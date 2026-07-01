A poco de conmemorarse el 250 aniversario de Estados Unidos, miles de personas se preparan para viajar durante el fin de semana festivo. Si estás en Texas o planeas conducir hacia el Estado de la Estrella Solitaria, es importante que estés atento a las indicaciones de las autoridades de transporte y planifiques tus recorridos con anticipación. En este contexto, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) ha emitido mensajes especiales dirigidos a los conductores para reforzar la seguridad en las carreteras y reducir riesgos en una de las fechas con más movimiento del año. A continuación te contamos cuál es la advertencia que lanzó este organismo estatal a los conductores antes del 4 de julio.

Para evitar sorpresas, mejor infórmate de las advertencia que hizo el TxDOT (Foto: Freepik)

LO QUE DEBEN CONOCER LOS CONDUCTORES EN TEXAS ANTES DEL 4 DE JULIO

Al tratarse de un día festivo, el sábado 4 de julio, cuando se celebra la Independencia de EE.UU., se espera un fuerte movimiento de viajeros desde la víspera. Por ello, el TxDOT programó algunos cierres previos a esas fechas, lo que podría afectar tu viaje si los trabajos se prolongan. Por esta razón, los conductores deben tomar sus precauciones, publica News Channel 10.

“Cuando se trata de un fin de semana festivo importante como el del 4 de julio, el 3 de julio no habrá nuevos cierres de carriles en nuestras carreteras. Esto ayudará a los conductores que estarán viajando hacia sus destinos para celebrar el 4 de julio”, dijo Jason Britsch, del Departamento de Transporte de Texas.

Cierre de carriles

Por trabajos de reparación, desde el 30 de junio se cerraron varios carriles de la I‑40 en dirección oeste, entre Grand Street y Martin Road. Las obras deberían finalizar el viernes 3 de julio para no interferir en los viajes de las personas.

En tanto, los carriles izquierdo y central de la I‑40 en sentido este permanecerán cerrados, entre Airport Boulevard y el entronque con la US 287, para permitir labores de reparación.

La carretera FM 1912, desde la I‑40 hasta la US 287, también registrará cierres de carriles debido a trabajos de pavimentación, que se espera concluir el viernes 3 de julio.

En la I‑40, a la altura del ramal 2‑28, justo al este de Amarillo, el carril izquierdo estará inhabilitado en ambos sentidos mientras se realizan obras en el puente, las cuales se prevé que terminen en agosto.

Además, la intersección de Osage Street y 27th Avenue en Amarillo funcionará temporalmente como cruce con alto en las cuatro direcciones mientras los equipos instalan y ajustan el nuevo sistema de semáforos; estos trabajos deberían quedar listos a finales de esta semana.

El TXDOT pidió a los conductores que manejen con cuidado este 4 de julio y estar atentos, ya que habrá conos y trabajadores en las zonas de construcción.

Controles de tráfico

Con motivo del 250 aniversario de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Pública de Texas intensificará los controles de tráfico, por lo que habrá más agentes de la Patrulla de Carreteras en las vías del 2 al 5 de julio. Esto forma parte de la Operación Esfuerzo de Concientización y Reducción de Accidentes (CARE, por sus siglas en inglés).

La campaña busca que los conductores manejen con mayor responsabilidad; por lo tanto, conducir a exceso de velocidad, bajo los efectos del alcohol o las drogas, o incumplir la ley estatal “Cámbiate de carril y reduce la velocidad” los llevarían a ser sancionados.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!