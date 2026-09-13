Una iniciativa que beneficiará a cientas de familias en la ciudad de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa que beneficiará a cientas de familias en la ciudad de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Distintas organizaciones comunitarias de Los Ángeles beneficiará a cientas de familias con la entrega de alimentos gratis del 14 al 17 de septiembre. Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a los hogares que más lo necesitan. En caso residas en en esta ciudad y quieres saber en qué puntos puedes recoger estos productos y los horarios disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR

California es uno de los estados que presentan un alto costo de vida; esto significa que sus habitantes deben contar con buenos ingresos para mantener un estilo de vida aceptable. Pese a ello, no todos cuentan con la misma suerte.

Cierta parte de Los Ángeles deben ajustar sus gastos para llegar a fin de mes, lo que ocasiona que vivan preocupados de manera constante. Ante esta realidad, la despensas son una excelente opción, ya que alivian un gasto principal en los hogares.

Se espera que estos puntos de distribución repartan distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones ideales. Incluso, es posible que los interesados reciban comidas gratuitas o artículos de aseo personal.

Los interesados pueden recibir cajas de comida que pesan varios kilogramos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir cajas de comida que pesan varios kilogramos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 14 al 17 de septiembre

  • Lunes 14 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017, United States2 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States9 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd, Los Angeles, CA 90023, United States9 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States9 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063, United States2 a 4 p.m.
  • Martes 15 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012, United States2:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026, United States10:30 a 11:30 a.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States9 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026, United States9 a.m. a 12 p.m.
St. Agnes Parish2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007, United States9 a 10:30 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States9 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 16 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States9 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026, United States9 a.m. a 12 p.m.
PUENTE Learning Center501 South Boyle Ave., Los Angeles, CA 90033, United States12:30 a 3:30 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015, United States11 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057, United States2:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006, United States10:30 a 11:30 a.m.
Children’s Hospital Los Angeles3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027, United States10 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States9 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 17 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013, United States11:30 a.m. a 1 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States9 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026, United States9 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026, United States10:30 a 11:30 a.m.
The Dream Center2130 1st St., Los Angeles, CA 90033, United States10:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015, United States10:30 a.m. a 12:30 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015, United States11 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States9 a.m. a 3:30 p.m.
Las familias interesadas pueden acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Las familias interesadas pueden acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si consideras que las opciones brindadas están lejanas de tu ubicación, puedes ingresar al . Con solo introducir tu ciudad, dirección o código postal, el sistema te arrojará las despensas más cercanas y así no tengas que perder tiempo en largos viajes.

Es una excelente oportunidad para aprovechar este beneficio, ya que recibirás alimentos sin la necesidad de gastar un dólar, pero eso sí, tendrás que acudir antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren largas colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC