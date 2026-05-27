La reciente difusión de un memorándum relacionado con los procesos de residencia permanente en Estados Unidos ha generado preocupación y confusión entre miles de inmigrantes que actualmente buscan obtener la Green Card. En redes sociales comenzaron a circular versiones que aseguraban que todas las personas en trámite tendrían que abandonar el país y esperar la aprobación desde sus lugares de origen. La noticia provocó temor entre familias inmigrantes y solicitantes que llevan años construyendo su vida en EE.UU. Sin embargo, abogados especializados en inmigración aclararon que el proceso de ajuste de estatus continúa vigente y que no existe una cancelación oficial de esa vía para obtener la residencia.

El abogado Armando Olmedo explicó que el memorándum ha sido interpretado de manera equivocada. Según detalló, las autoridades migratorias no han eliminado el ajuste de estatus dentro de EE.UU. ni están obligando automáticamente a las personas a regresar a su país para completar el trámite de residencia.

“El memorándum no dice que vamos a cancelar esa vía para obtener la residencia en EE.UU.”, aclaró el experto durante una entrevista, donde además explicó que los oficiales de inmigración ahora podrían aplicar con más énfasis criterios de discreción al revisar los casos.

Abogados recomiendan reforzar expedientes para obtener la Green Card en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

De acuerdo con Olmedo, los oficiales evaluarán factores positivos y negativos antes de decidir si aprueban o no un ajuste de estatus. Por ello, recomendó que las personas con trámites pendientes lleguen mejor preparadas a sus entrevistas migratorias.

La recomendación de abogados para reforzar expedientes de Green Card

El experto aconsejó acudir a las entrevistas con documentos adicionales que ayuden a fortalecer el caso. Entre las principales recomendaciones mencionó:

Llevar cartas de empleadores que confirmen estabilidad laboral y buen desempeño.

que confirmen estabilidad laboral y buen desempeño. Presentar evidencia de vivienda o propiedades en EE.UU.

o propiedades en EE.UU. Incluir documentos familiares que demuestren arraigo en el país.

en el país. Obtener cartas de líderes religiosos o comunitarios que respalden el buen carácter moral.

o comunitarios que respalden el buen carácter moral. Mostrar pruebas de participación positiva dentro de la comunidad.

dentro de la comunidad. Tener organizados todos los documentos migratorios previos para evitar inconsistencias.

“El gobierno va a buscar factores negativos, como violaciones migratorias pasadas o antecedentes delictivos. Por eso es importante llevar evidencia favorable que incline la balanza”, advirtió Olmedo.

Miles de inmigrantes siguen atentos a los nuevos criterios para la Green Card en EE.UU. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El abogado también alertó que podrían aumentar las solicitudes de evidencia adicional y las notificaciones de intención de negar casos. Aunque esto no significa que el ajuste de estatus desaparezca, sí refleja un análisis más riguroso en ciertas solicitudes relacionadas con la Green Card.

A pesar de la preocupación generada en redes sociales, Olmedo insistió en que la ley migratoria vigente no ha cambiado y que el proceso de ajuste de estatus sigue abierto para quienes califican dentro de EE.UU. Mientras tanto, la recomendación principal es mantenerse informado mediante fuentes confiables y buscar asesoría legal antes de tomar decisiones apresuradas sobre un caso migratorio.

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