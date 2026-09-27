¿Resides en alguna zona de la ciudad de Miami? Entonces, te interesará conocer más detalles de este reciente anuncio: cientas de despensas estarán disponibles para repartir alimentos gratis a los residentes del 28 de septiembre al 1 de octubre. Si pretendes acceder a este beneficio o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo.
Es importante mencionar que Miami se ha posicionado recientemente como una de las áreas metropolitana más costosas de todo Estados Unidos; esto significa que sus residentes deben contar con buenos ingresos económicos para mantener una vida estable, pero la realidad suele ser distinta.
Cientas de familias de la ciudad tienen complicaciones económicas cada mes debido a sus gastos básicos y las cuentas pendientes que deben saldar. El dinero que perciben no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.
Por lo tanto, los bancos de alimentos funcionan como una excelente opción de ahorro para los hogares, ya que brindan alimentos nutritivos sin la necesidad de realizar un pago. ¿Estás dispuesto a aprovechar este beneficio?
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Miami del 28 de septiembre al 1 de octubre
- Lunes 28 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Bethsaida SDA Church
|10185 NW 7th Ave., Miami, FL 33150
|2 a 3 p.m.
|Iglesia de Dios Pent
|1751 NW 115th St., Miami, FL 33167
|5 a 7:30 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
- Martes 29 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Dade Community Services
|1901 SW 1st St., Miami, FL 33135
|10 a.m. a 4 p.m.
|Curley’s House
|6025 NW 6th Ct., Miami, FL 33127
|11 a.m. a 3 p.m.
|Bible Baptist Church
|9801 NW 24th Ave., Miami, FL 33147
|7 a 9 a.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Life Care Outreach Ministry
|14899 Memorial Hwy., Miami, FL 33168
|9 a.m. a 12 p.m.
|Beth-el of the Nazarene
|2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 33165
|1 a 2:30 p.m.
- Miércoles 30 de septiembre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Dade Community Services
|1901 SW 1st St., Miami, FL 33135
|10 a.m. a 4 p.m.
|Sunshine Community Group
|3990 West Flagler St., Miami, FL 33134
|10 a.m. a 1 p.m.
|Good News Food Pantry
|12695 NW 7th Ave., North Miami, FL 33168
|3 a 5 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
|First Inter. Haitian Church
|5832 NE 2nd Ave., Miami, FL 33137
|1 a 2 p.m.
|Nostrum Community Social Services Corp.
|10720 W Flagler, Miami, FL 33174
|11 a.m. a 5 p.m.
- Jueves 1 de octubre
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Miami Dade Community Services
|1901 SW 1st St., Miami, FL 33135
|10 a.m. a 4 p.m.
|Ephphatha Baptist Church
|157 NE 78th St., Miami, FL 33138
|3 a 5:30 p.m.
|Ebenezer Spanish SDA Church
|6566 SW 33rd St., Miami, FL 33155
|2 a 5 p.m.
|Mispa Missionary Community Church
|11648 NW 7th Ave., Miami, FL 33168
|7 a.m. a 1 p.m.
|Centro Comunitario AFE Miami
|6090 NW 84th Ave., Miami, FL 33166
|9:30 a.m. a 2:30 p.m.
|Beth-el of the Nazarene
|2800 SW 102nd Ave., Miami, FL 33165
|1 a 2:30 p.m.
En caso las opciones brindadas te quedan lejanas a tu ubicación, puedes visitar la plataforma de Feeding South Florida. Con solo introducir tu dirección o código postal, el sistema te arrojará las despensas más cercanas a tu hogar y los números telefónicos para contactarlas.
Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas en cada despensa. Recuerda llevar una credencial que acredite que resides en la ciudad de Miami.