El condado de Miami-Dade ha suspendido el uso de cámaras de vigilancia Flock tras una orden del gobernador Ron DeSantis. Se trata de una medida que protegerá la privacidad de los residentes frente del rastreo de matrículas. ¿Cómo influye en el día a día a los conductores y policías? Para tener más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Según información de N+ Univision 23 , la Oficina del Sheriff de Miami-Dade confirmó que se dejará de usar por completo estos equipos de reconocimiento de matrículas en el condado. En total, no funcionarán 84 cámaras que utilizaba el departamento.

Si bien la regla pretendía restringir aquellas cámaras situadas en carreteras estatales, finalmente se optó por suspender todos los equipos.

Las cámaras Flock vuelven a ser tema de conversación en el estado de Florida (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Las cámaras Flock Safety son capaces de leer y registrar las placas de los automóviles. Con dicha información, las autoridades policiales pueden reconocer por dónde pasó un vehículo, lo cual serviría para investigaciones relacionadas a delitos o encontrar sospechosos.

Si bien ese era el objetivo inicial, recientemente surgió un debate sobre la verdadera función de estos dispositivos, ya que hay quienes sostienen que vulneran la privacidad de aquellos conductores que no han infringido alguna ley de tránsito .

Cómo cambia la decisión para la policía y los conductores

La decisión de que dejen de funcionar las cámaras Flock Safety en el condado de Miami-Dade tiene un impacto para las autoridades policiales del condado y los conductores, aunque con resultados totalmente diferentes.

Para la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, se está perdiendo una herramienta clave en la detección de vehículos sospechosos por distintos crímenes, tales como homicidios, robos o secuestros; sin embargo, aceptan que se necesita establecer medidas de protección.

Los conductores de Miami-Dade no deberán sentir preocupación ante estos equipos tecnológicos. (Foto: Flickr)

En caso de los conductores, pueden sentirse más aliviados ante la ausencia de estos equipos de reconocimiento de matrículas, pues consideraban que ha afectaba su privacidad.