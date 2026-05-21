Si tienes hijos en edad escolar y vives en Florida, es momento de marcar el calendario: el estado ya tiene definidas las fechas oficiales en las que termina el año escolar y los días en que los estudiantes volverán a las aulas tras las vacaciones de verano. En esta nota te contamos hasta cuándo habrá clases, cuándo inicia el receso y en qué fecha exacta se retomarán las actividades en cada distrito, con un listado detallado por condados para que puedas organizar con tiempo trabajo, cuidado de los niños y planes familiares.

El listado por condado permite saber exactamente qué día terminan las clases en tu zona, algo clave para organizar vacaciones, campamentos de verano y el cuidado de los niños durante el receso (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁNDO TERMINA EL AÑO ESCOLAR EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?

Vale precisar que en el condado de Madison, el fin del año escolar 2025-2026 fue el jueves 21 de mayo. A continuación, el listado completo por fechas en cada condado del Estado del Sol.

ÚLTIMO DÍA DE CLASES CONDADO Viernes 22 de mayo Baker

Escambia

Gadsden

Hamilton

Highlands

Jefferson

Lafayette

Leon

Suwannee

Union

Washington Miércoles 27 de mayo Brevard

Calhoun

Columbia

Nassau

Orange

Sarasota

Seminole

Wakulla Jueves 28 de mayo Bay

Bradford

DeSoto

Duval

Flagler

Franklin

Gilchrist

Glades

Hardee

Jackson

Liberty

Manatee

Marion

Martin

Okaloosa

Okeechobee

Osceola

Pinellas

Polk

Santa Rosa

Volusia Viernes 29 de mayo Charlotte

Citrus

Clay

Collier

Dixie

Gulf

Hendry

Hernando

Hillsborough

Holmes

Indian River

Lake

Levy

Monroe

Palm Beach

Pasco

Putnam

St. Johns

Taylor

Walton Lunes 1 de junio Lee Martes 2 de junio Alachua

St. Lucieo

Sumter Miércoles 3 de junio Broward Jueves 4 de junio Miami-Dade

Como se puede apreciar de acuerdo al cuadro: once condados de Florida se despiden del año escolar el viernes 22 de mayo, ocho el miércoles 27, veintiuno el jueves 28, veinte el viernes 30, uno el lunes 1 de junio, tres el martes 2, uno el miércoles 3 y uno el jueves 4.

¿CUÁNDO COMIENZA EL AÑO ESCOLAR 2026-2027 EN FLORIDA SEGÚN EL CONDADO?

Treinta y nueve de los 67 condados de Florida iniciarán el ciclo escolar 2026-2027 en la fecha más temprana permitida, el lunes 10 de agosto. En cambio, otros tres condados arrancarán las clases el jueves 13 de agosto. A continuación, mayor detalle de cada uno:

INICIO DE CLASES CONDADO Lunes 10 de agosto Alachua

Baker

Bay

Brevard

Broward

Charlotte

Citrus

Columbia

DeSoto

Dixie

Duval

Flagler

Glades

Gulf

Hamilton

Hendry

Hillsborough

Indian River

Jefferson

Lafayette

Lake

Levy

Madison

Manatee

Marion

Martin

Nassau

Okeechobee

Osceola

Palm Beach

Putnam

Santa Rosa

Sarasota

Seminole

St. Johns

St. Lucie

Suwannee

Volusia

Wakulla Martes 11 de agosto Bradford

Clay

Collier

Franklin

Gilchrist

Hardee

Hernando

Highlands

Lee

Okaloosa

Orange

Pinellas

Polk

Sumter

Taylor

Walton Miércoles 12 de agosto Escambia

Gadsden

Holmes

Jackson

Leon

Liberty

Monroe

Union

Washington Jueves 13 de agosto Calhoun

Miami-Dade

Pasco

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