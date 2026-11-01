Los residentes de Los Ángeles tendrán la gran oportunidad de acceder a alimentos gratis desde el lunes 02 hasta el jueves 05 de noviembre. Es una iniciativa pensada especialmente para las personas que están pasando complicaciones económicas cada día. En caso pretendes aprovechar esta ayuda, sigue leyendo este artículo para que sepas los horarios y las despensas disponibles.

No todos los hogares cuentan con los ingresos necesarios para mantener el estilo de vida que requiere la ciudad de Los Ángeles. Algunas familias necesitan laborar horas extras para conseguir un poco más de presupuesto.

Ante esta dura realidad que les toca afrontar, Los Angeles Regional Food Bank pretende entregar distintos tipos de alimentos a las personas más necesitadas para que puedan aliviar la carga económica que presentan.

Se espera que cada despensa aliada entregue proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, enlatados, botellas de agua, entre otras opciones nutritivas. Es más, algunos puntos pueden repartir comida o artículos de aseo personal.

Cada despensa repartirá productos nutritivos en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 02 al 05 de noviembre

Lunes 02 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Central City Neighborhood Partners 501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017 2 a 5 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Chinese Community Service Center 1725 Beverly Boulevard, Suite 1 - B, Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Salvation Army - East L.A. 140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063 9 a.m. a 3:30 p.m. YMCA - Weingart East Los Angeles 2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023 9 a 11 a.m.

Martes 03 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Dream Center 281 E Bloom Street, Los Angeles, CA 90012 2:30 a 3:30 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. My Friends House Foundation 1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021 3 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 04 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. St. Francis Center 1835 S. Hope Street, Los Angeles, CA 90015 11 a.m. a 12:30 p.m. The Dream Center 650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057 2:30 a 3:30 p.m.

Jueves 05 de noviembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO ANE Foundation 312 E 5th Street, Los Angeles, CA 90013 11:30 a.m. a 1 p.m. The Sidewalk Project 768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021 12 a 6 p.m. Catholic Charities - Brownson House 1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033 9 a.m. a 12:30 p.m. Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.) 267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026 9 a.m. a 12 p.m. The Dream Center 1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026 10:30 a 11:30 a.m.

Se trata de una ayuda que pretende aliviar los gastos que presentan las familias de Los Ángeles. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En caso consideres que las opciones brindadas te quedan lejanas, puedes ingresar a la plataforma de Los Angeles Regional Food Bank ; con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te indicará qué despensas están cercanas a tu ubicación.

Recuerda acudir antes de la hora pactada, pues existe la posibilidad de que se registren largas colas. Se trata de una oportunidad que ningún habitante querrá desaprovechar, pues será totalmente gratuito.