Una serie de intensas tormentas ha transformado las principales rutas de Illinois en lugares inundados, provocando el caos y paralizando en gran parte los viajes por carretera. El peligro es latente, ya que la acumulación de agua representa una amenaza para cientos de conductores que intentan desplazarse en las próximas horas. Para conocer más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.
La alerta ha sido emitida por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), destacando que se han registrado inundaciones repentinas en ciertos condados del estado mencionado. La peligrosa situación obligó que emitan una alerta específica hacia los conductores.
Qué condados de Illinois se encuentran bajo alerta de inundaciones
La agencia de meteorología especificó que los condados de Cook, DuPage y Kane se mantienen bajo riesgo por las intensas lluvias. Si bien el aviso se estableció hasta las 7 p.m., existe la posibilidad de que se extienda hasta el nuevo inicio de semana.
También explicó que, según el radar Doppler y los medidores de lluvia, el temporal está arrojando de 2 a 3 pulgadas de agua por hora, registrándose un acumulado de 3 pulgadas en las localidades del extremo noreste de Kane.
Los residentes de las áreas afectadas pueden presenciar inundaciones significativas en arroyos, riachuelos, zanjas de drenaje o incluso en áreas con mal drenaje. Como consecuencia, se pueden acumular grandes cantidad de aguas en calles, pasos inferiores y autopistas.
Ante la situación, el NWS instó a los conductores que habitan en estos condados a mantenerse en sus hogares y evitar cualquier tipo de viaje, pues resultarían severamente afectados.
Qué localidades de Illinois pueden experimentar inundaciones repentinas
De acuerdo a la información compartida por Telemundo Chicago, la amenaza se puede extender a distintas comunidades, tales como:
- Elgin
- Schaumburg
- Wheaton
- Hoffman Estates
- Barlett
- Streamwood
- Carol Stream
- Hanover Park
- Carpentersville
- St. Charles
- Algonquin
- West Chicago
- Campton Hills
- Roselle
- Bloomingdale
- South Elgin
- Winfield
- Pingree Grove
- Gilberts
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