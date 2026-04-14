Las leyes migratorias continúan con modificaciones en el estado de Texas y no solo afectan el panorama laboral para los inmigrantes sin documentación, sino también otras áreas vitales como son la educación y movilidad. En los últimos días se confirmó que se exigirá desde el 1 de mayo la verificación del estatus legal para otorgar licencias profesionales en el sector de construcción y que desde el 1 de julio regirá un nuevo permiso estatal para los food trucks donde uno de los requisitos principales es el estatus migratorio legal, pero no es todo. En el “Estado de la Estrella Solitaria”, donde el gobernador es Greg Abbott, el paquete de regulaciones recién aprobado endurece de forma directa la vida diaria de los ciudadanos que no nacieron en Estados Unidos, con impacto claro en tres áreas clave para las familias latinas: estudiar, trabajar y moverse dentro del estado. Ahora estas medidas se aplican con criterios más estrictos y con requisitos adicionales de “estatus legal” para acceder a derechos y servicios básicos. Si eres hispano y actualmente te encuentras en esta parte del país forjando tu futuro y familia, es importante que sepas el impacto que tendrá en tu día a día y qué puedes hacer en este escenario.

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¿Qué está pasando en Texas con el nuevo paquete de regulaciones y a quiénes afecta?

Los nuevos cambios en el estado añaden restricciones al acceso a colegiaturas estatales en universidades públicas, quién puede obtener licencias ocupacionales, quién puede tramitar o renovar licencias comerciales y los que sí pueden realizar trámites vehiculares debido a la documentación que solicitan para comprar o registrar un vehículos.

¿A quiénes afecta? Según datos de organizaciones legales y autoridades estatales citados por el medio La Prensa de Houston, estas medidas impactan directamente a 1.7 millones de personas sin documentos en Texas, además de decenas de miles de refugiados, beneficiarios de DACA y otros migrantes con estatus protegido. En ese grupo, más de 6,400 refugiados y beneficiarios de DACA ya perdieron sus licencias comerciales de conducir.

Aquí te explico qué cambia, desde cuándo, a quién afecta y qué puedes hacer si vives en Texas y eres inmigrante, con o sin papeles.

1. Licencias profesionales más difíciles desde el 1 de mayo

Si laboras en cosmetología, eres técnico en aire acondicionado, electricista, chofer profesional o te desempeñas entre otros rubros donde hay gran presencia de trabajadores latinos, es importante que sepas que la Comisión de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) aprobó una nueva regla que exige probar presencia legal en Estados Unidos para obtener o renovar licencias profesionales. La norma entra en vigor el 1 de mayo de 2026 y obliga a presentar, en la práctica, un número de Seguro Social y documentos que demuestren estatus migratorio válido para tramitar o mantener la licencia. Quedan fuera la mayoría de inmigrantes sin residencia permanente, sin estatus de asilo o refugio, ni protección especial por trata u otros programas humanitarios. Eso significa que muchas personas que antes podían trabajar con una licencia estatal ahora podrían perderla o no renovarla, quedando en mayor vulnerabilidad laboral o empujadas al trabajo informal.

¿Qué puedes hacer si eres inmigrante?

Revisa si tu ocupación está regulada por el TDLR en la página oficial del Texas Department of Licensing and Regulation.

Consulta con un abogado de inmigración o una organización comunitaria sobre si tu estatus actual te permite obtener un número de Seguro Social o algún permiso de trabajo federal (por ejemplo, si eres solicitante de asilo, tienes TPS, etc.).

Si ya tienes licencia y documentos válidos, renueva lo antes posible y guarda copias de todo; las fechas de expiración serán clave bajo las nuevas reglas.

Texas busca ordenar el creciente negocio de los food trucks con una licencia estatal única, una base de datos pública de unidades, sanciones más claras y un filtro migratorio que podría dejar fuera a algunos propietarios. (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

2. Acceso a matrícula y educación superior en universidades públicas

El acceso de estudiantes sin papeles o con estatus precario a universidades públicas y colegios comunitarios es cada vez más complicado. Una reinterpretación normativa impulsada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, amenaza con dejar fuera de la matrícula estatal (in‑state tuition) a miles de jóvenes que antes podían pagar tarifas más bajas gracias a haber cursado la preparatoria en Texas.

De acuerdo con datos citados por medios locales, hasta 18.500 estudiantes podrían perder la posibilidad de pagar matrícula local si no demuestran un estatus migratorio que el estado considere suficiente. Esto no solo encarece el costo de estudiar, sino que en la práctica puede cerrar la puerta a la universidad para muchos jóvenes latinos de familias de bajos recursos.

¿Qué puedes hacer si eres inmigrante?

Habla con la oficina de ayuda financiera de tu universidad o college para saber qué categoría de matrícula aplicará en tu caso bajo las nuevas interpretaciones de la ley.

El abogado de inmigración William Vasquez recomienda consultar recursos legales y becas específicas para estudiantes indocumentados a través de organizaciones como MALDEF, United We Dream u otras entidades locales de defensa de derechos civiles.

consultar recursos legales y becas específicas para estudiantes indocumentados a través de organizaciones como MALDEF, United We Dream u otras entidades locales de defensa de derechos civiles. Mantén actualizada toda prueba de residencia en Texas (historial escolar, recibos, contratos de renta) que algunas instituciones aún consideran para ciertos apoyos.

Miles de indocumentados en Texas corren el riesgo de perder sus licencias profesionales y, por ende, sus puestos de trabajo con los que mantienen a sus familias (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

3. Trabas para licencias de conducir y registro de vehículos en Texas

Si bien Texas ya exigía documentos migratorios para obtener ciertas licencias de conducir, ahora se endurecen los requisitos para transportistas y propietarios de vehículos. El Departamento de Vehículos Motorizados (Texas DMV) ha empezado a exigir documentación válida que acredite estancia regular en el país para la compra, registro y renovación de vehículos, medida impulsada por presiones de legisladores estatales que piden controles más estrictos.

Esto afecta más a los transportistas extranjeros y choferes profesionales, quienes ahora deben demostrar el dominio del inglés y estatus migratorio válido para conservar o renovar permisos de manejo vinculados a actividades laborales.

¿Qué puedes hacer si eres inmigrante?

Verifica en la página oficial del Texas Department of Motor Vehicles (txdmv.gov) qué documentos se piden actualmente para registrar un vehículo o renovar títulos y placas.

Si tienes licencia de otro país o de otro estado, consulta con un abogado o con el consulado de tu país sobre acuerdos de reconocimiento y opciones de regularización.

Evita conducir sin licencia o sin seguro: las nuevas leyes de Texas amplían la cooperación con autoridades migratorias y pueden aumentar el riesgo de detención por infracciones de tráfico.

¿Dónde mantenerte informado sobre las nuevas leyes migratorias en Texas?

Ten en cuenta que las reglas cambian rápido y pueden aplicarse de manera distinta según la ciudad o el condado. Por ese motivo no te guíes de lo que veas en redes sociales, sino de información confiable y oficial.

Revisa el sitio del Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) para reglas sobre licencias profesionales. El sitio del Texas Department of Motor Vehicles (DMV) es tu fuente para trámites de vehículos. Páginas oficiales de tu universidad, distrito escolar o sistema de colleges son las que debes consultar para cambios en requisitos de matrícula y ayuda financiera.

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