Si vives en Nueva Jersey o conoces a alguien que necesita ayuda para aliviar sus gastos del hogar, hay una excelente noticia para ti. Del 14 al 17 de septiembre, nuevamente distintas despensas comunitarias estarán disponibles para entregar alimentos gratis a las familias del estado mencionado. Para aprovechar este apoyo y planificar tu visita con anticipación, te invito a leer este artículo informativo.

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Muchas familias afrontan una dura realidad cada semana, pues necesitan pagar cuentas, deudas o solventar los gastos que poseen. Como resultado, estos hogares necesitan ajustar sus presupuestos.

Ante la situación, los bancos de alimentos de Nueva Jersey y organizaciones comunitarias se unen para permitir que estas familias puedan reducir sus gastos con la entrega de estos productos nutritivos.

Es posible que los interesados reciban productos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas, entre las cuales destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones. Es más, pueden acceder a comidas calientes o artículos de aseo personal.

Algunas despensas podrán entregar comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Photographer: Julia Filirovska

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 14 al 17 de septiembre

Lunes 14 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Hoboken Community Center 1301 Washington St., Hoboken, NJ 07030 9 a 11 a.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Martes 15 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Willing Heart Community Care Center 555 Dr. Martin Luther King Boulevard, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Let’s Celebrate 46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 10 a 11:30 a.m. Hoboken Community Center 1301 Washington St., Hoboken, NJ 07030 9 a.m. a 12 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Miércoles 16 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Brian P. Stack Civic Assoc. INC 811 West Street, Union City, NJ 07087 4 a 6 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Jueves 17 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Let’s Celebrate 46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 07304 10 a 11:30 a.m. Hoboken Community Center 1301 Washington St., Hoboken, NJ 07030 9 a 11 a.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m.

Se espera que cada familia que se acerque a una despensa reciba una caja de distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

Si consideras que los puntos de entrega están lejanos a tu ubicación, te recomiendo que ingreses al buscador de Community Food Bank of Nueva Jersey . Con solo ingresar tu dirección, código postal o la ciudad donde resides, el sistema, te arrojará las opciones más favorables.

Es una gran oportunidad para que puedas ahorrar más dinero y sigas disfrutando de distintos platos en tu mesa por varios días. Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas.