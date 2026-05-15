Cumplir el sueño de trabajar legalmente en los Estados Unidos y asegurar un futuro puede ser posible gracias a opciones migratorias poco conocidas, pero efectivas. Entre ellas, destaca la visa EB-3, diseñado específicamente para conectar a trabajadores extranjeros con empleadores de este país que enfrentan escasez de personal. No solo otorga al inmigrante un estatus laboral formal, también le acerca a la posibilidad de convertirse en residente permanente . A continuación, te brindaré una mayor explicación sobre este visado.

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En caso desconozcas el término “EB-3″, te brindaré una explicación más detallada. Colombo Hurd Law lo define como una visa de inmigrante patrocinada por un empleador estadounidense que ofrece una vía hacia la residencia permanente.

Dicha clasificación de tercera preferencia por empleo representa una de las estrategias más aplicadas que recurren los extranjeros para obtener la Green Card; sin embargo, es necesario cumplir con una serie de requisitos.

Según el Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) , se otorga anualmente cerca de 140,000 visas de empleo para aplicantes calificados durante cada año fiscal, el cual comprende del 1 de octubre al 30 de septiembre, distribuyendo dichos permisos en cincos categorías de preferencia, el cual incluye la Tercera Preferencia.

Expertos en temas migratorios consideran este visado como una vía factible para la obtención de la Green Card. (Crédito: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

A qué inmigrantes está dirigido la visa EB-3

Esta categoría de preferencia de empleo está dirigida para a un grupo selecto de inmigrantes; según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) solo estos perfiles pueden aplicar a este beneficio migratorio:

Trabajadores cualificados: empleados que ocupan puestos fijos o permanentes que exigen al menos dos años de capacitación o práctica profesional, quedando excluidas las labores de tipo temporal o de temporada.

empleados que ocupan puestos fijos o permanentes que exigen al menos dos años de capacitación o práctica profesional, quedando excluidas las labores de tipo temporal o de temporada. Profesionales: sus funciones exigen, como mínimo, un título de licenciatura otorgado por una institución de educación superior en Estados Unidos o una certificación académica extranjera equivalente.

sus funciones exigen, como mínimo, un título de licenciatura otorgado por una institución de educación superior en Estados Unidos o una certificación académica extranjera equivalente. Trabajadores no cualificados: personas capaces de cumplir puestos que soliciten menos de dos años de formación o experiencia y que no son de carácter temporal ni de temporada.

Eso sí, para cualquiera de las subcategorías, las empresas están obligadas a probar que no existen trabajadores estadounidenses calificados, disponibles o con disposición de asumir la vacante .

Los profesionales con licenciatura estadounidense o su equivalente extranjero pueden acceder a este tipo de visado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo aplicar a la visa EB-3

Si cumples alguno de los perfiles anteriormente mencionados, estás apto para obtener este tipo de visado. A continuación, te explicaré cómo se realiza este proceso según lo señalado por Colombo Hurd Law:

Como primer paso, es necesario contar con una certificación aprobada por el Departamento de Trabajo (PERM).

Cuando tu se aprueba el proceso PERM, el empleador tiene que presentar el Formulario I-140 ante USCIS en nombre del trabajador.

Si el trámite I-140 recibe el visto bueno, los solicitantes deben avanzar con un ajuste de estatus mediante el Formulario I-485 si residen en EE. UU., u optar por el procesamiento consular en caso situarse fuera del país.

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