Si vas a manejar estos días por el sur de Estados Unidos, es importante que sepas que la Operation Southern Slow Down estará activa hasta el sábado 18 de julio, con más patrullas y controles de velocidad en varias carreteras. Durante esta campaña, los agentes se enfocan en multar a quienes exceden los límites de velocidad, pero si eres inmigrante también conviene ir preparado, pues si en caso un oficial te detiene puede hacerte preguntas sobre tu estatus migratorio. En los siguientes párrafos te contamos en qué estados estará vigente el operativo y qué recomendaciones seguir para evitar problemas.

Aviso oficial de la Operation Southern Slow Down (Foto: Florida Law Enforcemen Liaison Programa)

¿EN QUÉ ESTADOS ESTARÁ ACTIVA LA OPERATION SOUTHERN SLOW DOWN?

La Operation Southern Slow Down se activó el lunes 13 y permanecerá vigente hasta el sábado 18 de julio en cinco estados del sur de EE.UU.: Florida, Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee.

En estas jurisdicciones se intensificarán los controles de velocidad con el objetivo de reducir choques que provoquen muertes y lesiones graves relacionados con el exceso de velocidad, por lo que el foco de los agentes estará en vigilar cómo manejas en autopistas interestatales y carreteras de alto tránsito.

Estado Qué ocurrirá durante la operación Florida Mayor presencia policial en autopistas e interestatales, más paradas por exceso de velocidad. Alabama Refuerzo de patrullaje y vigilancia de límites de velocidad en carreteras principales. Georgia Campaña regional de seguridad vial con controles de velocidad más estrictos. Carolina del Sur Aumento de controles en rutas y aplicación estricta de límites de velocidad. Tennessee Operativos coordinados para reducir accidentes por exceso de velocidad.

¿QUÉ DEBES TOMAR EN CUENTA SI ERES INMIGRANTE?

Operation Southern Slow Down está en marcha esta semana, y si tienes documentos pendientes, una parada de tráfico puede convertirse en algo más que una multa. “No dejes que tu auto sea la causa de tus problemas. Reduce la velocidad, ten tus papeles al día, y lleva tu comprobante de inmigración a la mano si aplica”, publicó en su cuenta de Instagram Cardenas Law Firm, LLC.

A continuación, lo que debes tomar en cuenta si eres un inmigrante que es intervenido durante una Operation Southern Slow Down. Lo primero que debes tener en cuenta es que la operación es de seguridad vial, no de inmigración, pero conviene extremar cuidados al conducir:

Respeta estrictamente los límites de velocidad y todas las señales de tránsito.

Lleva siempre tu licencia válida y documentos del vehículo (registro, seguro) al día.

Usa siempre el cinturón de seguridad y asegúrate de que todos los pasajeros lo lleven puesto.

Evita cualquier distracción: no uses el teléfono mientras conduces y no manejes cansado ni bajo efectos de alcohol o drogas.

Reduce la velocidad en zonas escolares y de construcción, donde la vigilancia suele ser mayor.

¿Qué hacer si te detienen?

Mantén la calma, habla con respeto y sigue las instrucciones del agente.

No discutas en la carretera; si crees que la multa es injusta, guarda el boleto y consulta luego con un abogado de tráfico.

Paga o impugna la multa dentro del plazo para evitar problemas adicionales (embargos, suspensión de licencia, etc.).

RECUERDA: Aunque esta campaña no está pensada para verificar estatus migratorio, cualquier problema de tránsito grave (por ejemplo, conducir sin licencia, DUI, accidentes serios) puede tener consecuencias que se cruzan con temas migratorios, por lo que es prudente manejar de la forma más segura y ordenada posible.

Las autoridades de cino estados ejecutarán la Operation Southern Slow Down (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ HACER SI UN AGENTE SOLICITA REVISAR TU ESTATUS MIGRATORIO?

Si un agente (policía o inmigración) te pide revisar tu estatus migratorio, lo más importante es conocer y ejercer tus derechos con calma. Haz lo siguiente:

Mantén la calma y no corras, tampoco discutas ni te resistas, aunque sientas que la situación es injusta.

Mantén siempre tus manos visibles y evita movimientos bruscos (por ejemplo, meter la mano al bolsillo sin avisar).

Si estás conduciendo, entrega solo los documentos de identificación que la ley exige (licencia, registro, seguro del auto). No estás obligado a hablar de tu estatus migratorio en una parada de tráfico ordinaria.

Sobre responder preguntas de inmigración

Tienes derecho a guardar silencio respecto a tu estatus migratorio, ciudadanía, lugar de nacimiento o cómo entraste al país. Puedes decir en voz alta: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio” .

. No mientas ni presentes documentos falsos; pues lo único que lograrás es empeorar la situación y puede ser usado en tu contra en una corte de inmigración.

Si eres mayor de 18 años y tienes documentos de inmigración válidos (green card, permiso, etc.), es recomendable llevarlos contigo y mostrarlos si un agente de inmigración te los pide.

Si no tienes documentos válidos, puedes optar por permanecer en silencio y decir que quieres hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta.

Registros y revisiones

Tienes derecho a no aceptar que registren tu auto o tus pertenencias si el agente no tiene orden judicial ni “causa probable” clara; puedes decir: “No doy permiso para que me registren”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!