documentos.

A pesar de mostrar la solicitud de abandonar EE. UU., los pasajes que habían comprado y otras pruebas, los agentes federales procedieron a arrestar a la familia, pues precisaron que tenían desconocimiento total de dicha solicitud.

Los agentes de ICE procedieron a arrestar a la familia a pesar de que se les enseñó las pruebas de autodeportación. (Foto: AFP)

Experta legal aconseja evitar cualquier lugar con presencia de federales

Ante dicha situación, la letrada Quirós quiso explicar lo que realmente ocurrió para que esta familia resulte completamente afectada con la posibilidad de mantenerse bajo custodia a pesar de haber solicitado su “autodeportación” en el aplicativo CBP Home.

Para comenzar, señaló que dicha app solo le rinde información a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que operan en cualquier punto de ingreso hacia los EE. UU., tales como aeropuertos y fronteras (terrestre o marítima).

La letrada puntualiza que ningún inmigrantes sin los papeles legales o que haya solicitado una salida voluntaria deben acudir a lugares con presencia de agentes federales. (Crédito: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / MICHAEL M. SANTIAGO

Por lo tanto, este personal no se ubica en cuarteles militares ni en las cortes federales , a comparación de los agentes de ICE que sí cumplen funciones en dichos lugares y no tienen conocimiento sobre cualquier solicitud de salida voluntaria realizada por CBP Home.

“No podemos pretender que CBP Home le hable a estos militares. Lo que ha pasado es que las personas (familia colombiana) ya tenían su aplicativo listo para salir, pero no coordinaron con la gente correcta. Los inmigrantes no nos podemos acercar a ningún lugar que esté cuidado por los federales”, declaró Quirós a Telemundo .

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