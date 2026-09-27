Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias más necesitadas de Miami. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Es una iniciativa que pretende beneficiar a las familias más necesitadas de Miami. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

¿Resides en alguna zona de la ciudad de Miami? Entonces, te interesará conocer más detalles de este reciente anuncio: cientas de despensas estarán disponibles para repartir alimentos gratis a los residentes del 28 de septiembre al 1 de octubre. Si pretendes acceder a este beneficio o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.

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Es importante mencionar que Miami se ha posicionado recientemente como una de las áreas metropolitana más costosas de todo Estados Unidos; esto significa que sus residentes deben contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable, pero la realidad suele ser distinta.

Cientas de familias de la ciudad tienen complicaciones económicas cada mes debido a sus gastos básicos y las cuentas pendientes que deben saldar. El dinero que perciben no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

Por lo tanto, los bancos de alimentos funcionan como una excelente opción de ahorro para los hogares, ya que brindan alimentos nutritivos sin la necesidad de realizar un pago. ¿Estás dispuesto a aprovechar este beneficio?

Cada familia puede recibir una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Cada familia puede recibir una caja de alimentos con distintos productos nutritivos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Miami del 28 de septiembre al 1 de octubre

  • Lunes 28 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Bethsaida SDA Church10185 NW 7th Ave., Miami, FL 331502 a 3 p.m.
Iglesia de Dios Pent1751 NW 115th St., Miami, FL 331675 a 7:30 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
  • Martes 29 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Curley’s House6025 NW 6th Ct., Miami, FL 3312711 a.m. a 3 p.m.
Bible Baptist Church9801 NW 24th Ave., Miami, FL 33147 7 a 9 a.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Life Care Outreach Ministry14899 Memorial Hwy., Miami, FL 331689 a.m. a 12 p.m.
Beth-el of the Nazarene2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 331651 a 2:30 p.m.
  • Miércoles 30 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Sunshine Community Group3990 West Flagler St., Miami, FL 3313410 a.m. a 1 p.m.
Good News Food Pantry12695 NW 7th Ave., North Miami, FL 331683 a 5 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
First Inter. Haitian Church5832 NE 2nd Ave., Miami, FL 331371 a 2 p.m.
Nostrum Community Social Services Corp.10720 W Flagler, Miami, FL 3317411 a.m. a 5 p.m.
  • Jueves 1 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Miami Dade Community Services1901 SW 1st St., Miami, FL 3313510 a.m. a 4 p.m.
Ephphatha Baptist Church157 NE 78th St., Miami, FL 331383 a 5:30 p.m.
Ebenezer Spanish SDA Church6566 SW 33rd St., Miami, FL 331552 a 5 p.m.
Mispa Missionary Community Church11648 NW 7th Ave., Miami, FL 331687 a.m. a 1 p.m.
Centro Comunitario AFE Miami6090 NW 84th Ave., Miami, FL 331669:30 a.m. a 2:30 p.m.
Beth-el of the Nazarene2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 331651 a 2:30 p.m.
No desaproveches esta oportunidad de seguir ahorrando dinero. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
No desaproveches esta oportunidad de seguir ahorrando dinero. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso las opciones brindadas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes visitar la plataforma de . Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las despensas más cercanas a tu hogar y los números telefónicos para contactarlas.

Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas en cada despensa. Recuerda llevar una credencial que acredite que resides en la ciudad de Miami.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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