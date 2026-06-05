Cumplir con las obligaciones fiscales en los Estados Unidos es mucho más que un simple deber financiero. Todo aquella persona que reside en este país debe acatar dicha disposición, incluyendo aquellos inmigrantes que poseen un estatus legal o indocumentados. Recientemente, un experto legal en temas migratorios precisó que evitar declaraciones ante el fisco sólo se trataría de un error que tendría severas consecuencias para los extranjeros que tienen planificado permanecer en territorio estadounidense. Los detalles completos te los brindaré en los siguientes párrafos.

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En una reciente conversación con N+ Univision , Ezequiel Hernández, abogado de inmigración, explicó por qué es sumamente necesario que cualquier inmigrante que reside en EE. UU. cumpla con su obligación fiscal.

De manera contundente, puntualizó que el estatus migratorio de un individuo no lo exonera de los deberes tributarios; por lo tanto, todo ciudadano del país deberá reportar y abonar sus impuestos ante la entidad correspondiente, que es el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Todo aquel que reside en EE. UU., sea legal o ilegal, tienen la obligación de tributar ante el IRS. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué ocurre si soy inmigrante con estatus legal y no pago mis impuestos

Hernández advirtió que los inmigrantes ilegales que omitan su deber fiscal están expuestos a recibir sanciones por parte de los organismos tributarios; es más, contar con este tipo de irregularidad financiera solo perjudica en la resolución de un proceso migratorio.

Por ejemplo, si pretendes obtener la Green Card o la naturalización, las autoridades correspondientes pueden revisar tu historial fiscal. En caso detecten que estás evadiendo dicha responsabilidad, tendrá un impacto negativo en tu trámite hasta el punto de ser rechazado .

Por su parte, el IRS puede aplicar el cobro forzoso como el congelamiento de activos bancarios ante deudas tributarias, pero la institución necesita enviar previamente notificaciones fiscales a la persona para que envíe una respuesta o realice una apelación de dicha decisión.

Si un inmigrante legal no tributa, el IRS puede aplicar medidas en su contra, como el embargo de sus cuentas bancarias. (Crédito: MANDEL NGAN / AFP) / MANDEL NGAN

Qué ocurre si soy inmigrante ilegal y no pago mis impuestos

En este caso, muchos inmigrantes en condición ilegal no acuden a declarar o pagar sus impuestos por temor a ser arrestados por agentes federales, pero se trataría de un grave error.

Hernández explica que aquellos inmigrantes indocumentados con deudas tributarias pendientes enfrentarán medidas de recaudación por parte del IRS, lo que incluye la posibilidad de retener sus recursos financieros o cuentas en el banco.

Si bien existen algunos extranjeros ilegales que cumplen con este deber cada periodo fiscal, el abogado puntualizó que dicho trámite no permiten regularizar su estancia en EE. UU ni frena una orden de deportación .

Con lo señalado, tu estatus migratorio no te libera de las responsabilidades fiscales en Estados Unidos; estás en la obligación de tributar, especialmente si estás en un proceso para conseguir un beneficio legal.

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