Miles de familias de Texas que dependen de la ayuda estatal para pagar el cuidado infantil podrían encontrar menos cupos disponibles en los próximos meses. La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) aprobó una reducción de aproximadamente 9.5% en el programa de becas de cuidado infantil, una medida que afectaría sobre todo a quienes esperan acceder al apoyo por primera vez. Pero ¿qué ocurrirá con los niños que ya están inscritos y con las nuevas solicitudes? En esta nota te explicamos lo que se sabe hasta ahora y qué pasos pueden tomar las familias.

La TWC planea reducir poco a poco el número de niños que reciben esta ayuda. Para hacerlo, no ocupará de inmediato algunos cupos que queden libres cuando una familia deje de cumplir los requisitos, se mude o ya no necesite el servicio. Cabe precisar que la agencia redujo la meta estatal para el año contractual 2027 de 146,736 a 132,689 niños atendidos en promedio por día. Esto representa una disminución cercana al 9.5%, equivalente a unos 14,000 cupos. Sin embargo, la cifra es una meta de capacidad promedio y no una orden para cancelar de inmediato la ayuda de 14,000 niños específicos, publica NBC DFW.

La cifra es una meta estatal de capacidad promedio, no una orden de cancelar de inmediato 14,000 becas (Foto: Magnific)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS NIÑOS YA INSCRITOS EN EL PROGRAMA DE AYUDA PARA CUIDADO INFANTIL?

Si tienes un hijo menor que está inscrito en la ayuda para cuidado infantil en Texas, puedes estar tranquilo: mantendrías la ayuda mientras sigas cumpliendo los requisitos del programa, como los criterios de ingresos, empleo, estudios u otras condiciones de elegibilidad.

Las juntas locales de desarrollo laboral deberán reducir la capacidad de forma progresiva; en la mayoría de las zonas no está previsto que se expulse a familias actualmente atendidas solo para alcanzar la nueva meta. El efecto puede comenzar desde el cuarto trimestre de 2026 —a partir de septiembre— en regiones que necesiten ajustar antes su número de beneficiarios para llegar a la meta de 2027, precisa The Texas Tribune.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LAS NUEVAS POSTULACIONES?

Antes de la reducción anunciada, Texas ya tenía más de 100,000 niños en lista de espera para recibir becas de cuidado infantil, por lo que muchos padres de familia se preguntan qué sucederá con ellos. Para quienes soliciten ayuda por primera vez, el principal cambio será una espera mayor:

Quienes ya estén en las listas de espera probablemente permanecerán en ellas por más tiempo.

Los cupos que queden vacantes no necesariamente se ofrecerán a la siguiente familia de la lista hasta que la región alcance o se sitúe por debajo de su nuevo límite.

La reducción se implementará durante aproximadamente 18 meses y puede variar entre regiones, de acuerdo con el número de cupos que cada junta local necesite disminuir.

Texas ya tenía decenas de miles de niños esperando asistencia para pagar el cuidado infantil antes de la reducción (Foto: Freepik)

ENTONCES, ¿QUÉ DEBERÍAN HACER?

Familias inscritas: continuar entregando a tiempo la documentación de elegibilidad que les pida la entidad local y reportar cambios de ingresos, empleo, estudios, domicilio o composición familiar.

continuar entregando a tiempo la documentación de elegibilidad que les pida la entidad local y reportar cambios de ingresos, empleo, estudios, domicilio o composición familiar. Familias en espera: confirmar que sus datos de contacto y documentos estén actualizados con la junta local de fuerza laboral o el proveedor que administra la lista; también consultar periódicamente su posición o estado de solicitud.

confirmar que sus datos de contacto y documentos estén actualizados con la junta local de fuerza laboral o el proveedor que administra la lista; también consultar periódicamente su posición o estado de solicitud. Nuevas solicitantes: presentar la solicitud si el programa local la está aceptando, pero considerar que podrían enfrentar una lista de espera más extensa y que la disponibilidad dependerá de los cupos y fondos de su región.

La situación concreta puede cambiar según el área de Texas, ya que las juntas locales administran los cupos y el ritmo de ajuste en cada región.

Por ejemplo, en Houston esto podría significar la pérdida de más de mil espacios subsidiados, por tanto para las familias que siguen esperando ayuda, el acceso al cuidado infantil asequible podría volverse aún más difícil en medio de los retos que enfrenta el sector de Texas, publica Telemundo Houston.