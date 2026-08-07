El mercado de vehículos usados en California se prepara para una transformación que cambiará las reglas entre compradores y vendedores. Con la próxima entrada en vigor de la ley CARS, el proceso de adquirir estos coches promete mayor transparencia; sin embargo, también existen dudas al respecto. Te invito a leer este artículo informativo para descubrir en qué consiste esta normativa y cómo afectaría a los usuarios interesados en adquirir un vehículo de segunda mano.

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De qué trata la Ley CARS (SB 766)

La Ley para Combatir las Estafas en la Venta Minorista de Automóviles (CARS, por sus siglas en inglés) tienen como propósito combatir las estafas y los cobros engañosos en la venta, financiamiento y arrendamiento de vehículos en California.

Según lo señalado por California Legislative Information , estos son algunas medidas que se aplicarán en la compra y venta de autos usados cuando entre en vigor la normativa SB 766:

Prohibir que los concesionarios brinden información falsa sobre el precio total, las condiciones de financiamiento o arrendamiento, la disponibilidad de vehículos y las opciones del comprador si no se respeta el precio anunciado.

No se cobrará los productos o servicios adicionales que no beneficien realmente a los compradores o arrendatarios.

Se reemplazará la actual opción de cancelación en ciertas ventas de autos usados por un derecho general de cancelar la compra o arrendamiento de determinados vehículos usados durante 3 días.

Los concesionarios deberán conservar por dos años los registros que demuestren que cumplieron con esta ley.

El propósito de la Ley CARS es combatir las estafas y los cobros engañoso en la compra y venta de autos usados en California. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué vehículos podrán cancelarse dentro de los tres días, según la Ley CARS

Ten en cuenta lo siguiente: la nueva prerrogativa legal se aplicará a automóviles usados que no superen el valor de $50,000. Por lo tanto, quedan excluidos autos nuevos, motocicletas, vehículos adquiridos mediante subastas y aquellos que superen un peso bruto de 4,500 kilogramos.

En caso quieras utilizar el mecanismo de cancelación de contrato, la unidad vehicular no debe haber superado más de 400 millas de recorrido desde que se estampó la firma. En caso se sobrepase dicha distancia, se anulará de inmediato este derecho.

Con esta nueva ley, los compradores podrán cancelar la compra de autos usados en caso exista alguna irregularidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué tarifas podría cobrar un concesionario durante la adquisición de un vehículo usado

Si bien la Ley CARS permitirá las cancelaciones de ciertas compras de autos usados, también autoriza a concesionarios en aplicar una tarifa de reposición equivalente al 1.5% del precio de venta, el cual oscilará entre $200 y $600.

En caso un comprador ha recorrido más de 250 millas (402 kilómetros) con el auto usado que compró antes de cancelar la operación, se le aplicará un cobro extra de un dólar por cada milla que haya recorrido de más. El límite será de $150.

Ahora, si el vehículo generó un gasto comprobable al ser movido o trasladado, el concesionario puede cobrar ese gasto real en lugar de aplicar el porcentaje que normalmente establece la tarifa. Eso sí, deberá respetar el monto máximo o las condiciones que fija la ley.

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