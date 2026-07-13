Una iniciativa pensada para apoyar a los más necesitados de la ciudad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa pensada para apoyar a los más necesitados de la ciudad. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

¡Confirmado! Los residentes de podrán disfrutar de una nueva jornada masiva de entrega de que iniciará esta nueva semana. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de julio, cientos de despensas estarán disponibles para que los residentes puedan acceder a recursos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.

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Como es de conocimiento, California es considerado como uno de los estados que presenta un alto costo de vida; esto significa que los residentes de las distintas ciudades deben obtener buenos ingresos económicos para mantener una estilo de vida estable.

Desafortunadamente, no todos los habitantes corren con esta suerte. Por ejemplo, muchas familias en Los Ángeles pasan apuros económicos cada mes, ya que sus ingresos no le permiten solventar los gastos.

Por esta razón, distintos bancos de alimentos pretenden aliviar la carga económica ofreciendo esta ayuda. Si bien la ayuda está dirigida especialmente para las personas de bajo recursos, cualquier residente puede acudir a estos puntos a obtener estos productos nutritivos.

La entrega de estos alimentos pretende aliviar la carga económica de las familias en Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
La entrega de estos alimentos pretende aliviar la carga económica de las familias en Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué alimentos entrega un banco de alimentos en Los Ángeles

Según lo señalado por , la iniciativa puede efectuarse gracias a los donativos que reciben. Es así que pueden otorgar paquetes de 36 kilos cargados con vegetales frescos, proteína congeladas, pastas, legumbres y otros productos de larga duración.

La entrega de estos recursos está calculado para cubrir las necesidades alimentarias de un hogar compuesto por cuatro integrantes durante un aproximado de 10 días.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 13 al 16 de julio

  • Lunes 13 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 14 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA3 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
St. Agnes Parish2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 900079 a 10:30 a.m.
  • Miércoles 15 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
Children’s Hospital Los Angeles3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 9002710 a 11 a.m.
  • Jueves 16 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA4 a 6 p.m.
Los interesados pueden recibir hasta 36 kilos de comida gratis (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir hasta 36 kilos de comida gratis (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para que encuentres una despensa cercana a tu hogar, ingresa al buscador de . Con solo escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones más convenientes.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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