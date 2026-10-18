Una iniciativa que beneficiará a miles de residentes de Miami. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa que beneficiará a miles de residentes de Miami. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez
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A poco de iniciar una nueva semana, las distintas comunidades benéficas de Miami realizarán una iniciativa para aliviar la carga económica de las cientas de familias. Sucede que, del 19 al 22 de octubre, cada residente tiene la oportunidad de recibir alimentos gratis si acude a una despensa habilitada. Para conocer qué horarios y puntos de entrega están disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Esta ciudad de Florida presenta un alto costo de vida, lo que obliga a sus residentes a contar con buenos ingresos económicos para solventar los distintos gastos. Sin embargo, no todos cuentan con esta posibilidad.

Hay familias que trabajan para pagar cuentas y deudas; apenas puedan ahorrar dinero para otros objetivos. Con esta realidad, cada hogar no dudaría en aprovechar alguna ayuda benéfica.

Es así que los bancos de alimentos —en unión con cientas de despensas— se encargarán de distribuir alimentos perecibles y no perecibles. Lo llamativo es que la cantidad ofrecida puede durar por varios días.

Cada habitante tiene la oportunidad de acceder a una caja con distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada habitante tiene la oportunidad de acceder a una caja con distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y despensas habilitadas en Miami del 19 al 22 de octubre

  • Lunes 19 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Bethsaida SDA Church10185 NW 7th Ave., Miami, FL 331502 a 3 p.m.
Iglesia de Dios Pent1751 NW 115th St., Miami, FL 331675 a 7:30 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Martes 20 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Curley’s House6025 NW 6th Ct., Miami, FL 3312711 a.m. a 3 p.m.
Remar USA1871 NW 62nd St., Miami, FL 3314711 a.m. a 1 p.m.
Ephphatha Baptist Church157 NE 78th St., Miami, FL 331383 a 5:30 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Life Care Outreach Ministry14899 Memorial Hwy., Miami, FL 331689 a.m. a 12 p.m.
Beth-el of the Nazarene2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 33165 1 a 2:30 p.m.
  • Miércoles 21 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Sunshine Community Group3990 West Flagler St., Miami, FL 3313410 a.m. a 1 p.m.
First Inter. Haitian Church5832 NE 2nd Ave., Miami, FL 331371 a 2 p.m.
Good News Food Pantry12695 NW 7th Ave., North Miami, FL 331683 a 5 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Nostrum Community Social Services Corp.10720 W Flagler, Miami, FL 3317411 a.m. a 5 p.m.
  • Jueves 22 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Ebenezer Spanish SDA Church6566 SW 33rd St., Miami, FL 331552 a 5 p.m.
Bible Baptist Church9801 NW 24th Ave., Miami, FL 33147 7 a 9 a.m.
New Revelation Church777 NW 106th St., Miami, FL 331504 a 6 p.m.
Mispa Missionary Community Church11648 NW 7th Ave., Miami, FL 331687 a.m. a 1 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Beth-el of the Nazarene2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 33165 1 a 2:30 p.m.
Es importante acudir con puntualidad para acceder a una de estas cajas de alimentos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Es importante acudir con puntualidad para acceder a una de estas cajas de alimentos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Si las opciones que te brindé quedan lejanas a tu ubicación, puedes ingresar a la . Con solo escribir “Miami”, tu código postal o dirección, el sistema te revelará qué despensas te quedan más cercanas con otros detalles importantes.

Toma en cuenta que se puede registrar colas en las despensas habilitadas, ya que gran parte de las familias querrán aprovechar este beneficio. Por esa razón, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada para ahorrar tiempo.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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