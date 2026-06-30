En la antesala de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, el país se prepara para un episodio de calor extremo que pondrá en alerta a gran parte de su territorio. Proyecciones meteorológicas indican que en áreas densamente pobladas, como Nueva York y Washington, las temperaturas máximas alcanzarán valores récord no registrados en más de una década. Se estima que más de 200 millones de personas estarán bajo avisos oficiales por calor peligroso durante varios días consecutivos, con máximas cercanas a los 100 °F y valores de sensación térmica que podrían aproximarse a los 110 °F debido a la elevada humedad. Este escenario responde a la formación de un domo de calor. ¿En qué consiste este fenómeno y qué riesgos implica para la salud y el entorno? A continuación te lo explicamos.

El sistema de alta presión conocido como domo de calor atrapará el aire caliente sobre gran parte de EE.UU. (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES UN DOMO DE CALOR?

Un domo de calor es una zona de alta presión atmosférica que se “estanca” sobre una región y actúa como una tapa, atrapando el aire caliente cerca de la superficie durante varios días o semanas y disparando las temperaturas muy por encima de lo normal. Este sistema de alta presión impide la circulación habitual del aire, bloquea la formación de nubes y deja cielos despejados, lo que permite que el sol caliente aún más el suelo y el aire.

Es decir, se trata de un fenómeno meteorológico extremo producido por una gran área de alta presión que se coloca sobre una región y permanece casi inmóvil. Esa “cúpula” o “domo” comprime el aire, lo calienta y evita que el calor se disipe, generando olas de calor prolongadas con temperaturas hasta 46–62 °F por encima del promedio en algunos casos.

“Esta ‘cúpula’ actúa como una tapa, impidiendo que el calor se escape y bloqueando la formación de nubes, lo que provoca temperaturas persistentemente altas y un alivio mínimo del calor”, explicó el meteorólogo de AccuWeather Brandon Buckingham.

¿QUÉ PROVOCA UN DOMO DE CALOR?

Un domo de calor puede ser provocado por alteraciones en los patrones atmosféricos de gran escala. Cuando estos cambios modifican el trazado de la corriente en chorro —esa corriente de vientos muy fuertes y rápidos que cruza el continente de oeste a este en forma ondulada—, determinadas regiones pueden quedar expuestas a condiciones extremas y persistentes, como olas de calor, inundaciones, episodios de frío intenso, tormentas severas o sequías prolongadas, publica National Geopraphic.

Si las ondulaciones de la corriente en chorro hacia el norte y hacia el sur se vuelven demasiado amplias, el flujo se debilita o prácticamente se detiene, lo que favorece que un sistema de alta presión permanezca estacionario y dé lugar a la parte superior del domo de calor. A su vez, ciertos patrones climáticos oceánicos, como el fenómeno de La Niña, pueden preparar el escenario para este tipo de episodios cuando las temperaturas de la superficie del mar, más cálidas de lo normal en algunas zonas, alteran la circulación atmosférica.

El sistema de alta presión actúa como una tapa: impide que el aire caliente ascienda, dificulta la formación de nubes y genera un tiempo estable, muy soleado y seco durante varios días. A medida que la radiación solar incide sin obstáculos sobre la superficie, el calor se va acumulando y se intensifica dentro del domo.

Más de 200 millones de personas en EE.UU. estarán expuestas a temperaturas extremas esta semana por un “domo de calor” que golpeará desde el Medio Oeste hasta el sur (Foto: Getty Images)

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS PARA LA SALUD?

Aumentan de forma importante los golpes de calor, la deshidratación, el agotamiento por calor y la insolación, que pueden ser mortales, sobre todo en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes trabajan al aire libre.

Las noches se mantienen muy cálidas (“noches tropicales”), el cuerpo no se recupera del calor diurno y sube el riesgo de descompensaciones y mortalidad asociada al calor extremo.

Recomendaciones

Beber agua con frecuencia.

Evitar la exposición al sol en las horas de mayor radiación.

Usar ropa ligera y buscar espacios frescos o con ventilación o refrigeración.

Prestar especial atención a niños, personas mayores, personas enfermas y trabajadores al aire libre, y seguir las alertas y recomendaciones de las autoridades meteorológicas y de salud.

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