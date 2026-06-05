Cada vez queda menos tiempo para que entre en vigor la nueva ley de “food trucks” en Texas, el próximo 1 de julio de 2026. Desde esa fecha regirá un nuevo esquema de permisos, con reglas que impactarán directamente a muchos inmigrantes que dependen de estos carros de comida para sostener a sus familias. Como se exigirá a los propietarios un permiso estatal obligatorio para seguir operando, el cual deberán obtener demostrando que se encuentran legalmente en Estados Unidos, aquí te contamos cuál es la fecha límite para que los vendedores tramiten su nueva licencia ante el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés).

Dueños de food trucks en Texas: la fecha límite para tener la nueva licencia del DSHS y seguir operando (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

¿CUÁL ES LA FECHA LÍMITE PARA QUE LOS PROPIETARIOS DE “FOOD TRUCKS” EN TEXAS SOLICITEN SU NUEVA LICENCIA?

Los propietarios de “food trucks” no tienen una fecha límite fija antes del 1 de julio de 2026 para solicitar la nueva licencia estatal del DSHS. Lo que sí establece la ley es cuándo deja de ser opcional y pasa a ser obligatoria.

De acuerdo con la norma y la implementación anunciada:

Los permisos locales (de condado/ciudad) para unidades móviles de alimentos expiran el 30 de junio de 2026 en la mayoría de las jurisdicciones.

El DSHS permite a los vendedores empezar a registrarse para la nueva licencia estatal a partir del 1 de junio de 2026.

Desde el 1 de julio de 2026, los food trucks deben contar con el permiso estatal para operar legalmente porque comienza el nuevo sistema único a nivel Texas.

En otras palabras, los vendedores deberían tramitar la licencia entre el 1 y el 30 de junio de 2026 para no quedarse sin permiso vigente al iniciar julio, pero la obligación formal arranca el 1 de julio, desde ese día ya no es opcional.

Esta nueva normativa que perjudicará notoriamente a los dueños de Food Trucks fue firmada por el gobernador Greg Abbot. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

EL PERMISO ESTATAL EN TEXAS PARA LOS FOOD TRUCKS EL 1 DE JULIO

Desde el 1 de julio de 2026 Texas cambia a un solo permiso estatal para food trucks, con una sola licencia anual válida en todo el estado y sin necesidad de permisos de salud separados en cada ciudad, aunque seguirán aplicando reglas locales de zonificación y bomberos.

¿Qué cambia exactamente?

Habrá un permiso estatal único para cada camión (mobile food unit) emitido por el Texas Department of State Health Services (DSHS), válido para operar en cualquier ciudad de dicho estado.

Se eliminarán las licencias/permiso sanitario de cada municipio para los camiones que tengan este permiso estatal; por lo tanto, los municipios ya no cobran sus propias tarifas de licencia de salud para el food truck.

Siguen vigentes otras exigencias locales: reglas de incendios, uso de suelo, estacionamiento, horarios, etc., que las ciudades pueden seguir regulando.

El estado creará una base de datos pública con los food trucks autorizados, sus inspecciones, quejas y sanciones.

Si el camión no cumple, el estado puede imponer multas administrativas, suspender o revocar la licencia.

¿Cuáles son los plazos y cómo solicitarlo?

Teniendo en cuenta que la exigencia del permiso estatal comienza el 1 de julio de 2026, a partir de esa fecha el modelo de múltiples permisos locales empieza a ser sustituido por este esquema único. Por tanto:

La ley ordena que el estado haga la inspección del food truck dentro de los 14 días posteriores a que presentes una solicitud completa. Debes aprobar esa inspección para operar bajo el nuevo permiso.

La licencia se renueva una vez al año. Si presentas la renovación a tiempo, puedes seguir operando mientras el estado procesa tu renovación.

El DSHS está terminando de detallar el procedimiento práctico (formularios en línea, documentación exacta). Según el calendario oficial, las reglas deben quedar listas alrededor de mayo de 2026, de modo que puedas solicitar antes del 1 de julio para no quedarte sin permiso al cambiar el sistema.

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