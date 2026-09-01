Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantienen operativos para detener a personas que, según las autoridades, se encuentran en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular. Aunque las intervenciones se han intensificado en distintos puntos del país, surge una duda: ¿existen lugares considerados sensibles en los que los agentes no puedan realizar acciones migratorias? En esta nota explicamos qué cambió con las políticas federales y qué protecciones, si las hay, pueden aplicar según el lugar y la jurisdicción.

La eliminación de las directrices federales cambió las reglas para operativos de ICE en áreas antes consideradas sensibles (Foto: EFE)

¿EXISTEN “ZONAS SENSIBLES” EN LAS QUE ICE TENGA LIMITACIONES PARA DETENER A INMIGRANTES INDOCUMENTADOS?

Actualmente, no existe una regla federal nacional que prohíba de forma absoluta a los agentes de ICE detener a una persona indocumentada por el solo hecho de estar en una escuela, hospital, iglesia, tribunal u otro lugar considerado antes “sensible”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió el 21 de enero de 2025 las directrices federales que limitaban operativos en o cerca de esos lugares.

Antes, las políticas de DHS/ICE desaconsejaban acciones migratorias –como arrestos, entrevistas, registros y vigilancia con fines migratorios– en o cerca de zonas protegidas, salvo circunstancias urgentes o una autorización superior. Entre los sitios contemplados estaban:

Escuelas, guarderías, colegios y universidades.

Hospitales, clínicas y centros de salud mental.

Iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto.

Funerales, bodas y ceremonias religiosas.

Refugios, centros de asistencia, albergues y sitios donde se reúnen niños.

Manifestaciones públicas, como marchas, concentraciones o desfiles.

Debido a que esa guía fue eliminada, esos lugares ya no tienen una protección federal general que impida por sí misma que ICE realice una acción de control migratorio.

“No hay ninguno. Las zonas sensibles que se conocían del gobierno anterior terminaron con Trump, por lo tanto, ICE tiene libertad para actuar en cualquier parte del territorio nacional. Sin embargo, debido a demandas judiciales que se entablaron, hay lugares donde ICE no puede llevar a cabo arrestos: en algunos tribunales por ejemplo y también en algunos 1,400 templos gracias a un mandato judicial de un juez federal. Pese a ello, ICE tiene jurisdicción a nivel nacional para actuar”, señaló Jorge Cancino, editor principal de inmigración de N+ Univision.

Excepciones y protecciones locales

La situación puede variar según el estado, la ciudad, la agencia o un proceso judicial:

Situación Qué significa Lugares de culto en ciertos estados En agosto de 2026, una corte federal de apelaciones confirmó una medida que limita acciones de control migratorio en

ocho lugares de culto vinculados con el litigio, no en todas las iglesias, templos o mezquitas del país. Leyes o políticas estatales/locales Algunos estados y ciudades pueden limitar la cooperación de sus propias autoridades, regular el acceso a edificios públicos o exigir procedimientos particulares. Estas reglas no equivalen necesariamente a prohibir la actuación de ICE bajo autoridad federal. Propiedad privada El administrador o propietario puede negar el ingreso a espacios no públicos. Sin embargo, eso no impide que agentes actúen si cuentan con una orden judicial válida o si se aplica alguna excepción legal. Tribunales Algunos estados limitan los arrestos civiles de inmigración en tribunales estatales. Aun así, las reglas varían y pueden cambiar; no hay una protección federal uniforme aplicable a todos los tribunales.

Por tal motivo, Cancino recomendó a los inmigrantes verificar si el lugar a donde irán está protegido por mandato judicial, aunque no siempre es seguro: “Si no hay una orden judicial prohibiendo la detención en un lugar específico, en caso un inmigrante tenga un antecedente criminal o la búsqueda sea por una cuestión de seguridad, los agentes del ICE pueden actuar si llevan la orden”.

En otro momento precisó que en los alrededores de una escuela, hospital o tribunal no existe inmunidad automática; por lo tanto, pidió a los migrantes llevar consigo su identidad y si tienen un caso pendiente: una licencia válida no da estatus y pude conllevar a la detención. Si esto ocurre, dependiendo del estado donde fue detenido, puede solicitar una audiencia bajo fianza.

Es más, Cancino señaló que la intervención puede ocurrir en una corte de inmigración o de familia por ser lugares seguros para ellos, toda vez que los inmigrantes pasaron por un sistema de control de armas y metales.

Finalmente, recomendó que cuando alguien es detenido puedes optar por guardar silencio y pedir hablar con un abogado. Tampoco debe firmar documentos ni proporcionar información sobre su país de origen o estatus migratorio.

Aunque ICE conserva autoridad nacional para hacer cumplir leyes migratorias, los agentes deben respetar los límites constitucionales y las órdenes judiciales aplicables a cada caso (Foto: Eduardo Muñoz / AFP)