Si buscas un lugar donde vivir en el condado de Los Ángeles, esta puede ser una oportunidad importante para tu familia. La Autoridad de Desarrollo del Condado de Los Ángeles (LACDA, por sus siglas en inglés) abrió 16 listas de espera para acceder a viviendas públicas asequibles en distintas zonas, incluidas opciones para adultos mayores y hogares de ocupación general. El registro estará disponible hasta el 16 de septiembre, aunque algunas listas podrían cerrar antes; por ello, conviene informarte y no dejar pasar esta posibilidad. En esta nota te damos a conocer cómo aplicar, requisitos y quiénes son elegibles.
VIVIENDAS ASEQUIBLES EN LOS ÁNGELES
Si te interesa acceder a una vivienda pública asequible en el condado de Los Ángeles, puedes inscribirte en una o más de las 16 listas de espera que abrió LACDA. El registro estará disponible hasta las 5:00 p.m. del 16 de septiembre de 2026; sin embargo, las listas de algunos complejos pequeños podrían cerrarse antes si reciben 1,000 solicitudes.
¿Cómo aplicar?
- Entra al portal HARP de LACDA: harp.lacda.org/ex/NewApp.aspx.
- Crea una cuenta y completa el registro con información sobre tu hogar, ingresos y composición familiar.
- El sistema indicará para cuáles de las 16 listas eres elegible, según el número de integrantes, la necesidad de dormitorios y las reglas de cada propiedad.
- Puedes registrarte en más de una lista si cumples los requisitos.
- Guarda la confirmación de tu registro y actualiza tus datos de contacto si cambian.
También puedes pedir ayuda llamando al (626) 586-1522, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 5:00 p.m. LACDA brinda apoyo presencial para completar solicitudes en su oficina de 700 W. Main St., Alhambra.
Requisitos y elegibilidad
Hay que precisar que la convocatoria corresponde al programa de vivienda pública, no al programa de vales de la Sección 8 que está cerrada. OJO: registrarte no garantiza que recibirás una unidad ni una oferta inmediata.
Los criterios principales son:
- Tener ingresos bajos conforme a los límites federales y del Condado de Los Ángeles. Como referencia, para estar dentro del umbral del 50% del ingreso medio del área, una persona sola puede ganar hasta US$58,300 al año y una familia de cuatro hasta US$83,300 al año. LACDA también utiliza categorías de ingresos de 30% y 50% del ingreso medio del área.
- Cumplir los criterios de composición familiar y tamaño de unidad que corresponda a cada complejo.
- Para las 10 propiedades reservadas para adultos mayores, el jefe de hogar, copropietario, cónyuge o único integrante debe tener 62 años o más.
- Cumplir las reglas de admisión y verificación que LACDA aplicará si la persona llega a ser seleccionada.
LACDA seleccionará a las personas primero según las preferencias de admisión aplicables y, después, por la fecha y hora del registro. Las esperas pueden durar meses o más, dependiendo de las vacantes; rechazar una unidad ofrecida puede causar la eliminación de esa lista de espera.
PROPIEDADES DISPONIBLES
Hay 10 listas para adultos mayores y 6 de ocupación general que están distribuidas en diferentes comunidades del condado de Los Ángeles.
Para adultos mayores:
|Propiedad
|Unidades
|Ubicación
|Carmelitos Senior
|155
|Long Beach
|Rosas/Herbert Senior
|150
|Este de Los Ángeles
|Palm Senior
|127
|West Hollywood
|West Knoll Senior
|136
|West Hollywood
|Marina Manor Senior
|183
|Marina del Rey
|Foothill Villa Senior*
|62
|La Crescenta
|Orchard Arms Senior
|183
|Valencia
|Francisquito Villa Senior*
|89
|La Puente
|Whittier Manor Senior*
|49
|Whittier
|South Bay Gardens Senior*
|100
|Sur de Los Ángeles
Para ocupación general:
|Propiedad
|Unidades
|Ubicación
|Carmelitos Family
|558
|Long Beach
|Harbor Hills Family
|301
|Lomita
|East County Family
|433
|Este de Los Ángeles
|Santa Monica Family*
|41
|Santa Monica
|Quartz Hill Family*
|40
|Quartz Hill
|South Scattered Sites
|309
|Sur de Los Ángeles
*Las listas de los complejos pequeños pueden cerrar antes del 16 de septiembre de 2026 a las 5:00 p.m. si alcanzan 1,000 registros.
Se recomienda aplicar cuanto antes, especialmente si te interesa alguno de los sitios pequeños. Ten a la mano los datos de todos los miembros del hogar, ingresos estimados y una dirección de correo o teléfono que revises con frecuencia. La solicitud es para una lista de espera, no para mudarte de inmediato.
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