Si estás planificando abandonar los Estados Unidos , es fundamental que prestes mucha atención a tus asuntos financieros. Muchos inmigrantes que poseen deudas consideran que dejar el país sería una buena decisión, ya que de esa manera desaparecen sus responsabilidades legales, pero es una idea errónea. Las repercusiones pueden ser graves y duraderas, hasta el punto de afrontar consecuencias legales. En esta nota, quiero revelarte más detalles sobre este tema con el propósito de que protejas tu patrimonio y evites serias complicaciones legales en un futuro.

Debido a los constantes operativos migratorios en el territorio estadounidense por parte de ICE , algunos suelen ser deportados, mientras que otros toman la decisión de dejar este país. Sin embargo, el vínculo no termina en dicho momento, más aún si poseen deudas.

En caso un migrante posea tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas o cualquier tipo de deuda, éstas siguen vigentes hasta que se cumpla el proceso de pago, así el titular decida abandonar o es expulsado de EE.UU.

Si un inmigrante con deudas es expulsado o abandona voluntariamente los EE.UU., esta responsabilidad financiera seguirá activa y tiene severas consecuencias. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Cuáles son las consecuencias legales y financieras si un inmigrante con deudas abandona EE.UU.?

En un conversatorio con N+ Univision 23 , Haim Vásquez, abogado especialista en temas migratorios, indicó que un conflicto migratorio “no siempre es válido para lograr el perdón de deudas”. Es más, dependiendo del tipo de cuenta y de las condiciones del contrato, las instituciones financieras intentarán seguir cobrando.

El incumplimiento de estas obligaciones financieras conlleva que el titular de la deuda enfrente litigios en cortes de este país, el reporte a agencias de cobranza, afectaciones en su historial crediticio y la ejecución de acciones legales sobre sus bienes vinculados a la deuda, tales como vehículos financiados o propiedades con hipoteca.

No sería lo único; el letrado Vásquez también advirtió que la personas que abandonen EE.UU. con deudas se les negaría cualquier tipo de visado o petición familiar en el futuro. Además, el especialista añadió que, de intentar reingresar el país, enfrentarían severas demandas judiciales.

Es importante destacar que las consecuencias legales y financieras son distintas en cada situación, ya que dependen de factores específicos como el tipo de deuda, la duración del incumplimiento, la existencia de demandas judiciales activas o la presencia de bienes que puedan ser objeto de embargo.

Una de las acciones que se tomaría es embargar los bienes vinculados al titular de la deuda. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿La decisión afectaría a cualquier familia que se quede en EE.UU.?

Según explicó Haim Vásquez, el alcance de este problema legal puede afectar incluso a los familiares que residen en este país si existen vínculos financieros compartidos, como préstamos conjuntos, deudas legalmente ligadas a terceros o cuentas bancarias comunes.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad . ¡Te esperamos!