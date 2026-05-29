El 19 de mayo de 2026, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York lanzó una campaña para animar a los neoyorquinos a cuidar su salud y la de sus familias. A través de esta iniciativa invitan a inscribirse en seguros médicos de bajo costo o gratuitos, y lo mejor es que cualquiera puede acceder a estos servicios sin importar su estatus migratorio. Dado que más de 5 millones de personas en NYC ya cuentan con un seguro de este tipo, muchas podrían ser elegibles para renovar o revisar sus opciones de cobertura próximamente. ¿Cómo postular a NYC Care y qué beneficios ofrece? Averígualo a continuación.

Cabe precisar que el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York está invirtiendo aproximadamente US$500,000 en la campaña, que se extenderá hasta finales de junio en 13 idiomas a través de redes sociales, periódicos y quioscos LinkNYC.

el Departamento de Salud de NYC invertirá unos US$500,000 en una campaña para conectar a más personas con NYC Care y otros seguros asequibles (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES NYC CARE Y QUIÉNES CALIFICAN?

NYC Care es un programa de acceso a salud que ofrece servicios médicos a bajo costo o sin costo a personas que viven en la ciudad de Nueva York y no califican o no pueden pagar un seguro médico regular (por ejemplo, muchos inmigrantes indocumentados o con estatus precario).

“La cobertura de seguro médico es fundamental para que la vida en la ciudad de Nueva York sea más accesible para todos sus habitantes. Esta campaña llega en un momento crucial, ya que muchos neoyorquinos corren el riesgo de perder su seguro médico el próximo año debido a cambios a nivel federal. (…) Incluye atención primaria, especialistas, atención de salud mental y otros servicios”, señaló el Dr. Alister Martin, Comisionado de Salud de la NYC.

¿Quiénes califican a NYC Care? Para ser elegible, en general debes:

Vivir en la ciudad de Nueva York al menos los últimos seis meses.

No poder pagar un seguro médico.

No ser elegible a ningún plan de seguro disponible en el estado (como Medicaid, Essential Plan, etc.).

¿CÓMO POSTULAR O INSCRIBIRTE A NYC CARE?

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York ofrece asistencia gratuita para la inscripción a través de asesores certificados, quienes ayudan a personas y familias a obtener un seguro médico de bajo costo o gratuito mediante el Mercado de Seguros Médicos del Estado de Nueva York.

Los asesores brindan orientación sobre opciones de seguro y atención médica, ayudan a elegir un plan de salud y un proveedor de atención primaria, y facilitan la renovación del seguro. Además, pueden ayudar con las solicitudes para otros beneficios, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Los servicios están disponibles en varios idiomas y son accesibles para todos, independientemente de su estatus migratorio.

A continuación, te mencionamos cuáles son las vías para inscribirte (todas son gratuitas):

Llama a la línea de NYC Care: 1‑646‑NYC‑CARE (1‑646‑692‑2273) para inscribirte o hacer preguntas.

Inscríbete en persona con un consejero financiero en un hospital o clínica de NYC Health + Hospitals (hay ubicaciones en los cinco condados).

Acude a organizaciones comunitarias asociadas que ayudan a hacer la inscripción (en distintos barrios de los cinco condados).

Para aplicar te pedirán pruebas de:

Identidad: pasaporte, licencia, ID de NYC, tarjeta de residente, permiso de trabajo, carnet escolar, etc.

pasaporte, licencia, ID de NYC, tarjeta de residente, permiso de trabajo, carnet escolar, etc. Residencia en la ciudad de Nueva York: facturas, contrato de alquiler, carta de refugio u otros documentos que muestren que vives en NYC (y, en la práctica, que llevas al menos unos seis meses).

facturas, contrato de alquiler, carta de refugio u otros documentos que muestren que vives en NYC (y, en la práctica, que llevas al menos unos seis meses). Ingresos y tamaño del hogar: talones de pago, carta del empleador, declaración de impuestos u otros documentos que muestren cuánto ganas y cuántas personas viven contigo.

Para inscribirse en NYC Care solo se necesita comprobar identidad, residencia en la ciudad e ingresos del hogar (Foto: Diseñado por Freepik)

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE NYC CARE?

Al inscribirte recibes una tarjeta de membresía de NYC Care, que te permite usar la red de NYC Health + Hospitals con tarifas reducidas según tus ingresos (en muchos casos, costo cero).

Entre los beneficios destacan:

Un médico de atención primaria asignado y la posibilidad de elegir tu proveedor principal.

Citas médicas garantizadas en plazos razonables (por ejemplo, primera cita de atención primaria en alrededor de dos semanas).

Atención preventiva: vacunas, chequeos de rutina, exámenes de detección (mamografías, pruebas de laboratorio, etc.).

Servicios de salud mental y apoyo para consumo de sustancias.

Atención especializada (cardiología, ginecología, obstetricia, podología, salud visual, etc.).

Medicamentos recetados a bajo costo y acceso a farmacia amplia (con opciones 24/7 en algunos casos).

UN DATO IMPORTANTE

Cualquier persona que tema perder su cobertura puede comunicarse gratuitamente con un asesor de inscripción. Para contactar a un asesor de inscripción del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York, llama al 347-665-0214 o visite nyc.gov/healthcoverage .

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