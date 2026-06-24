Con restricciones de carriles y cierres de calles comenzará julio en Los Ángeles debido a la construcción de un nuevo puente peatonal en el bulevar Sepulveda, cerca de LAX. Estos trabajos forman parte del Proyecto de Mejoras Viales del Programa de Modernización del Aeródromo y la Terminal (ATMP); sin embargo, los cierres podrían afectar seriamente a conductores, vecinos y viajeros que usan a diario esta ruta hacia el aeropuerto o las zonas aledañas. Por eso, en esta nota te contamos con detalle las fechas, horarios y tramos involucrados, para que puedas planificar tus traslados, evitar demoras innecesarias y reducir el impacto de las obras en tu rutina diaria.

“El proyecto de Mejoras Viales del ATMP es uno de los proyectos de transporte más ambiciosos de nuestra ciudad. Estos cierres temporales de calles en el bulevar Sepulveda nos ayudarán a entregar un nuevo puente peatonal que brinda acceso a LAX, al tiempo que reduce la congestión del tráfico vehicular y aumenta la seguridad de los peatones”, señaló en un comunicado Mike Christensen, jefe de desarrollo aeroportuario de Los Angeles World Airports.

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PUENTE PEATONAL EN LOS ÁNGELES

La construcción de un nuevo puente peatonal en el bulevar Sepulveda, cerca de LAX, será ejecutado por fases:

PRIMER PERIODO

El primer periodo se realizará del lunes 13 al viernes 17 de julio e incluirá interrupciones nocturnas intermitentes del tránsito en el bulevar Sepulveda en dirección sur entre las 10 p.m. y las 6 a.m.

El tránsito se detendría en varias ocasiones hasta 20 minutos, entre la medianoche y las 4 a.m. Esto ocurrirá cuando se instalen vigas de soporte para la estructura del puente, por lo que se cerrarían hasta cuatro carriles en dirección sur.

SEGUNDO PERIODO

El segundo periodo está programado del sábado 18 de julio, a la 1 a.m., hasta las 4:30 am del domingo 19 de julio.

Habrá cierre total del bulevar Sepulveda en dirección norte entre el bulevar Century y la calle 98.

RESUMEN DE LAS DOS FASES

Primer periodo de obras

Concepto Detalle Fechas Del lunes 13 al viernes 17 de julio Horario De 10 p.m. a 6 a.m. Vía afectada Bulevar Sepulveda, dirección sur Tipo de afectación Interrupciones nocturnas intermitentes del tránsito Detenciones Paradas del tránsito de hasta 20 minutos entre la medianoche y las 4 a.m. Motivo específico Instalación de vigas de soporte para la estructura del puente Carriles cerrados Hasta cuatro carriles en dirección sur

Segundo periodo de obras

Concepto Detalle Fechas Desde la 1 a.m. del sábado 18 de julio hasta las 4:30 a.m. del domingo 19 de julio Vía afectada Bulevar Sepulveda, dirección norte Tramo Entre el bulevar Century y la calle 98 Tipo de afectación Cierre total de la vía en dirección norte

RECOMENDACIONES PARA LA CIUDADANÍA

Tras dar a conocer las fechas y horario de interrupción, los conductores deben prever tiempo adicional para sus traslados y el uso de rutas alternas para no demorar en sus viajes. Para ello, agentes de tránsito del Departamento de Transporte de Los Ángeles y personal de señalización ayudarán para evitar tráfico e inconvenientes en las vías.

Los Angeles World Airports lanzó un sitio web con información sobre las obras viales asociadas al proyecto. Conócelas haciendo clic aquí.

Las autoridades aeroportuarias explicaron que el proyecto modificará unas 4.4 millas de vías alrededor de LAX para separar el tráfico que va al aeropuerto del que circula por los vecindarios, aliviar la congestión y facilitar el acceso tanto al aeropuerto como a las comunidades cercanas. También advirtieron que, a medida que avancen los trabajos hasta 2030, habrá más cierres intermitentes en la zona.

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