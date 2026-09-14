Toma nota. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) estableció este 15 de septiembre como fecha límite para cumplir con el tercer pago de los impuestos estimados del presente año. Se trata de una importante obligación para que no existan consecuencias a corto plazo; por esa razón, es importante mencionar quiénes deben realizar este pago. Todos los detalles conócelos en el siguiente artículo informativo.

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Mediante su calendario de impuestos , la entidad estatal destacó que en la fecha destacada se deben realizar distintas obligaciones tributarias; sin embargo, lo más resaltante es el depósito del tercer pago de los impuestos estimados del presente año.

Quiénes deben realizar el depósito de tercer pago de los impuestos de 2026 del IRS

Este pago debe ser realizado por los contribuyentes individuales, según lo indicado por el IRS. Eso sí, la fecha no aplica a todos los contribuyentes; solo corresponde a quienes reciben ingresos durante el año y no le descuentan suficiente impuesto federal automáticamente, entre los cuales destacan:

Trabajadores por cuenta propia/self-employed.

Personas que tienen ingresos de un negocio propio.

Personas que reciben determinados ingresos por inversiones.

Personas con otros ingresos sin retención suficiente.

Contribuyentes que no cubren su obligación tributaria mediante retenciones de su salario.

Eso sí, para realizar el depósito correspondiente deberás recurrir al Formulario 1040-ES , el cual te permite calcular y pagar el impuesto federal sobre la renta estimada de manera trimestral.

Los contribuyentes individuales tendrán que realizar que realizar el pago de impuestos estimados en la fecha señalada. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo efectuar el pago del tercer impuesto estimado de 2026

Puedes hacerlo de manera gratuita desde tu cuenta bancaria mediante el IRS Direct Pay. Para ello, existe un proceso adecuado que te lo compartiré a continuación:

Ingresa a Direct Pay del IRS. Selecciona el pago de impuesto estimado (estimated tax). Elige “2026″ como el año tributario correspondiente. Otorga los datos de identificación solicitados. Introduce los datos de tu cuenta bancaria. Elige el 15 de septiembre como fecha de pago. Confirma el pago y conserva el número de identificación.

Es necesario que se realice el pago antes de la fecha indicada. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Qué otras responsabilidades tributarias se deben cumplicar este 15 de septiembre, según el IRS

Las Sociedades Anónimas deberán presentar el Formulario 1120S del año calendario si solicitó una extensión de 6 meses.

Las Sociedades Anónimas deberán depositar el tercer pago de impuestos estimados de 2025.

Las Sociedades Colectivas deberán presentar el Formulario 1065 del año calendario si solicitó una extensión de 6 meses.

El Agente de Retención deberá presentar el Formulario 1042 del año calendario si solicitó una extensión de 6 meses.

Las Sociedades Colectivas deberán presentar el Formulario 8804 del año calendario y los Formularios 8805 si pidió una extensión de 6 meses.

Las Sociedades Colectivas deberán presentar el Formulario 8813, comprobante de pago trimestral y además de abonar los impuestos adeudados.

Los Fideicomisos extranjeros con un propietario de EE. UU. deberán presentar el Formulario 3520-A del año calendario si solicitó una extensión de 6 meses.