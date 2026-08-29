Es una buena ocasión para que los residentes aprovechen este beneficio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una buena ocasión para que los residentes aprovechen este beneficio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente oportunidad llega para las familias de la ciudad de que buscan reducir sus gastos de comida. Del 31 de agosto al 3 de septiembre, se realizarán jornadas especiales donde los habitantes podrán recibir alimentos gratis de parte de cientas de despensas. En caso estés interesado, este artículo informativo te detallará los puntos de entrega y los horarios disponibles.

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Los Ángeles es una ciudad que representa un alto costo de vida. Esto significa que sus propios residentes deben contar con buenos ingresos económicos para mantener un estilo de vida aceptable; sin embargo, no todos tienen la misma suerte.

Hay familias que cuentan con distintos gastos mensuales, lo cuales afectan sus presupuestos. Por esa razón, no dudan en aceptar cualquier tipo de ayuda ofrecida por organizaciones comunitarias, tal como la entrega de alimentos gratis.

En esta ciudad, cientas de despensas abrirán sus puertas para repartir productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan proteínas, frutas, verduras, legumbres, lácteos, entre otras opciones. Es más, existe la posibilidad de que ciertos puntos de distribución también repartan artículos de aseo personal o comidas calientes.

Los residentes de Los Ángeles podrán recibir cajas con distintos productos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los residentes de Los Ángeles podrán recibir cajas con distintos productos de alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 31 de agosto al 3 de septiembre

  • Lunes 31 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 900632 a 4 p.m.
  • Martes 1 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center273 S Bonnie Brae St., Los Angeles, CA 9005710:30 a 11:30 a.m.
Pico Union Project1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 9001510:30 a.m. a 12:30 p.m.
  • Miércoles 2 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 9000610:30 a.m. a 11:30 a.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
  • Jueves 3 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA 9001311:30 a.m. a 1 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
St. Francis Center1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 9001511 a.m. a 12:30 p.m.
Los Angeles Boys & Girls Club2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 900314 a 6 p.m.
En las fechas señaladas, las despensas estarán disponibles para repartir distintos tipos de alimentos. (Foto referencial: Magnific)
En las fechas señaladas, las despensas estarán disponibles para repartir distintos tipos de alimentos. (Foto referencial: Magnific)

En caso pretendas encontrar una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar al . Con solo introducir tu dirección, vecindario o código postal, la plataforma te arrojará las opciones más convenientes.

Si tienes la intención de donar ciertos alimentos para las familias más necesitadas de la ciudad, también es posible. De esa manera ayudas a combatir la lucha contra el hambre.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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