¡Confirmado! Los residentes de Los Ángeles podrán disfrutar de una nueva jornada masiva de entrega de alimentos gratis que iniciará esta nueva semana. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de julio, cientos de despensas estarán disponibles para que los residentes puedan acceder a recursos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. En caso estés interesado o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.

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Como es de conocimiento, California es considerado como uno de los estados que presenta un alto costo de vida; esto significa que los residentes de las distintas ciudades deben obtener buenos ingresos económicos para mantener una estilo de vida estable.

Desafortunadamente, no todos los habitantes corren con esta suerte. Por ejemplo, muchas familias en Los Ángeles pasan apuros económicos cada mes, ya que sus ingresos no le permiten solventar los gastos.

Por esta razón, distintos bancos de alimentos pretenden aliviar la carga económica ofreciendo esta ayuda. Si bien la ayuda está dirigida especialmente para las personas de bajo recursos, cualquier residente puede acudir a estos puntos a obtener estos productos nutritivos.

La entrega de estos alimentos pretende aliviar la carga económica de las familias en Los Ángeles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué alimentos entrega un banco de alimentos en Los Ángeles

Según lo señalado por Los Angeles Food Bank , la iniciativa puede efectuarse gracias a los donativos que reciben. Es así que pueden otorgar paquetes de 36 kilos cargados con vegetales frescos, proteína congeladas, pastas, legumbres y otros productos de larga duración.

La entrega de estos recursos está calculado para cubrir las necesidades alimentarias de un hogar compuesto por cuatro integrantes durante un aproximado de 10 días.

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 13 al 16 de julio

Lunes 13 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063 2 a 4 p.m.

Martes 14 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. St. Agnes Parish 2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007 9 a 10:30 a.m.

Miércoles 15 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m. Children’s Hospital Los Angeles 3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027 10 a 11 a.m.

Jueves 16 de julio

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los Angeles Boys & Girls Club 2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 4 a 6 p.m.

Los interesados pueden recibir hasta 36 kilos de comida gratis (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Para que encuentres una despensa cercana a tu hogar, ingresa al buscador de Los Angeles Food Bank . Con solo escribir tu dirección, ciudad o código postal, el sistema te arrojará las opciones más convenientes.

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