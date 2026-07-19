Los interesados podrán recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Los interesados podrán recibir alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

A pocas horas de dar inicio a una nueva semana, se confirmó que distintas despensas situadas en Los Ángeles repartirán a sus habitantes. Desde el 20 al 23 de julio, los interesados podrán acercarse a los centros de distribución con la finalidad a acceder a recursos nutritivos sin tener que gastar un dólar. En este artículo informativo conocerás los horarios y las despensas disponibles.

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Ante el alto costo de vida que registra la ciudad, decenas de familias pasan por situaciones económicas complicadas cada mes, hasta el punto de solventar sus gastos y deudas.

Es así que distintos bancos de alimentos —en unión con organizaciones comunitarias, iglesias, etc.— pretenden aliviar estas responsabilidades entregando alimentos gratuitos, lo que representa un gasto menos cada semana.

Según información de , los interesados que acuden a las despensas pueden recibir cajas de productos nutritivos de 36 kilos, una cantidad suficiente para una familia de cuatro integrantes.

Entre los alimentos más entregados por estos centros de distribución son productos frescos, kits de proteínas congeladas, sopas, legumbres, pasta y otros alimentos no perecederos. El propósito es ofrecer una dieta balanceada.

Se trata de una ayuda pensada para beneficiar a las familias más vulnerables. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Se trata de una ayuda pensada para beneficiar a las familias más vulnerables. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 20 al 23 de julio

  • Lunes 20 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Central City Neighborhood Partners501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 900172 a 5 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
YMCA - Weingart East Los Angeles2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 900239 a 11 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Wilshire Presbyterian Church - Hope Net300 S. Western Ave., Los Angeles, CA 900208:30 a 10 a.m.
  • Martes 21 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Dream Center281 E Bloom, Los Angeles, CA 900122:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
My Friends House Foundation1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 900213 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Miércoles 22 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center650 S. Park View St., Los Angeles, CA 900572:30 a 3:30 p.m.
The Dream Center2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 9000610:30 a 11:30 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
  • Jueves 23 de julio
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
ANE Foundation312 E 5th Street, Los Angeles, CA11:30 a 1 p.m.
The Sidewalk Project768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 9002112 a 6 p.m.
Catholic Charities - Brownson House1307 Warren Street, Los Angeles, CA 900339 a.m. a 12:30 p.m.
Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 900269 a.m. a 12 p.m.
The Dream Center1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 9002610:30 a 11:30 a.m.
The Salvation Army - East L.A.140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 900639 a.m. a 3:30 p.m.
Presta atención a los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Presta atención a los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Las opciones brindadas te quedan lejos de tu domicilio? Entonces, puedes visitar el . Solo necesitar introducir tu dirección, código postal o la ciudad donde resides para que el sistema te arrojas las despensas más cercanas.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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