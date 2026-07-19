A pocas horas de dar inicio a una nueva semana, se confirmó que distintas despensas situadas en Los Ángeles repartirán alimentos gratis a sus habitantes. Desde el 20 al 23 de julio, los interesados podrán acercarse a los centros de distribución con la finalidad a acceder a recursos nutritivos sin tener que gastar un dólar. En este artículo informativo conocerás los horarios y las despensas disponibles.
Ante el alto costo de vida que registra la ciudad, decenas de familias pasan por situaciones económicas complicadas cada mes, hasta el punto de solventar sus gastos y deudas.
Es así que distintos bancos de alimentos —en unión con organizaciones comunitarias, iglesias, etc.— pretenden aliviar estas responsabilidades entregando alimentos gratuitos, lo que representa un gasto menos cada semana.
Según información de Los Ángeles Food Bank, los interesados que acuden a las despensas pueden recibir cajas de productos nutritivos de 36 kilos, una cantidad suficiente para una familia de cuatro integrantes.
Entre los alimentos más entregados por estos centros de distribución son productos frescos, kits de proteínas congeladas, sopas, legumbres, pasta y otros alimentos no perecederos. El propósito es ofrecer una dieta balanceada.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Los Ángeles del 20 al 23 de julio
- Lunes 20 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Central City Neighborhood Partners
|501 S. Bixel Street, Los Angeles, CA 90017
|2 a 5 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|YMCA - Weingart East Los Angeles
|2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 90023
|9 a 11 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
|Wilshire Presbyterian Church - Hope Net
|300 S. Western Ave., Los Angeles, CA 90020
|8:30 a 10 a.m.
- Martes 21 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Dream Center
|281 E Bloom, Los Angeles, CA 90012
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|353 E Edgeware Rd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|My Friends House Foundation
|1244 E. 7th Street, Los Angeles, CA 90021
|3 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Miércoles 22 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|650 S. Park View St., Los Angeles, CA 90057
|2:30 a 3:30 p.m.
|The Dream Center
|2680 James M Wood Blvd., Los Angeles, CA 90006
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
- Jueves 23 de julio
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|ANE Foundation
|312 E 5th Street, Los Angeles, CA
|11:30 a 1 p.m.
|The Sidewalk Project
|768 Stanford Ave., Los Angeles, CA 90021
|12 a 6 p.m.
|Catholic Charities - Brownson House
|1307 Warren Street, Los Angeles, CA 90033
|9 a.m. a 12:30 p.m.
|Good Shepherd Center (Catholic Charities of L.A.)
|267 N Belmont Ave., Los Angeles, CA 90026
|9 a.m. a 12 p.m.
|The Dream Center
|1100 Glendale Blvd., Los Angeles, CA 90026
|10:30 a 11:30 a.m.
|The Salvation Army - East L.A.
|140 N. Eastman Avenue, Los Angeles, CA 90063
|9 a.m. a 3:30 p.m.
¿Las opciones brindadas te quedan lejos de tu domicilio? Entonces, puedes visitar el sitio web de Los Ángeles Food Bank. Solo necesitar introducir tu dirección, código postal o la ciudad donde resides para que el sistema te arrojas las despensas más cercanas.
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