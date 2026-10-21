Si vives en Florida y tienes una declaración o un pago de impuestos pendiente ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), podrías tener más tiempo para cumplir con esa obligación. La agencia extendió hasta el 8 de febrero de 2027 varios plazos fiscales para ciertos contribuyentes del estado, aunque el beneficio no aplica para todos. En esta nota te explicamos quiénes califican, qué declaraciones y pagos están incluidos y qué debes hacer para aprovechar la prórroga.

Si tenías una extensión válida para declarar tus impuestos sobre la renta de 2025, podrías contar con tiempo adicional para presentar el formulario (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿VIVES EN FLORIDA? IRS EXTIENDE EL PLAZO PARA DECLARAR IMPUESTOS

El IRS extendió hasta el 8 de febrero de 2027 varios plazos federales de declaración y pago para personas y negocios afectados por el huracán Isaías en 27 condados de Florida. La prórroga cubre obligaciones que vencían entre el 9 de octubre de 2026 y el 8 de febrero de 2027.

El plazo del 8 de febrero de 2027 aplica a las personas que tenían una prórroga válida para presentar su declaración individual de impuestos sobre la renta de 2025. También cubre determinadas declaraciones trimestrales de impuestos sobre nómina y de impuestos especiales que, en condiciones normales, vencían el 2 de noviembre de 2026 y el 1 de febrero de 2027, señala el sitio web de IRS.

¿QUIÉNES CALIFICAN?

Se verán favorecidas de la extensión del plazo quienes vivan o tengan un negocio —incluidas organizaciones exentas de impuestos— en estos condados: Baker, Bay, Calhoun, Citrus, Columbia, Dixie, Escambia, Franklin, Gadsden, Gilchrist, Gulf, Hamilton, Holmes, Jackson, Jefferson, Lafayette, Leon, Levy, Liberty, Madison, Okaloosa, Santa Rosa, Suwannee, Taylor, Wakulla, Walton y Washington.

También pueden calificar contribuyentes que vivan fuera de esos condados si sus documentos fiscales necesarios están dentro de la zona declarada; trabajadores de ayuda afiliados a organizaciones reconocidas y personas lesionadas o fallecidas mientras visitaban el área afectada también están incluidos.

LAS DECLARACIONES Y PAGOS QUE ESTÁN INCLUIDOS

La nueva fecha cubre, entre otras obligaciones:

Declaraciones de impuestos sobre ingresos de individuos, empresas, patrimonios y fideicomisos.

Declaraciones de sociedades, corporaciones S y ciertas organizaciones exentas de impuestos.

Declaraciones de impuestos sobre el empleo y determinados impuestos especiales.

Declaraciones de impuestos sobre patrimonio, donaciones y transferencias generacionales.

Pagos estimados de impuestos sobre ingresos que vencían desde el 9 de octubre de 2026.

Declaraciones trimestrales de impuestos sobre nómina y ciertos impuestos especiales que vencían el 2 de noviembre de 2026 o el 1 de febrero de 2027.

La extensión también alcanza a quienes tenían una prórroga válida para presentar su declaración individual de 2025. Sin embargo, no pospone el pago de impuestos de 2025 que vencía el 15 de abril de 2026.

¿QUÉ DEBEN HACER?

Si tu dirección registrada ante el IRS está dentro de los 27 condados, el alivio se aplica automáticamente: no debes presentar una solicitud aparte.

Si resides o tienes tu negocio fuera de la zona, pero tus registros fiscales están en ella, llama a la línea de servicios especiales del IRS al 866-562-5227 para solicitar el beneficio.

Si recibes un aviso de multa por pago o presentación tardía relacionado con un vencimiento incluido en la prórroga, llama al número que aparece en la notificación para pedir que el IRS elimine la sanción.

LOS FORMULARIOS QUE NO CUBRE

La medida no cubre normalmente formularios informativos de las series W-2, 1094, 1095, 1097, 1098 y 1099, ni los formularios 1042-S, 3921, 3922 y 8027, precisa IRS.

Los depósitos de impuestos sobre nómina o impuestos especiales no están incluidos como regla general; no obstante, las multas por depósitos vencidos entre el 9 y el 26 de octubre de 2026 se eliminan si el depósito se realizó a más tardar el 26 de octubre de 2026.

Antes de aplazar tu declaración, verifica si cumples los requisitos del IRS y si tu obligación fiscal está incluida en la prórroga (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)