El delicioso sabor que ha consagrado la pizza de Nueva York como un ícono mundial forma parte de una importante discusión legislativa. Un nuevo proyecto de ley, que ya contó con la aprobación de legisladores estatales y solo necesita la firma de la gobernadora Kathy Hochul, podría modificar completamente la receta tradicional por un ingrediente en particular. ¿Qué específica esta posible nueva normativa? Los detalles te los revelaré a continuación.

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Cuál es el proyecto de ley que modificaría la clásica pizza en Nueva York

El pasado 21 de abril de 2026, la Asamblea y el Senado del Estado de Nueva York aprobó el proyecto Senate Bill S1239A, conocido como ‘Food Safety and Chemical Disclosure Act’, el cual fue impulsado por el senador estatal Brian Kavanagh.

Según lo estipulado en este proyecto de ley, se prohíbe el uso de determinados colorantes y aditivos en los alimentos, al tiempo que fija los lineamientos para reportar para reportar los componentes clasificados como sustancias GRAS.

También señala que los infractores no podrán utilizar como argumento legal de defensa el hecho de que la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) haya catalogado anteriormente dichos elementos como seguros.

Los aditivos alimentarios que resultarán prohibidos tras firmarse esta ley serían el FD&C Rojo 3, bromato de potasio y propilparabeno.

Salvatore Lo Duca descubrió que su harina bromada, un componente clave para la preparación de sus pizzas, contenía un posible cancerígeno. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué relación tiene el proyecto de ley S1239A con la pizza de Nueva York

Salvatore Lo Duca, uno de los cinco hermanos que está a cargo de Lo Duca Pizza, una histórica pizzería situada en el barrio de Brooklyn con más de 30 años de trayectoria, detectó que uno de sus ingredientes contaba con un aditivo alimentario capaz de generar daño en sus consumidores.

Este negocio usaba la harina bromada para que sus pizzas tengan ese delicioso sabor que los caracteriza; sin embargo, contenía un presunto cancerígeno que está prohibido en gran parte del mundo: se trata del bromato de potasio .

Pensando en el beneficio de sus clientes, Lo Duca Pizza confirmó que está experimentando con una harina diferente y los resultados han sido sorprendentes, aunque su costo suele ser mayor.

La mayoría de pizzerías en Nueva York usan harina bromada, cuyo ingrediente tiene un posible componente cancerígeno. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Ante este nuevo panorama y la inminente aprobación del proyecto de ley S1239A, obligaría a que cientos de pizzerías tengan que modificar sus recetas o cambiar de harina para que estén alineados a la prohibición del uso de este aditivo alimentario, pero no sería tan sencillo como parece.

De acuerdo a Scott Wiener, un historiador de la pizza, afirma que cerca del 80% de las pizzerías y panaderías usan harina bromada para elaborar sus masas, ya que significa un menor tiempo de reposo y permite un producto más fuerte y masticable.

Aunque aún se necesita la firma de la gobernadora Kathy Hochul para que dicho proyecto de ley entre en vigor, ya está generando una preocupación entre los negocios de pizza.

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