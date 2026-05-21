Si tienes hijos en edad escolar y vives en Florida, es momento de marcar el calendario: el estado ya tiene definidas las fechas oficiales en las que termina el año escolar y los días en que los estudiantes volverán a las aulas tras las vacaciones de verano. En esta nota te contamos hasta cuándo habrá clases, cuándo inicia el receso y en qué fecha exacta se retomarán las actividades en cada distrito, con un listado detallado por condados para que puedas organizar con tiempo trabajo, cuidado de los niños y planes familiares.
¿CUÁNDO TERMINA EL AÑO ESCOLAR EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?
Vale precisar que en el condado de Madison, el fin del año escolar 2025-2026 fue el jueves 21 de mayo. A continuación, el listado completo por fechas en cada condado del Estado del Sol.
|ÚLTIMO DÍA DE CLASES
|CONDADO
|Viernes 22 de mayo
|Baker
Escambia
Gadsden
Hamilton
Highlands
Jefferson
Lafayette
Leon
Suwannee
Union
Washington
|Miércoles 27 de mayo
|Brevard
Calhoun
Columbia
Nassau
Orange
Sarasota
Seminole
Wakulla
|Jueves 28 de mayo
|Bay
Bradford
DeSoto
Duval
Flagler
Franklin
Gilchrist
Glades
Hardee
Jackson
Liberty
Manatee
Marion
Martin
Okaloosa
Okeechobee
Osceola
Pinellas
Polk
Santa Rosa
Volusia
|Viernes 29 de mayo
|Charlotte
Citrus
Clay
Collier
Dixie
Gulf
Hendry
Hernando
Hillsborough
Holmes
Indian River
Lake
Levy
Monroe
Palm Beach
Pasco
Putnam
St. Johns
Taylor
Walton
|Lunes 1 de junio
|Lee
|Martes 2 de junio
|Alachua
St. Lucieo
Sumter
|Miércoles 3 de junio
|Broward
|Jueves 4 de junio
|Miami-Dade
Como se puede apreciar de acuerdo al cuadro: once condados de Florida se despiden del año escolar el viernes 22 de mayo, ocho el miércoles 27, veintiuno el jueves 28, veinte el viernes 30, uno el lunes 1 de junio, tres el martes 2, uno el miércoles 3 y uno el jueves 4.
¿CUÁNDO COMIENZA EL AÑO ESCOLAR 2026-2027 EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?
Treinta y nueve de los 67 condados de Florida iniciarán el ciclo escolar 2026-2027 en la fecha más temprana permitida, el lunes 10 de agosto. En cambio, otros tres condados arrancarán las clases el jueves 13 de agosto. A continuación, mayor detalle de cada uno:
|INICIO DE CLASES
|CONDADO
|Lunes 10 de agosto
|Alachua
Baker
Bay
Brevard
Broward
Charlotte
Citrus
Columbia
DeSoto
Dixie
Duval
Flagler
Glades
Gulf
Hamilton
Hendry
Hillsborough
Indian River
Jefferson
Lafayette
Lake
Levy
Madison
Manatee
Marion
Martin
Nassau
Okeechobee
Osceola
Palm Beach
Putnam
Santa Rosa
Sarasota
Seminole
St. Johns
St. Lucie
Suwannee
Volusia
Wakulla
|Martes 11 de agosto
|Bradford
Clay
Collier
Franklin
Gilchrist
Hardee
Hernando
Highlands
Lee
Okaloosa
Orange
Pinellas
Polk
Sumter
Taylor
Walton
|Miércoles 12 de agosto
|Escambia
Gadsden
Holmes
Jackson
Leon
Liberty
Monroe
Union
Washington
|Jueves 13 de agosto
|Calhoun
Miami-Dade
Pasco
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