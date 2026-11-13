Durante el presente día, los residentes de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut han tenido que experimentar lluvias y fuertes ráfagas de viento. La razón de este mal tiempo se debe a una intensa tormenta costera denominada como Nor’easter. Con estas condiciones climáticas, aún se mantienen las dudas si se mantendrán durante este fin de semana. Conoce qué revela el pronóstico en los siguientes días.

En caso te estés preguntando de qué trata un Nor’easter, te brindaré una explicación más detallada. De acuerdo al Servicio Nacional de Satélites, Datos e Información Satelital (NESDIS, por sus siglas en inglés) , se trata de un fenómeno meteorológico que se origina a lo largo de la costa este de Norteamérica.

Estas tormentas se caracterizan por traer fuertes vientos en los estados situados en la región noreste del país, incluyendo Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio, pero no es lo único; es capaz de provocar lluvias, nieve y, en situaciones extremas, inundaciones.

Para el presente día, el área triestatal está presentando estas condiciones climáticas, aunque no se descarta la posibilidad de nieve en zonas elevadas de los estados mencionados.

La tormenta Nor'easter ha traído consigo lluvias y fuertes vientos a gran parte del área triestatal de los EE. UU. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué zonas del área triestatal han presentando lluvia, fuertes vientos y nieve

Según datos brindados por Univisión 41 Nueva York , las precipitaciones y las ráfagas de vientos se han concentrado específicamente en el área metropolitana de Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut.

Respecto a la nieve, la áreas situadas al norte y oeste de la Interestatal 287 pueden ser afectadas, especialmente las zonas de mayor altitud. Los montes Catskill y otras regiones que superan los 1,500 pies tienen posibilidades de recibir nieve húmeda.

Se espera que las zonas más elevadas del área triestatal reciban bajas cantidades de nieve durante este fin de semana. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué revela el pronóstico para este fin de semana en Nueva York y Nueva Jersey

Los habitantes de ambos estados deben usar ropa abrigadora durante este cierre de semana, pues se espera la llegada de una masa de aire frío que ocasionará el descenso de temperaturas.

Para el presente día, los valores se sitúan entre los 40 y 49 °F (4 y 9 °C), con una sensación térmica cercana a los 30 °F (-1 °C). Respecto al sábado 14 y domingo 15 de noviembre, es posible un clima tranquilo, aunque no vale bajar la guardia.