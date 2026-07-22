Con la temporada de mangos en pleno auge en el sur de Florida, puede ser tentador estirar la mano y llevarse la fruta que ves en el árbol del vecino o colgando sobre la acera, pero hacerlo sin permiso te puede salir caro en Miami‑Dade. En el condado entraron en vigor reglas que permiten imponer multas desde 200 dólares e incluso cargos por robo a quienes tomen mangos u otras frutas de árboles ajenos, por eso es importante conocer cómo funciona la norma antes de cometer un error que termine en citación o antecedentes penales.

En plena temporada de mangos en el sur de Florida, el condado de Miami‑Dade recordó que llevarse fruta de árboles ajenos ya no es un gesto inocente: puede terminar en multas de hasta US$200 e incluso cargos por robo (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

LAS REGLAS DE MIAMI-DADE QUE ENTRARON EN VIGOR POR LLEVARTE UN MANGO DE UN ÁRBOL AJENO

Las reglas de Miami‑Dade se basan en una ordenanza del condado y en la advertencia pública de la Oficina del Sheriff; en resumen, si el árbol no es tuyo, la fruta tampoco.

¿Qué dicen las normas?

La Sección 21‑118 del Código del Condado de Miami‑Dade prohíbe tomar, llevarse o dañar plantas, frutas o productos de vivero en propiedades públicas o privadas sin permiso del dueño, precisa Telemundo Miami.

Esto aplica aunque las ramas del árbol se extiendan sobre una cerca, hacia una acera o hacia un patio vecino. Es decir, mientras el árbol esté plantado en propiedad privada, la fruta sigue siendo del propietario.

Multas y posibles cargos

Si te sorprenden arrancando mangos u otra fruta de un árbol ajeno sin autorización en Miami-Dade, te pueden imponer una citación civil de US$200 bajo la ordenanza local.

En casos más graves, según la cantidad de fruta y las circunstancias, pueden presentar cargos por robo/hurto menor, con multas de hasta US$500 o hasta 60 días de cárcel de acuerdo con el código general del condado.

Si además entras al patio, saltas una cerca o te metes en la propiedad para alcanzar el árbol, puede considerarse allanamiento (trespassing), también penado con hasta 60 días de prisión en Florida.

Entonces, ¿qué sí puedes tomar?

La Oficina del Sheriff aclara una regla práctica: si la fruta ya cayó y está en tu patio o en la acera pública, ahí sí la puedes recoger sin problema.

En cambio, si la fruta sigue en la rama del árbol del vecino, aunque cuelgue sobre tu cerca o a centímetros de la acera, sigue siendo del propietario; si la tomas antes de que caiga, se considera robo.

🍊🥭 See fruit growing over a fence or hanging near a sidewalk? It may be tempting, but that doesn’t mean it’s free for the picking!



If the tree is rooted on private property, the fruit belongs to the property owner. When in doubt, always ask before you pick.



Whether it’s… pic.twitter.com/7TO6Qh5ylb — Miami-Dade Sheriff’s Office (@MiamiDade_SO) July 16, 2026

¿QUÉ SE CONSIDERA LEGALMENTE COMO FRUTA CAÍDA EN MIAMI-DADE?

Legalmente, en Miami‑Dade se considera “fruta caída” la que ya no está unida al árbol y ha terminado en un lugar donde tú tienes derecho a usar o transitar (tu patio o la acera pública).

En otras palabras, una vez que la fruta se desprende y cae en tu patio, en tu propiedad o en la acera pública, se considera “fruta caída” y puedes recogerla sin que eso se considere robo.

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