No es novedad que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) está siendo más riguroso en cualquier proceso migratorio. Por suponer, es conocimiento público que esta agencia ha reforzado sus revisiones internas sobre expedientes de Green Cards con el propósito de identificar alguna inconsistencia en las solicitudes. Por esa razón, es necesario tener algunas consideraciones para que no pierdas la posibilidad de obtener la tarjeta de residencia permanente.

Cualquier inmigrante que emigre a Estados Unidos, tiene un objetivo en mente: conseguir la ‘ Green Card ’. Este documento otorga la oportunidad de vivir y trabajar de manera permanente en Estados Unidos. Es decir, no habría inconveniente alguno ante la aparición de agentes federales de inmigración.

Esto es suficiente para que los extranjeros intenten tramitar este aval; sin embargo, al tomar ciertos riesgos en sus solicitudes, podrían enfrentar graves consecuencias.

Las autoridades migratorias han anunciado ser más "rigurosos" en la revisión de expedientes de Green Card. (Foto: Bill Oxford / iStock) / Bill Oxford

Por qué te revocarían la Green Card en Estados Unidos

Según USCIS, la razón principal se debe al fraude durante el proceso de solicitud; es decir, se brindan declaraciones falsas, presentación de documentos alterados o la existencia de matrimonios simulados con el objetivo de obtener este documento, pero eso no sería lo único.

En caso poseas condenas por delitos graves, apoyas a grupos señalados por seguridad nacional o abandonas la residencia por estancias prolongadas fuera de los Estados Unidos, también serían razones suficientes para revocar la Green Card.

Tener una Green Card le permite a una persona vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock) / Evgenia Parajanian

Cómo se revisarán los expedientes de Green Card

La agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene la potestad de iniciar un proceso administrativo de rescisión. Esto consiste en notificar al residente, revisar el expediente y, en algunos casos, retrotraer la aprobación del estatus.

No sería lo único, ya que también tiene la potestad de revocar visas o alertar a los consulados en caso detecte irregularidades en trámites hechos en el exterior.

En caso recibas un aviso oficial, es importante que contrates los servicios de un abogado especializado en inmigración. Logrado ello, reúne las pruebas que evidencian la veracidad de la solicitud inicial y, lo más importante, no ignores la notificación, pues eso ocasionaría que pierdas el estatus en cuestión de tiempo.