Una excelente oportunidad de ahorro llega para las familias de Nueva Jersey. Desde el 25 al 27 de septiembre, cada residente puede acercarse a una de las despensas ubicadas en los distintos condados para recibir alimentos gratis. En caso residas en este estado, es necesario que aproveches esta iniciativa. Para conocer más detalles de los horarios y los puntos de entrega disponibles, sigue leyendo este artículo informativo.

Cada semana las familias tienen que analizar cómo estirar sus presupuestos, ya que necesitan pagar cuentas, deudas, entre otros gastos. Por esta razón, no dudarían en aceptar cualquier tipo de ayuda que no represente un gasto.

En las fechas señaladas, distintos bancos de alimentos de Nueva Jersey distribuirán toneladas de productos nutritivos a cientas de despensas, con la finalidad de que éstas repartan a las familias interesadas.

Se espera que cada familia pueda recibir lácteos, proteínas, frutas, verduras, legumbres, enlatados, comidas calientes, entre otras opciones. Es más, algunas despensas pueden entregar artículos de aseo personal.

Cada familia puede recibir cajas con distintos productos nutritivos. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 25 al 27 de septiembre

Viernes 25 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO AngelaCARES,Inc 512 Ocean Avenue Suite Floor, Jersey City, NJ 07305 12:30 a 5 p.m. Triangle Park Comm Ct /Jersey City Episcopal CDC 247 Old Bergen Road, Jersey City, NJ 07305 10 a.m. a 1:30 p.m. Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4:30 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m.

Sábado 26 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. Matthew’s Lutheran Church Pantry 85 Wayne Street, Jersey City, NJ 07302 9:30 a.m. a 12 p.m. Old Bergen Church 1 Highland Ave., Jersey City, NJ 07306 8:30 a.m. a 12:30 p.m. The Cityline Church 1510 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07086 8 a.m. a 12 p.m. Bethany Lutheran Church 2015 Kennedy Blvd., Jersey City, NJ 07086 10 a.m. a 12 p.m. Grace Church in Newark 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Pierre Toussaint Food Pantry 520 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 9 a 11 a.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m.

Domingo 27 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 12 a 1 p.m. Berean Seventh Day Adventist Church 828 Sanford Ave., Newark, NJ 07106 6 a 9 a.m. Trinity Assembly of God (feed the Need) 160 Passaic Avenue, Passaic, NJ 07055 12 a 1 p.m. Toni’s Kitchen 73 South Fullerton Avenue, Montclair, NJ 07042 5 a 6 p.m. Mt. Olive Baptist Church 260 Central Ave., Hackensack, NJ 07601 8:30 a.m. a 1 p.m. Lpc Mission Project 1506 Orchard Terr., Linden, NJ 07036 8:45 a 9:45 a.m. Community SDA Church 245 Tenafly Road., Englewood, NJ 07631 11 a.m. a 3 p.m. Primera Iglesia Pentecostal Abrigo del Altisimo 75 Cedar St., Paterson, NJ 07501 1 a 4 p.m.

Los interesados pueden recibir frutas y verduras en las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿No identificaste alguna despensa cercana a tu hogar? No tienes de qué preocuparte, ya que la plataforma de Community Food Bank of New Jersey te brinda las opciones más accesibles; solo tienes que introducir en el buscador tu dirección, código postal o ciudad, y listo.

Te aconsejo que acudas antes de la hora pactada, ya que existe la posibilidad de que se registren largas colas en las fechas señaladas. Pese a ello, es una buena oportunidad para que disfrutes de alimentos sin gastar un dólar.