Aunque aún faltan algunos meses para que termine el año, los beneficiarios de la Administración del Seguro Social (SSA) siguen atentos al próximo ajuste de sus pagos. Este incremento se determina mediante el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, un mecanismo diseñado para que las prestaciones se adapten a los cambios en los precios de bienes y servicios. Como el cálculo se basa en la variación de la inflación registrada durante determinados meses del año, el porcentaje no se conoce de inmediato y puede cambiar conforme se publiquen nuevos datos económicos. A continuación, te explicamos cuándo se dará a conocer el anuncio oficial, cómo se determina el aumento y cuáles son las proyecciones iniciales para 2027.

El ajuste por costo de vida se definirá con los datos de inflación del tercer trimestre (Foto: John Nacion / NurPhoto vía AFP)

¿CUÁNDO SE HARÁ EL ANUNCIO DEL AUMENTO DE 2027?

El Seguro Social prevé anunciar el aumento por costo de vida para 2027 –conocido como COLA– el miércoles 14 de octubre de 2026. El porcentaje se aplicaría a los pagos con beneficios correspondientes a enero de 2027.

La SSA calcula el ajuste a partir del promedio del índice CPI-W de julio, agosto y septiembre; el dato de inflación de septiembre, necesario para completar el cálculo, se publicará ese mismo 14 de octubre. Por lo tanto, hasta entonces, cualquier porcentaje difundido será solo una estimación.

¿CÓMO SE CALCULA EL ÍNDICE CPI-W PARA EL AJUSTE COLA DEL SEGURO SOCIAL?

El CPI-W es el índice de precios al consumidor para trabajadores urbanos asalariados y administrativos. El Seguro Social lo utiliza para determinar el ajuste anual por costo de vida.

Así se calcula el COLA

El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publica cada mes el CPI-W, que mide la variación promedio de precios de una canasta de bienes y servicios pagados por trabajadores urbanos y administrativos. Para el COLA, el Seguro Social toma los valores de julio, agosto y septiembre y calcula el promedio del tercer trimestre del año en curso. Ese promedio se compara con el promedio más alto del tercer trimestre del año anterior en el que entró en vigor un COLA. Si el promedio reciente es mayor, la diferencia porcentual se convierte en el aumento. Si no hay incremento, no se aplica COLA.

La fórmula es: Promedio CPI-W del tercer trimestre actual menos el promedio CPI-W de referencia, todo dividido por el promedio CPI-W de referencia.

Los beneficiarios conocerán el nuevo COLA tras la publicación de un dato clave de inflación (Foto: AFP)

¿CUÁLES SON LAS ESTIMACIONES?

Las estimaciones preliminares para el COLA de 2027 se sitúan actualmente entre 3.4% y 3.6%, aunque el porcentaje definitivo dependerá de la inflación de agosto y septiembre de 2026, publica CNBC.

El ajuste COLA más alto en la historia del Seguro Social fue de 14.3% en 1980. Dicho incremento se produjo en un periodo de inflación elevada; al año siguiente, 1981, el COLA fue de 11.2%, el segundo más alto de la serie histórica.

Cabe mencionar que los ajustes automáticos anuales por costo de vida comenzaron en 1975. En comparación, el COLA aplicado a los beneficios en 2026 fue de 2.8%.