Conoce los horarios y las despensas disponibles para que accedas a alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Conoce los horarios y las despensas disponibles para que accedas a alimentos gratis en las fechas señaladas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

Una excelente oportunidad de ahorro llega para las familias de Nueva Jersey. Desde el 25 al 27 de septiembre, cada residente puede acercarse a una de las despensas ubicadas en los distintos condados para recibir alimentos gratis. En caso residas en este estado, es necesario que aproveches esta iniciativa. Para conocer más detalles de los horarios y los puntos de entrega disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Cada semana las familias tienen que analizar cómo estirar sus presupuestos, ya que necesitan pagar cuentas, deudas, entre otros gastos. Por esta razón, no dudarían en aceptar cualquier tipo de ayuda que no represente un gasto.

En las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos de Nueva Jersey distribuirán toneladas de productos nutritivos a cientas de despensas, con la finalidad de que éstas repartan a las familias interesadas.

Se espera que cada familia pueda recibir lácteos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, comidas calientes, entre otras opciones. Es más, algunas despensas pueden entregar artículos de aseo personal.

Cada familia puede recibir cajas con distintos productos nutritivos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Cada familia puede recibir cajas con distintos productos nutritivos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 25 al 27 de septiembre

  • Viernes 25 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
AngelaCARES,Inc512 Ocean Avenue Suite Floor, Jersey City, NJ 0730512:30 a 5 p.m.
Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 0730510 a.m. a 1:30 p.m.
Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 070878:30 a.m. a 4:30 p.m.
St. James Social Service Corp.604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071021 a 3 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
Bessie Green Community510 Broad Street, Newark, NJ 0710210 a.m. a 1 p.m.
  • Sábado 26 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Matthew’s Lutheran Church Pantry85 Wayne Street, Jersey City, NJ 073029:30 a.m. a 12 p.m.
Old Bergen Church1 Highland Ave., Jersey City, NJ 073068:30 a.m. a 12:30 p.m.
The Cityline Church1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 070868 a.m. a 12 p.m.
Bethany Lutheran Church2015 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 0708610 a.m. a 12 p.m.
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 0710210 a.m. a 12:30 p.m.
Pierre Toussaint Food Pantry520 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 071029 a 11 a.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
  • Domingo 27 de septiembre
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710212 a 1 p.m.
Berean Seventh Day Adventist Church828 Sanford Ave., Newark, NJ 071066 a 9 a.m.
Trinity Assembly of God (feed the Need)160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 0705512 a 1 p.m.
Toni’s Kitchen73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 070425 a 6 p.m.
Mt. Olive Baptist Church260 Central Ave., Hackensack, NJ 076018:30 a.m. a 1 p.m.
Lpc Mission Project1506 Orchard Terr., Linden, NJ 070368:45 a 9:45 a.m.
Community SDA Church245 Tenafly Road., Englewood, NJ 0763111 a.m. a 3 p.m.
Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo75 Cedar St., Paterson, NJ 075011 a 4 p.m.
Los interesados pueden recibir frutas y verduras en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)
Los interesados pueden recibir frutas y verduras en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿No identificaste alguna despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte, ya que la plataforma de te brinda las opciones más accesibles; solo tienes que introducir en el buscador tu dirección, código postal o ciudad, y listo.

Te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas en las fechas señaladas. Pese a ello, es una buena oportunidad para que disfrutes de alimentos sin gastar un dólar.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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