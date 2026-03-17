Para miles de mexicanos que residen en Chicago, acceder a trámites oficiales puede convertirse en un proceso complicado por la distancia, el tiempo o incluso el desconocimiento de los servicios disponibles. En ese contexto, iniciativas como el Consulado de México sobre ruedas se han convertido en una alternativa clave para acercar documentación, asesoría y apoyo a las comunidades. Esta jornada no solo facilita gestiones esenciales, sino que también brinda acompañamiento en temas legales y sociales, algo especialmente valioso para quienes buscan regularizar su situación o resolver pendientes importantes sin tener que desplazarse grandes distancias.

Dónde está el camión del Consulado de México en Chicago del 17 al 21 de marzo

El camión está ubicado del 17 al 21 de marzo en el gimnasio de la iglesia San Andres-Jesus Shepard of Souls Parish, en la dirección 786 Lincoln Ave, Calumet City, Illinois, 60409, según informaron las autoridades a través de sus canales oficiales.

Durante estos días, los asistentes podrán realizar distintos trámites y recibir apoyo en varias áreas:

Documentación: expedición de pasaportes, matrícula consular, actas de nacimiento y credencial para votar.

expedición de pasaportes, matrícula consular, actas de nacimiento y credencial para votar. Asesoría legal: orientación en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos.

orientación en temas migratorios, civiles, laborales, penales y de derechos humanos. Servicios comunitarios: asistencia gratuita en salud, finanzas y educación.

Antes de llegar a Calumet City, el camión brindó atención en Maywood, como parte de su recorrido por distintas zonas para acercar estos servicios a más personas. Es importante tener en cuenta que la atención se realiza únicamente con cita previa, y estas son completamente gratuitas.

En Chicago, el Consulado de México facilita trámites clave para los mexicanos. | Crédito: X @ConsulMexBoi

Cómo agendar una cita

Quienes deseen ser atendidos pueden programar su cita a través de tres canales oficiales:

En línea: ingresando a la página oficial y completando el formulario con sus datos (Llave MX o correo electrónico).

ingresando a la página oficial y completando el formulario con sus datos (Llave MX o correo electrónico). Teléfono o WhatsApp: al número 1 (424) 309-0009 .

al número . Correo electrónico: en casos de emergencia, escribiendo a conchicago@sre.gob.mx.

Las autoridades también hicieron un llamado a estar alerta ante posibles fraudes. Recomiendan no confiar en gestores ni en personas que ofrezcan citas a cambio de dinero, ya que esto puede poner en riesgo la información personal.

Apoyo en casos urgentes

El personal consular también brinda asistencia en situaciones críticas relacionadas con inmigración. Para ello, se encuentran disponibles los siguientes contactos:

Departamento de Protección: 1-888-755-5511 (casos de detención migratoria o emergencias).

1-888-755-5511 (casos de detención migratoria o emergencias). CIAM: 520-623-7874 (atención 24/7 para orientación y apoyo).

Asimismo, se recuerda a los connacionales la importancia de realizar la notificación consular en caso de ser detenidos.

El Consulado de México en Chicago brinda apoyo y orientación a los connacionales. | Crédito: X @ConsulMexBoi

Qué documentos debes llevar

Dependiendo del trámite, estos son algunos de los requisitos:

Pasaporte: acta de nacimiento u otro documento que acredite nacionalidad mexicana, además de identificación con fotografía.

acta de nacimiento u otro documento que acredite nacionalidad mexicana, además de identificación con fotografía. Matrícula consular: acta de nacimiento o documento de nacionalidad y una identificación oficial.

acta de nacimiento o documento de nacionalidad y una identificación oficial. Credencial para votar: acta de nacimiento o matrícula consular, identificación con fotografía y comprobante de domicilio.

Finalmente, el Consulado de México reiteró que no realiza cobros por teléfono ni en línea, por lo que cualquier solicitud de pago debe ser considerada sospechosa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!