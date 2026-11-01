Los residentes de Los Ángeles tendrán la gran oportunidad de acceder a alimentos gratis desde el lunes 02 hasta el jueves 05 de noviembre. Es una iniciativa pensada especialmente para las personas que están pasando complicaciones económicas cada día. En caso pretendes aprovechar esta ayuda, sigue leyendo este artículo para que sepas los horarios y las despensas disponibles.
No todos los hogares cuentan con los ingresos necesarios para mantener el estilo de vida que requiere la ciudad de Los Ángeles. Algunas familias necesitan laborar horas extras para conseguir un poco más de presupuesto.
Ante esta dura realidad que les toca afrontar, Los Angeles Regional Food Bank pretende entregar distintos tipos de alimentos a las personas más necesitadas para que puedan aliviar la carga económica que presentan.
Se espera que cada despensa aliada entregue proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, botellas de agua, entre otras opciones nutritivas. Es más, algunos puntos pueden repartir comida o artículos de aseo personal.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 02 al 05 de noviembre
- Lunes 02 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Chinese Community Service Center
|1725 Beverly Boulevard, Suite 1 - B, Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
- Martes 03 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
- Miércoles 04 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|St. Francis Center
|1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
- Jueves 05 de noviembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013
|11:30 a.m. a 1 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
En caso consideres que las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank; con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te indicará qué despensas están cercanas a tu ubicación.
Recuerda acudir antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren largas colas. Se trata de una oportunidad que ningún habitante querrá desaprovechar, pues será totalmente gratuito.