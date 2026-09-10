Las familias de Nueva Jersey tendrán una excelente oportunidad para aliviar sus gastos gracias a nuevas fechas de distribución comunitaria. Desde el 11 al 13 de septiembre, varias despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis a las personas que lo necesiten. Si quieres aprovechar este beneficio, sigue leyendo este artículo informativo para conocer las direcciones y horarios de atención.

Muchas familias tienen complicaciones económicas cada mes, ya que cuentan con distintos gastos o deudas. Es así que no dudarían en aceptar o aprovechar cualquier tipo de ayuda comunitaria que les permita ahorrar el suficiente dinero.

Estas despensas se encargan de brindar productos nutritivos que pueden durar por varios días en los hogares. De esa manera, cada integrante puede disfrutar de distintos platos en sus mesas.

Se espera que estos puntos de distribución entreguen proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, pastas, entre opciones nutritivas. Es más, es posible que los interesados reciban artículos de aseo personal y comidas calientes, pero dependerá de cada despensa.

Este beneficio estará disponible para todos los residentes sin importar su edad o condición migratoria. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 11 al 13 de septiembre

Viernes 11 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Let’s Celebrate 46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 8 a.m. a 12 p.m. Our Lady of Sorrows/Mary House 93 Clerk St., Jersey City, NJ 07305 9:30 a.m. a 1 p.m. (contactarse al 201-433-0626 para reservar cita) Sistha’s & Brotha’s United In Spirit 245-251 Martin Luther King DR., Jersey City, NJ 07305 7 a.m. a 4 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 7 a 10 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

5 a 7 p.m.

Sábado 12 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. Matthew’s Lutheran Church Pantry 85 Wayne Street, Jersey City, NJ 07302 9:30 a.m. a 12 p.m. Our Lady of Sorrows/Mary House 93 Clerk St., Jersey City, NJ 07305 9:30 a.m. a 1 p.m. (contactarse al 201-433-0626 para reservar cita) Grace Church in Newark 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Pierre Toussaint Food Pantry 520 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 9 a 11 a.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 9 a.m. a 1 p.m. Abundant Life Christian Ctr. 2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 08810 8 a 11 a.m.

Domingo 13 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 12 a 1 p.m. Visions And Pathways Brahma 49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 08807 7 a 10 a.m.

11:30 a.m. a 1 p.m.

5 a 7 p.m. Suydam Street Reformed Church 74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 7:30 a 8 a.m.

Algunas despensas de Nueva Jersey también pueden ofrecer comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Photographer: Julia Filirovska

Si consideras que las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas, el sistema de Community Food Bank of Nueva Jersey te facilita despensas más cercanas a tu ubicación; solo tienes que introducir tu dirección, código postal o ciudad.

Lo recomendable es que acudas con puntualidad, pues es posible una gran presencia de personas por acceder a este beneficio. También es recomendable que lleves alguna identificación que acredite que resides en alguna localidad de Nueva Jersey.