Una excelente oportunidad llega para las familias de la ciudad de Los Ángeles que buscan reducir sus gastos de comida. Del 31 de agosto al 3 de septiembre, se realizarán jornadas especiales donde los habitantes podrán recibir alimentos gratis de parte de cientas de despensas. En caso estés interesado, este artículo informativo te detallará los puntos de entrega y los horarios disponibles.
Los Ángeles es una ciudad que representa un alto costo de vida. Esto significa que sus propios residentes deben contar con buenos ingresos económicos para mantener un estilo de vida aceptable; sin embargo, no todos tienen la misma suerte.
Hay familias que cuentan con distintos gastos mensuales, lo cuales afectan sus presupuestos. Por esa razón, no dudan en aceptar cualquier tipo de ayuda ofrecida por organizaciones comunitarias, tal como la entrega de alimentos gratis.
En esta ciudad, cientas de despensas abrirán sus puertas para repartir productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan proteínas, frutas, verduras, legumbres, lácteos, entre otras opciones. Es más, existe la posibilidad de que ciertos puntos de distribución también repartan artículos de aseo personal o comidas calientes.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 31 de agosto al 3 de septiembre
- Lunes 31 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Los Angeles County Aging and Disabilities Depart.
|133 N. Sunol Drive, Los Angeles, CA 90063
|2 a 4 p.m.
- Martes 1 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|273 S Bonnie Brae St., Los Angeles, CA 90057
|10:30 a 11:30 a.m.
|Pico Union Project
|1153 Valencia Street, Los Angeles, CA 90015
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Miércoles 2 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006
|10:30 a.m. a 11:30 a.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
- Jueves 3 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Los Angeles Boys & Girls Club
|2635 Pasadena Avenue, Los Angeles, CA 90031
|4 a 6 p.m.
En caso pretendas encontrar una despensa más cercana a tu ubicación, puedes ingresar al sistema de Los Angeles Regional Food Bank. Con solo introducir tu dirección, vecindario o código postal, la plataforma te arrojará las opciones más convenientes.
Si tienes la intención de donar ciertos alimentos para las familias más necesitadas de la ciudad, también es posible. De esa manera ayudas a combatir la lucha contra el hambre.