Si buscas un lugar donde vivir en el condado de Los Ángeles, esta puede ser una oportunidad importante para tu familia. La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA, por sus siglas en inglés) abrió 16 listas de espera para acceder a viviendas públicas asequibles en distintas zonas, incluidas opciones para adultos mayores y hogares de ocupación general. El registro estará disponible hasta el 16 de septiembre, aunque algunas listas podrían cerrar antes; por ello, conviene informarte y no dejar pasar esta posibilidad. En esta nota te damos a conocer cómo aplicar, requisitos y quiénes son elegibles.

La inscripción es gratuita y permite postular a más de una lista, siempre que el hogar cumpla las condiciones del programa (Foto: Pixabay)

VIVIENDAS ASEQUIBLES EN LOS ÁNGELES

Si te interesa acceder a una vivienda pública asequible en el condado de Los Ángeles, puedes inscribirte en una o más de las 16 listas de espera que abrió LACDA. El registro estará disponible hasta las 5:00 p.m. del 16 de septiembre de 2026; sin embargo, las listas de algunos complejos pequeños podrían cerrarse antes si reciben 1,000 solicitudes.

¿Cómo aplicar?

Entra al portal HARP de LACDA: harp.lacda.org/ex/NewApp.aspx. Crea una cuenta y completa el registro con información sobre tu hogar, ingresos y composición familiar. El sistema indicará para cuáles de las 16 listas eres elegible, según el número de integrantes, la necesidad de dormitorios y las reglas de cada propiedad. Puedes registrarte en más de una lista si cumples los requisitos. Guarda la confirmación de tu registro y actualiza tus datos de contacto si cambian.

También puedes pedir ayuda llamando al (626) 586-1522, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. LACDA brinda apoyo presencial para completar solicitudes en su oficina de 700 W. Main St., Alhambra.

Requisitos y elegibilidad

Hay que precisar que la convocatoria corresponde al programa de vivienda pública, no al programa de vales de la Sección 8 que está cerrada. OJO: registrarte no garantiza que recibirás una unidad ni una oferta inmediata.

Los criterios principales son:

Tener ingresos bajos conforme a los límites federales y del Condado de Los Ángeles. Como referencia, para estar dentro del umbral del 50% del ingreso medio del área, una persona sola puede ganar hasta US$58,300 al año y una familia de cuatro hasta US$83,300 al año. LACDA también utiliza categorías de ingresos de 30% y 50% del ingreso medio del área.

Cumplir los criterios de composición familiar y tamaño de unidad que corresponda a cada complejo.

Para las 10 propiedades reservadas para adultos mayores, el jefe de hogar, copropietario, cónyuge o único integrante debe tener 62 años o más.

Cumplir las reglas de admisión y verificación que LACDA aplicará si la persona llega a ser seleccionada.

LACDA seleccionará a las personas primero según las preferencias de admisión aplicables y, después, por la fecha y hora del registro. Las esperas pueden durar meses o más, dependiendo de las vacantes; rechazar una unidad ofrecida puede causar la eliminación de esa lista de espera.

PROPIEDADES DISPONIBLES

Hay 10 listas para adultos mayores y 6 de ocupación general que están distribuidas en diferentes comunidades del condado de Los Ángeles.

Para adultos mayores:

Propiedad Unidades Ubicación Carmelitos Senior 155 Long Beach Rosas/Herbert Senior 150 Este de Los Ángeles Palm Senior 127 West Hollywood West Knoll Senior 136 West Hollywood Marina Manor Senior 183 Marina del Rey Foothill Villa Senior* 62 La Crescenta Orchard Arms Senior 183 Valencia Francisquito Villa Senior* 89 La Puente Whittier Manor Senior* 49 Whittier South Bay Gardens Senior* 100 Sur de Los Ángeles

Para ocupación general:

Propiedad Unidades Ubicación Carmelitos Family 558 Long Beach Harbor Hills Family 301 Lomita East County Family 433 Este de Los Ángeles Santa Monica Family* 41 Santa Monica Quartz Hill Family* 40 Quartz Hill South Scattered Sites 309 Sur de Los Ángeles

*Las listas de los complejos pequeños pueden cerrar antes del 16 de septiembre de 2026 a las 5:00 p.m. si alcanzan 1,000 registros.

Se recomienda aplicar cuanto antes, especialmente si te interesa alguno de los sitios pequeños. Ten a la mano los datos de todos los miembros del hogar, ingresos estimados y una dirección de correo o teléfono que revises con frecuencia. La solicitud es para una lista de espera, no para mudarte de inmediato.

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