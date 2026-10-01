Si resides en alguna ciudad de Nueva Jersey y estás pasando por una situación económica difícil, tienes que tomar en cuenta este reciente anuncio brindado por las comunidades benéficas del estado. Sucede que, del 02 al 04 de octubre, cientas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis. Es decir, podrás acceder a productos perecibles y no perecibles sin gastar un dólar. En caso quieras aprovechar esta oportunidad o deseas recomendarle a alguien, sigue leyendo este artículo informativo.

Es un desafío para muchas familias en Nueva Jersey quedarse con cierta parte de los ingresos que generan semanal o mensualmente, ya que ese dinero obtenido se destina a cuentas por pagar. Es así que pasan complicaciones económicas.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos y las comunidades benéficas han decidido iniciar esta iniciativa alimentaria para que gran parte de los hogares puedan ahorrar dinero y no pasar hambre en gran parte de los días.

Es posible que cada despensa disponible entregue distintos productos nutritivos, tales como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, no se descarta que cada interesado reciba comida caliente o artículos de aseo personal.

Distintos voluntarios estarán presentes en dichas fechas para repartir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 02 al 04 de octubre

Viernes 02 de octubre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Let’s Celebrate 46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 8 a.m. a 12 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m.

Sábado 03 de octubre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. Mary’s Parish Food Pantry 254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 07302 7:30 a 9 a.m. The Cityline Church 1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07086 8 a.m. a 12 p.m. Grace Church in Newark 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 9 a.m. a 1 p.m. Fundacion Manos Que Bendicen 176 Mount Pleaseant Ave., Newark, NJ 07104 9:30 a.m. a 12 p.m.

Domingo 04 de octubre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 12 a 1 p.m. Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 1:30 a 4:30 p.m. Oheb Shalom Cong 170 Scotland Rd., South Orange, NJ 07050 9 a.m. a 1 p.m. Meadowlands Area YMCA 390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 07073 8 a 11 a.m. Trinity Assembly of God (feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 11:30 a.m. a 12:30 p.m.

Cada persona interesada puede acercarse a estos puntos para recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la plataforma de Community Food Bank of New Jersey ; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.

No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.