Una gran oportunidad de apoyo llega para las familias de Nueva Jersey con una nueva jornada comunitaria de asistencia alimentaria. Sucede que distintas despensas del estado abrirán sus puertas para entregar alimentos gratis a quienes más lo necesitan. En caso estés interesado o conoces a una persona que realmente necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y los centros de distribución disponibles.
La iniciativa pretende beneficiar a las familias más necesitadas de Nueva Jersey debido al alto costo de vida que presenta. Por esa razón, los integrantes adultos se ven obligados a trabajar doble turno o ajustar sus presupuestos.
Ante el problema, cientas de despensas pretenden aliviar la carga económica de estos hogares entregando productos nutritivos sin la necesidad de gastar un dólar. De esa manera, pueden disfrutar de distintos platos en sus mesas por varios días.
En caso te interese acercarte a una de estas despensas disponibles, podrás recibir alimentos perecibles y no perecibles, tales como proteínas, enlatados, frutas, verduras, lácteos, entre otros productos. Es más, existe la posibilidad de que accedas a artículos de primera necesidad o comida caliente.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 17 al 20 de agosto
- Lunes 17 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|11 a.m. a 12:30 p.m.
|Suydam Street Reformed Church
|74 Drift Street, New Brunswick, NJ 08901
|9 a 10 a.m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|2 a 7 p.m.
|First Presbyterian Church
|150 North Broadway, South Amboy, NJ 08879
|12 a 3 p.m.
|Inspire Community Development Corporation
|91 Jefferson Blvd., Edison, NJ 08817
|4:30 a 5:30 p.m.
- Martes 18 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|9:30 a 11:30 a.m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln., East Brunswick, NJ 08816
|10 a.m. a 12 p.m.
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|10 a.m. a 12 p.m.
|Ebenezer Baptist Church
|126 Lee Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a 10 a.m.
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|10 a.m. a 2 p.m.
- Miércoles 19 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|9:30 a 11:30 a.m.
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|10 a.m. a 2 p.m.
|Src Five Loaves Food Pantry
|100 College Avenue, New Brunswick, NJ 08901
|10 a.m. a 4 p.m.
|St. Paul’s Lutheran Church
|445 Old Post Road., Edison, NJ 08817
|10 a.m. a 12 p.m.
- Jueves 20 de agosto
|DESPENSA
|DIRECCIÓN
|HORARIO
|St. Peters Community Dev. Corp
|455 Main Street, Spotswood, NJ 08884
|9:30 a 11:30 a.m.
|Aldersgate Outreach Community Center
|568 Ryders Ln., East Brunswick, NJ 08816
|10 a.m. a 12 p.m.
|North Brunswick Food Bank
|710 Hermann Road, North Brunswick, NJ 08902
|6 a 7:30 p.m.
|Salvation Army - New Brnwk
|287 Handy Street, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Elijah’s Promise
|18 Neilson Street, New Brunswick, NJ 08901
|8:30 a.m. a 4 p.m.
|Franklin Twp. Food Bank INC.
|224 Churchill Avenue, Somerset, NJ 08873
|2 a 7 p.m.
En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en las listas brindadas, puedes ingresar al sistema de Community Food Bank of New Jersey. Con solo introducir tu dirección, ciudad o código postal, la plataforma te brinda las opciones más favorables para ti.
Recuerda llevar una bolsa grande o una identificación que corrobore que resides en algún condado de Nueva Jersey. Es una gran oportunidad para que puedas ahorrar más dinero.
¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!