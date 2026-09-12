Una iniciativa que ayudará a cientas de familias en el estado de Nueva Jersey. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa que ayudará a cientas de familias en el estado de Nueva Jersey. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Si vives en Nueva Jersey o conoces a alguien que necesita ayuda para aliviar sus gastos del hogar, hay una excelente noticia para ti. Del 14 al 17 de septiembre, nuevamente distintas despensas comunitarias estarán disponibles para entregar alimentos gratis a las familias del estado mencionado. Para aprovechar este apoyo y planificar tu visita con anticipación, te invito a leer este artículo informativo.

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Muchas familias afrontan una dura realidad cada semana, pues necesitan pagar cuentas, deudas o solventar los gastos que poseen. Como resultado, estos hogares necesitan ajustar sus presupuestos.

Ante la situación, los bancos de alimentos de Nueva Jersey y organizaciones comunitarias se unen para permitir que estas familias puedan reducir sus gastos con la entrega de estos productos nutritivos.

Es posible que los interesados reciban productos perecibles y no perecibles en las fechas señaladas, entre las cuales destacan proteínas, lácteos, frutas, verduras, legumbres, pastas, enlatados, entre otras opciones. Es más, pueden acceder a comidas calientes o artículos de aseo personal.

Algunas despensas podrán entregar comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Algunas despensas podrán entregar comidas calientes en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Photographer: Julia Filirovska

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 14 al 17 de septiembre

  • Lunes 14 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Hoboken Community Center1301 Washington St., Hoboken, NJ 070309 a 11 a.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
  • Martes 15 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Willing Heart Community Care Center555 Dr. Martin Luther King Boulevard, Newark, NJ 0710210 a.m. a 12 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Let’s Celebrate46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 0730410 a 11:30 a.m.
Hoboken Community Center1301 Washington St., Hoboken, NJ 070309 a.m. a 12 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
  • Miércoles 16 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Brian P. Stack Civic Assoc. INC811 West Street, Union City, NJ 070874 a 6 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
  • Jueves 17 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Let’s Celebrate46-48 Fairview Avenue, Jersey City, NJ 0730410 a 11:30 a.m.
Hoboken Community Center1301 Washington St., Hoboken, NJ 070309 a 11 a.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4 p.m.
Secaucus Food Pantry79 Metro Way, Secaucus, NJ 070948 a.m. a 12 p.m.
Se espera que cada familia que se acerque a una despensa reciba una caja de distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Se espera que cada familia que se acerque a una despensa reciba una caja de distintos alimentos nutritivos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
/ Ana Karotkaya Photography

Si consideras que los puntos de entrega están lejanos a tu ubicación, te recomiendo que ingreses al . Con solo ingresar tu dirección, código postal o la ciudad donde resides, el sistema, te arrojará las opciones más favorables.

Es una gran oportunidad para que puedas ahorrar más dinero y sigas disfrutando de distintos platos en tu mesa por varios días. Eso sí, te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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