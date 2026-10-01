Esta iniciativa beneficiará a cientas de familias que residen en Nueva Jersey. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Marcelo López Chavez
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Si resides en alguna ciudad de Nueva Jersey y estás pasando por una situación económica difícil, tienes que tomar en cuenta este reciente anuncio brindado por las comunidades benéficas del estado. Sucede que, del 02 al 04 de octubre, cientas de despensas estarán habilitadas para repartir alimentos gratis. Es decir, podrás acceder a productos perecibles y no perecibles sin gastar un dólar. En caso quieras aprovechar esta oportunidad o deseas recomendarle a alguien, sigue leyendo este artículo informativo.

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Es un desafío para muchas familias en Nueva Jersey quedarse con cierta parte de los ingresos que generan semanal o mensualmente, ya que ese dinero obtenido se destina a cuentas por pagar. Es así que pasan complicaciones económicas.

Ante esta realidad, los bancos de alimentos y las comunidades benéficas han decidido iniciar esta iniciativa alimentaria para que gran parte de los hogares puedan ahorrar dinero y no pasar hambre en gran parte de los días.

Es posible que cada despensa disponible entregue distintos productos nutritivos, tales como proteínas, frutas, verduras, lácteos, legumbres, enlatados, entre otras opciones. Es más, no se descarta que cada interesado reciba comida caliente o artículos de aseo personal.

Distintos voluntarios estarán presentes en dichas fechas para repartir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Distintos voluntarios estarán presentes en dichas fechas para repartir estos alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 02 al 04 de octubre

  • Viernes 02 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Let’s Celebrate46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 073048 a.m. a 12 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
  • Sábado 03 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Mary’s Parish Food Pantry254 2nd Street & Erie, Jersey City, NJ 073027:30 a 9 a.m.
The Cityline Church1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 070868 a.m. a 12 p.m.
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 0710210 a.m. a 12:30 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 071039 a.m. a 1 p.m.
Fundacion Manos Que Bendicen176 Mount Pleaseant Ave., Newark, NJ 071049:30 a.m. a 12 p.m.
  • Domingo 04 de octubre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710212 a 1 p.m.
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 070501:30 a 4:30 p.m.
Oheb Shalom Cong170 Scotland Rd., South Orange, NJ 070509 a.m. a 1 p.m.
Meadowlands Area YMCA390 Murray Hill Parkway, East Rutherford, NJ 070738 a 11 a.m.
Trinity Assembly of God (feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 0705511:30 a.m. a 12:30 p.m.
Cada persona interesada puede acercarse a estos puntos para recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Cada persona interesada puede acercarse a estos puntos para recibir alimentos perecibles y no perecibles. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

¿Las opciones brindadas te quedan lejanas? No tienes de qué preocuparte. Te recomiendo que ingreses a la ; con solo introducir tu dirección, ciudad o condado en el buscador, el sistema te arrojará las opciones más cercanas a tu ubicación.

No desaproveches esta gran ayuda ofrecida por las organizaciones comunitarias de Nueva Jersey. Recuerda acudir antes de la hora pactada, ya que es posible que se registren largas colas en las fechas señaladas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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