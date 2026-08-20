Si eres inmigrante en Estados Unidos y has recibido reembolsos fiscales al presentar tu declaración de impuestos, esta situación podría cambiar. El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) propusieron nuevas reglas para limitar el acceso de ciertos contribuyentes inmigrantes a la parte reembolsable de algunos créditos fiscales. La iniciativa busca aclarar los requisitos de elegibilidad establecidos por la ley federal y ha generado inquietud entre quienes podrían verse afectados. ¿Cuáles son los créditos involucrados y quiénes podrían dejar de recibir estos pagos? Te lo explicamos en los siguientes párrafos.

¿Recibes reembolsos de impuestos? La propuesta del IRS y el Tesoro que podría afectar a inmigrantes (Foto: Freepik)

¿QUÉ CRÉDITOS ESTÁN INCLUIDOS EN LA PROPUESTA?

La propuesta del Departamento del Tesoro y el IRS afectaría la parte reembolsable de cuatro créditos fiscales. Ellos son:

Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC): destinado principalmente a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados.

destinado principalmente a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados. Crédito tributario por hijos (CTC): la propuesta incluye su porción reembolsable, que puede generar un pago para familias que cumplen los requisitos.

la propuesta incluye su porción reembolsable, que puede generar un pago para familias que cumplen los requisitos. Crédito tributario de oportunidad estadounidense (AOTC): ayuda a compensar ciertos costos de educación universitaria de pregrado.

ayuda a compensar ciertos costos de educación universitaria de pregrado. Crédito tributario por adopción: cubre, bajo las condiciones aplicables, parte de los gastos relacionados con una adopción.

“Los créditos fiscales reembolsables, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés), se promulgaron para ayudar a las familias y trabajadores estadounidenses de ingresos bajos y medios a recibir un apoyo financiero fundamental. Las regulaciones propuestas hoy [19 de agosto de 2026] garantizan que los beneficios financiados por el gobierno federal se reserven para los contribuyentes elegibles y protegen la integridad de cada dólar de los contribuyentes”, declaró Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS.

Cabe precisar que la normativa propuesta aplica la Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 1996 (PRWORA, por sus siglas en inglés) a cuatro créditos fiscales individuales sobre la renta: el crédito fiscal por adopción, el crédito fiscal por hijos, el crédito fiscal por oportunidad estadounidense y el crédito fiscal por ingresos del trabajo.

¿Qué no cambiaría?

La propuesta no eliminaría por completo esos créditos para todas las personas inmigrantes. Quien no pueda recibir la porción reembolsable aún podría utilizar la parte permitida del crédito para reducir a cero su obligación de impuesto federal sobre la renta, si reúne los requisitos tributarios.

¿QUIÉNES PODRÍAN PERDER EL REEMBOLSO?

Bajo las reglas propuestas, las personas que perderían los rembolsos fiscales serían los inmigrantes indocumentados.

“Bajo la presidencia de Trump, se acabaron los días en que los inmigrantes indocumentados cobraban beneficios financiados por los contribuyentes. La ley federal es clara y el Departamento del Tesoro la está haciendo cumplir. Los contribuyentes estadounidenses no deberían verse obligados a pagar los beneficios que reciben quienes, por ley, tienen prohibido recibirlos. Estas regulaciones propuestas ponen fin al abuso, protegen la integridad del sistema tributario y priorizan los intereses de los estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Los inmigrantes indocumentados serían los principales afectados por la propuesta (Foto: Kayla Bartkowski / Getty Images vía AFP)

¿QUÉ REQUISITOS DEBE CUMPLIR UNA PERSONA PARA RECIBIR LA PARTE REEMBOLSADA DE UN CRÉDITO AFECTADO?

A continuación, te damos a conocer los requisitos que debe cumplir una persona para recibir la parte rembolsable de un crédito afectado, según el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE.UU.

El contribuyente debe ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero calificado en la fecha en que presente por primera vez la declaración de impuestos federales sobre la renta solicitando el crédito correspondiente. Los extranjeros calificados incluyen a los residentes permanentes legales, los solicitantes de asilo, los refugiados y otros grupos definidos o especificados en la PRWORA.

El contribuyente debe declarar en su declaración de impuestos, bajo pena de perjurio, que tiene derecho a recibir la parte reembolsada del crédito.

Para una declaración conjunta, solo uno de los cónyuges debe ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero con permiso de residencia.

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS REEMBOLSOS FISCALES

Solo la parte reembolsada de los créditos afectados se considera un beneficio público federal. La parte reembolsada es el monto total de los créditos reembolsables afectados que excede la obligación tributaria sobre la renta correspondiente al año fiscal.

Un contribuyente que no reúne los requisitos para recibir la parte reembolsada aún puede reclamar cualquier parte de un crédito afectado para la cual sí reúne los requisitos y que generalmente compensa la obligación tributaria sobre la renta.

Las normas propuestas se aplicarían a los años fiscales que finalicen en la fecha en que se publiquen como normas definitivas o después de dicha fecha.

El Departamento del Tesoro y el IRS solicitarán comentarios del público y peticiones de audiencia pública sobre todos los aspectos de la normativa propuesta.

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