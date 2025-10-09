Miles de mexicanos que residen en Estados Unidos han gestionado los trámites necesarios para recibir el pago de sus jubilaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Aunque el proceso puede parecer complicado, recibir los aportes desde el extranjero es más sencillo de lo que muchos piensan, siempre que se cumplan ciertos requisitos clave.

¿Cómo cobrar mi jubilación del IMSS viviendo en Estados Unidos?

El IMSS permite que sus pensionados sigan recibiendo su pago mensual aun cuando vivan fuera de México. Sin embargo, para evitar interrupciones en los depósitos, el beneficiario debe cumplir con un trámite esencial conocido como “comprobación de supervivencia”.

Este procedimiento sirve para acreditar que el jubilado sigue con vida y mantiene el derecho a cobrar su pensión. La comprobación puede realizarse de manera presencial en el consulado mexicano más cercano, donde se emite la llamada “Fe de vida”.

El IMSS requiere una cuenta bancaria mexicana para realizar los depósitos. | Crédito: Freepik

Otro punto fundamental es mantener activa una cuenta bancaria en México, ya que el IMSS no realiza transferencias a cuentas extranjeras. Si la cuenta se inactiva o se cierra, los pagos quedarán suspendidos hasta que el pensionado actualice sus datos.

¿Qué deben hacer los jubilados del ISSSTE?

Para quienes reciben su pensión del ISSSTE, el proceso es muy similar. El beneficiario debe informar su residencia en Estados Unidos y realizar la comprobación de supervivencia en el consulado mexicano o, si el sistema lo permite, por videollamada oficial.

Los pagos del ISSSTE también se depositan únicamente en cuentas bancarias mexicanas, por lo que se recomienda mantener activa la cuenta nacional y verificar con regularidad que los depósitos se efectúen correctamente.

El ISSSTE permite validar la supervivencia en el consulado o por videollamada oficial. | Crédito: Freepik

Recomendaciones para no perder tu jubilación

Para evitar problemas con el pago de tu pensión, el IMSS y el ISSSTE recomiendan a los jubilados que viven en Estados Unidos seguir estas pautas:

Actualiza tus datos personales y bancarios ante la institución correspondiente.

ante la institución correspondiente. Realiza la comprobación de supervivencia dentro del plazo establecido.

dentro del plazo establecido. Conserva activa tu cuenta bancaria mexicana.

Mantente en contacto con tu consulado para recibir orientación o resolver dudas sobre tus trámites.

Cumplir con estas simples acciones garantiza que los mexicanos puedan disfrutar de su retiro en Estados Unidos sin perder los beneficios de su jubilación.

