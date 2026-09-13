Distintas organizaciones comunitarias de Los Ángeles beneficiará a cientas de familias con la entrega de alimentos gratis del 14 al 17 de septiembre. Se trata de una iniciativa que pretende ayudar a los hogares que más lo necesitan. En caso residas en en esta ciudad y quieres saber en qué puntos puedes recoger estos productos y los horarios disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

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California es uno de los estados que presentan un alto costo de vida; esto significa que sus habitantes deben contar con buenos ingresos para mantener un estilo de vida aceptable. Pese a ello, no todos cuentan con la misma suerte.

Cierta parte de Los Ángeles deben ajustar sus gastos para llegar a fin de mes, lo que ocasiona que vivan preocupados de manera constante. Ante esta realidad, la despensas son una excelente opción, ya que alivian un gasto principal en los hogares.

Se espera que estos puntos de distribución repartan distintos productos nutritivos, tales como proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, legumbres, entre otras opciones ideales. Incluso, es posible que los interesados reciban comidas gratuitas o artículos de aseo personal.

Los interesados pueden recibir cajas de comida que pesan varios kilogramos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 14 al 17 de septiembre

Lunes 14 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017, United States 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States 9 a.m. a 12:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd, Los Angeles, CA 90023, United States 9 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States 9 a.m. a 3:30 p.m. Los Angeles County Aging and Disabilities Depart. 133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063, United States 2 a 4 p.m.

Martes 15 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012, United States 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026, United States 10:30 a 11:30 a.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026, United States 9 a.m. a 12 p.m. St. Agnes Parish 2625 S. Vermont Avenue, Los Angeles, CA 90007, United States 9 a 10:30 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States 9 a.m. a 3:30 p.m.

Miércoles 16 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026, United States 9 a.m. a 12 p.m. PUENTE Learning Center 501 South Boyle Ave., Los Angeles, CA 90033, United States 12:30 a 3:30 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015, United States 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057, United States 2:30 a 3:30 p.m. The Dream Center 2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006, United States 10:30 a 11:30 a.m. Children’s Hospital Los Angeles 3250 Wilshire Blvd Suite 300, Los Angeles, CA 90027, United States 10 a 11 a.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States 9 a.m. a 3:30 p.m.

Jueves 17 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013, United States 11:30 a.m. a 1 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033, United States 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026, United States 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026, United States 10:30 a 11:30 a.m. The Dream Center 2130 1st St., Los Angeles, CA 90033, United States 10:30 a 11:30 a.m. Pico Union Project 1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015, United States 10:30 a.m. a 12:30 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015, United States 11 a.m. a 12:30 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063, United States 9 a.m. a 3:30 p.m.

Las familias interesadas pueden acceder a productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si consideras que las opciones brindadas están lejanas de tu ubicación, puedes ingresar al buscador de Los Ángeles Regional Food Bank . Con solo introducir tu ciudad, dirección o código postal, el sistema te arrojará las despensas más cercanas y así no tengas que perder tiempo en largos viajes.

Es una excelente oportunidad para aprovechar este beneficio, ya que recibirás alimentos sin la necesidad de gastar un dólar, pero eso sí, tendrás que acudir antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren largas colas.