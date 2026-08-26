“Las escuelas de Texas deben estar libres de influencia extranjera”. Bajo esa premisa, el gobernador Greg Abbott presentó una propuesta que impediría a los distritos escolares públicos contratar a trabajadores con visas H-1B. El mandatario republicano reveló la iniciativa el 18 de agosto de 2026 durante un evento de campaña en Austin.La propuesta todavía necesita el respaldo de la Legislatura de Texas para entrar en vigor, pero Abbott adelantó que promoverá su aprobación. A continuación, detallamos los alcances de la medida y los grupos que podrían verse impactados.

Cabe precisar que la iniciativa también contempla impedir que los colegios públicos K-12 acepten regalos, financiamiento o establezcan alianzas u otros acuerdos financieros con gobiernos extranjeros y las entidades que estos poseen.

Si la Legislatura de Texas la aprueba, los distritos no podrían contratar ni conservar empleados con visas H-1B. Críticos advierten que la decisión complicaría la cobertura de vacantes especializadas (Foto referencial: Andrew Harnik / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

EL PLAN DE ABBOTT QUE IMPEDIRÍA CONTRATAR A MAESTROS CON VISA H-1B EN ESCUELAS PÚBLICAS

Según la propuesta del gobernador Abbott, se prohibirá por completo la presencia de trabajadores con visa H-1B en las escuelas públicas de Texas.

“Las aulas de Texas deben ser un lugar seguro para que los estudiantes aprendan, crezcan y tengan éxito, no un lugar donde entidades extranjeras adoctrinen a los jóvenes texanos. No debe haber ninguna influencia extranjera en la educación de nuestros hijos. Mi propuesta cerrará la puerta al financiamiento, los materiales y las colaboraciones extranjeras en nuestras escuelas primarias y secundarias”, dijo de acuerdo con una publicación en el sitio web de la gobernación.

Según él, las escuelas públicas de Texas deben contratar a “texanos para que enseñen a texanos”, señaló en una entrevista a FOX News.

¿QUIÉNES SERÍAN LOS MÁS AFECTADOS?

Tal como lo señaló Abbott, la medida abarcaría a trabajadores con visa H-1B de escuelas públicas K-12; por lo tanto, los más afectados serían los docentes, pero también personal de educación especial, maestros bilingües o de idiomas, administradores y otros empleados contratados mediante ese programa, según el puesto y el distrito.

En términos concretos, Dallas ISD (Dallas ISD – Distrito Escolar Independiente de Dallas) sería uno de los más afectados, ya que tiene más empleados contratados con dicha visa que cualquier otro distrito escolar del país, con 171 titulares, según datos federales citados por The Dallas Morning News.

Debido a ello, no tardaron en responder y aseguraron que la contratación de docentes extranjeros se hace para cubrir las necesidades críticas identificadas por la Agencia de Educación de Texas. “Si la nueva expectativa del gobernador es eliminar a estos maestros, entonces vamos a necesitar más tejanos en la formación docente”, se lee en el comunicado que emitieron.

Otros efectos principales

Solicitantes nuevos: los distritos ya no podrían presentar peticiones H-1B para contratar a profesionales extranjeros.

los distritos ya no podrían presentar peticiones H-1B para contratar a profesionales extranjeros. Empleados actuales: el plan los incluye, por lo que los distritos tendrían que dejar de emplearlos si la ley se aprueba en esos términos.

TEXAS GOVERNOR ABBOTT TARGETS H-1B TEACHERS



Greg Abbott says he wants Texas public schools to hire “Texans teaching Texans,” proposing a ban on H-1B workers in classrooms. The plan would require legislative approval. #WashingtonEye pic.twitter.com/4BBUk1Brvv — Washington Eye (@washington_EY) August 21, 2026