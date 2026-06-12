Aunque el Mundial 2026 ya está en marcha, todavía estás a tiempo de postular a puestos temporales que pagan hasta 25 dólares por hora en Nueva York y Nueva Jersey. Esta puede ser una buena opción si necesitas ganar un dinero extra para cubrir renta, comida, transporte u otros gastos en medio del alto costo de vida. Además, muchos de estos trabajos no requieren una carrera profesional, pero sí ganas de trabajar, disponibilidad de horario y, en algunos casos, hablar algo de inglés. En los siguientes párrafos te contamos dónde puedes buscar estas vacantes y qué perfiles tienen más posibilidades de ser contratados.

¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE EMPLEOS TEMPORALES EN NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY?

Tomando como referencia las convocatorias ligadas al Mundial y a la actividad económica que genera, los principales rubros son:

Logística y operación de estadios: control de acceso, fila y boletos, apoyo en transporte de aficionados, y montaje y desmontaje de estructuras temporales.

control de acceso, fila y boletos, apoyo en transporte de aficionados, y montaje y desmontaje de estructuras temporales. Seguridad y control de multitudes: guardias privados, supervisores de acceso y personal de monitoreo.

guardias privados, supervisores de acceso y personal de monitoreo. Hospitalidad y atención al cliente: personal para hoteles, restaurantes, centros de información, “guest services” y guías para aficionados.

personal para hoteles, restaurantes, centros de información, “guest services” y guías para aficionados. Venta de boletos y “merch”: cajeros, vendedores, reposición e inventario en tiendas oficiales y puntos de venta en sedes.

cajeros, vendedores, reposición e inventario en tiendas oficiales y puntos de venta en sedes. Eventos y entretenimiento: staff de eventos (“event staff”), animadores, personal de producción en fan zones y activaciones de marca.

staff de eventos (“event staff”), animadores, personal de producción en fan zones y activaciones de marca. Producción y tecnología: técnicos audiovisuales, operadores de cámara, sonido, soporte técnico en transmisiones y pantallas gigantes.

Si hablas algo de inglés, tienes disponibilidad de horario y experiencia en atención al cliente o trabajos operativos, tienes más chances de acceder a estos puestos bien pagados durante el torneo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿DÓNDE BUSCAR EMPLEOS TEMPORALES POR EL MUNDIAL 2026 EN NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY?

En Nueva York y Nueva Jersey se han creado miles de empleos temporales relacionados directa e indirectamente con el Mundial de Fútbol 2026, y lo mejor es que varios pagan entre 18 y 25 dólares por hora, sobre todo en áreas operativas, logística, seguridad y hospitalidad.

Cabe precisar que no hay un único “paquete oficial” de trabajos a 25 dólares la hora, sino muchas convocatorias dispersas que ahora se concentran durante los partidos. Por tal motivo te mencionamos dónde buscar estas vacantes:

Para trabajos vinculados al Mundial en Nueva York (partidos en el área NY/NJ):

Página de empleos de FIFA (“FIFA Careers”): donde se publican puestos de operación del evento, logística, producción, voluntariado remunerado, etc. Haz clic aquí para ir al sitio.

donde se publican puestos de operación del evento, logística, producción, voluntariado remunerado, etc. Haz clic aquí para ir al sitio. Plataformas generalistas de empleo: Indeed, LinkedIn y ZipRecruiter, con palabras clave como “World Cup 2026”, “FIFA 2026”, “event staff”, “hospitality”, “logistics”, “stadium jobs”, “NYC”, “New Jersey”.

Indeed, LinkedIn y ZipRecruiter, con palabras clave como “World Cup 2026”, “FIFA 2026”, “event staff”, “hospitality”, “logistics”, “stadium jobs”, “NYC”, “New Jersey”. Sitios oficiales de la ciudad y autoridades portuarias/transportes (NYC, New York & New Jersey Port Authority, NJ Transit): que están montando operativos especiales de seguridad, transporte y comunicación para el Mundial.

Para empleos privados relacionados no directamente con la FIFA, pero impulsados por el Mundial:

Cadenas hoteleras, restaurantes y empresas de catering en NY y NJ, que aumentan personal por el pico de turismo.

Empresas de seguridad privada, logística de eventos y “event staffing”, que contratan para estadios, fan zones y conciertos paralelos.

¿CUÁLES SON LOS PERFILES CON MÁS VENTAJA?

Los perfiles que suelen tener mejores oportunidades y salarios cercanos a 25 dólares por hora comparten varias características:

Inglés intermedio-avanzado (idealmente bilingüe español–inglés), por la atención a turistas internacionales.

Experiencia previa en: atención al cliente, turismo, hotelería, restaurantes, logística y transporte, seguridad privada o control de acceso, producción de eventos y espectáculos.

Disponibilidad para horarios extendidos, nocturnos y fines de semana, y para trabajar solo algunos días clave (días de partido o eventos).

Habilidades blandas: manejo de multitudes, comunicación clara, resolución de problemas y trabajo bajo presión frente a grandes aforos.

También hay otras vacantes para hoteles, restaurantes, transporte, seguridad y entretenimiento en Nueva York y Nueva Jersey. Así tenemos:

Personal para cocina, meseros, cajeros y bartenders.

Limpieza y mantenimiento, tanto en los estadios (interior y exterior), así como hoteles y centros de fan zones.

Conductores, asistentes de logística y guías.

No todo es trabajo dentro del estadio: también se buscan meseros, personal de limpieza, conductores y más (Foto: Freepik)

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