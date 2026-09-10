Muchas personas intentarán aprovechar esta iniciativa ofrecida por las comunidades benéficas del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Muchas personas intentarán aprovechar esta iniciativa ofrecida por las comunidades benéficas del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Las familias de Nueva Jersey tendrán una excelente oportunidad para aliviar sus gastos gracias a nuevas fechas de distribución comunitaria. Desde el 11 al 13 de septiembre, varias despensas abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis a las personas que lo necesiten. Si quieres aprovechar este beneficio, sigue leyendo este artículo informativo para conocer las direcciones y horarios de atención.

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Muchas familias tienen complicaciones económicas cada mes, ya que cuentan con distintos gastos o deudas. Es así que no dudarían en aceptar o aprovechar cualquier tipo de ayuda comunitaria que les permita ahorrar el suficiente dinero.

Estas despensas se encargan de brindar productos nutritivos que pueden durar por varios días en los hogares. De esa manera, cada integrante puede disfrutar de distintos platos en sus mesas.

Se espera que estos puntos de distribución entreguen proteínas, lácteos, frutas, verduras, enlatados, pastas, entre opciones nutritivas. Es más, es posible que los interesados reciban artículos de aseo personal y comidas calientes, pero dependerá de cada despensa.

Este beneficio estará disponible para todos los residentes sin importar su edad o condición migratoria. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Este beneficio estará disponible para todos los residentes sin importar su edad o condición migratoria. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 11 al 13 de septiembre

  • Viernes 11 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Let’s Celebrate46 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 073048 a.m. a 12 p.m.
Our Lady of Sorrows/Mary House93 Clerk St., Jersey City, NJ 073059:30 a.m. a 1 p.m. (contactarse al 201-433-0626 para reservar cita)
Sistha’s & Brotha’s United In Spirit245-251 Martin Luther King DR., Jersey City, NJ 073057 a.m. a 4 p.m.
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 088077 a 10 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
5 a 7 p.m.
  • Sábado 12 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Matthew’s Lutheran Church Pantry85 Wayne Street, Jersey City, NJ 073029:30 a.m. a 12 p.m.
Our Lady of Sorrows/Mary House93 Clerk St., Jersey City, NJ 073059:30 a.m. a 1 p.m. (contactarse al 201-433-0626 para reservar cita)
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 0710210 a.m. a 12:30 p.m.
Pierre Toussaint Food Pantry520 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071029 a 11 a.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 071039 a.m. a 1 p.m.
Abundant Life Christian Ctr.2245 Route 130, Ste. 101, Dayton, NJ 088108 a 11 a.m.
  • Domingo 13 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710212 a 1 p.m.
Visions And Pathways Brahma49 Brahma Avenue, Bridgewater, NJ 088077 a 10 a.m.
11:30 a.m. a 1 p.m.
5 a 7 p.m.
Suydam Street Reformed Church74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901 7:30 a 8 a.m.
Algunas despensas de Nueva Jersey también pueden ofrecer comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Algunas despensas de Nueva Jersey también pueden ofrecer comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Photographer: Julia Filirovska

Si consideras que las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas, el te facilita despensas más cercanas a tu ubicación; solo tienes que introducir tu dirección, código postal o ciudad.

Lo recomendable es que acudas con puntualidad, pues es posible una gran presencia de personas por acceder a este beneficio. También es recomendable que lleves alguna identificación que acredite que resides en alguna localidad de Nueva Jersey.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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