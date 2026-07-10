Frente al actual brote de Cyclospora en los Estados Unidos , es necesario mantener una higiene al momento de cocinar con la finalidad de proteger a la familia. Si bien algunos tienen la costumbre de usar un remedio casero que combina el vinagre y bicarbonato de sodio para desinfectar los alimentos, los resultados pueden ser adversos. ¿Por qué? Los detalles te los explicaré a continuación.

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Recientemente, el medio Bloomberg especificó que 31 estados han reportado infecciones por este patógeno en lo que va del presente año. Hasta el momento, no se ha registrado ningún deceso, pero se contabilizó un total de 86 personas hospitalizadas por este mal, pero los casos pueden incrementarse con el pasar de los días.

Según estimaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), anualmente se registran entre 1,000 y 2,000 casos de este mal en Estados Unidos. La razón se debe a que las personas se alimentan o beben agua contaminada .

Por esta razón, las autoridades aconsejan que las familias deben lavar los alimentos y hervir el agua para evitar esta enfermedad. Pese a ello, algunos tienen la costumbre de usar una mezcla de vinagre y bicarbonato como desinfectante, pero no es recomendable.

El principal síntoma de una infección por Cyclospora es presentar una diarrea muy líquida. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Cómo reducir el riesgo de infección por Cyclospora?

Lo esencial es lavar las frutas y verduras que compras en los supermercados por un aproximado de 20 a 30 segundos. No es necesario que uses químicos o mezclas caseras; solo bastará que lo realices bajo agua corriente y usando un cepillo limpio para restregar.

Lo ideal también sería que te laves las manos con agua y jabón antes de la manipulación de los alimentos. Trata de frotarte las palmas y tus dedos para eliminar cualquier presencia de bacterias.

Otros expertos en cuidados de salud recomiendan a los habitantes de EE.UU. optar por la fruta entera, preparar los vegetales lo antes posible y descartar la compra de alimentos dañados o que se encuentren en mal estado.

Ahora, si cortaste o pelaste frutas y verduras, debes guardarlas dentro de recipientes de vidrio en el refrigerador, así lo señala los CDC. Se trata de una acción que evita la proliferación de bacterias en estos alimentos.

Lo recomendable es lavar frutas y verduras con agua del grifo de tu cocina. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué personas son más propensas a infectarse de Cyclospora

Los CDC especifican que el riesgo de contraer ciclosporosis aumente considerablemente para quienes residen o visitan zonas tropicales y subtropicales, regiones donde esta infección se considera endémica debido a su presencia constante.

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