Un sistema de tormentas eléctricas y lluvias intensas ocasionaría una panorama riesgoso en varias regiones de Estados Unidos para este nuevo inicio de semana. Ambos fenómenos pondrán a prueba la infraestructura y la seguridad de los habitantes, ya que se esperan condiciones sumamente riesgosas. Para conocer más detalles del pronóstico climático, te invito a leer este artículo informativo.

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Según el reciente reporte emitido por el Centro de Pronósticos de FOX , se prevén condiciones adversas en partes de la costa este de EE.UU., lo que incrementa la posibilidad de aparición de lluvias y tormentas eléctricas.

Sucede que un frente cálido se está desplazando por la región del Atlántico Medio desde este domingo 16 de agosto, lo que aumenta la humedad y la inestabilidad, reforzado por el desplazamiento hacia el este de un sistema de baja presión proveniente de Quebec, Canadá.

Pese a que el riesgo principal radica en las precipitaciones y descargas eléctricas, el medio citado añade que los vientos constantes del suroeste del país intensificarán las tormentas y elevarán la probabilidad de sufrir inundaciones.

Las fuertes lluvias y las tormentas eléctricas serán la principal amenaza para este inicio de semana. (Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / SPENCER PLATT

Qué áreas de EE.UU. están bajo riesgo de mal tiempo para este inicio de semana

Fox Weather emitió una alerta alta por inundaciones repentinas, cuyo nivel está en 3 sobre 4, específicamente en las montañas de Virginia Occidental. Se espera que las lluvias persistentes continúen en esta área hasta el lunes 17 de agosto.

Por otro lado, se implementó un riesgo moderado de inundaciones de nivel 2 sobre 4 en zonas como Pittsburgh, Filadelfia, Washington D.C. y Baltimore. El medio prevé que estas áreas puedan recibir hasta 2 pulgadas de lluvias.

Los pronósticos no descartan la posibilidad de inundaciones en ciertas áreas del país para este inicio de semana. (Crédito: Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / BRANDON BELL

Asimismo, se advierte sobre un riesgo de tormentas severas —nivel 2 de 5— en Tennessee, Kentucky, Virginia y el norte de Carolina del Norte, donde las fuertes ráfagas de viento podrían provocar daños en las infraestructuras de la zona.

El frente frío responsable de este tiempo severo se aproximará principalmente a la costa este durante este lunes, provocando actividad eléctrica desde el noreste hasta el centro-sur de EE.UU, aunque para la noche disminuirá a lluvias y tormentas aisladas.

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