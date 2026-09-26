Una excelente oportunidad de ahorro llega para los residentes de Nueva Jersey. Sucede que, desde el 28 de septiembre hasta el 1 de octubre, cientas de despensas abrirán sus puertas con la finalidad de repartir alimentos gratis. En caso quieras aprovechar este beneficio o conoces a alguien que necesita de esta ayuda, sigue leyendo este artículo informativo para que sepas los horarios y las despensas disponibles en las fechas señaladas.

Muchas familias tienen dificultades para lograr que sus ingresos económicos lleguen a fin de mes, pues necesitan pagar cuentas, deudas y otros gastos importantes del hogar.

Se trata de una carga económica que les cuesta mantener. Es así que los bancos de alimentos de Nueva Jersey han puesto en marcha esta iniciativa para lograr que las familias sientan alivio por unos cuantos días con la entrega de estos productos.

Es posible que las familias interesadas accedan a productos perecibles y no perecibles, entre los cuales destacan proteínas, legumbres, lácteos, frutas, verduras, entre otras opciones nutritivas. Es más, no se descarta la posibilidad de que reciban comidas calientes o artículos de aseo personal.

Los enlatados serán uno de los productos alimenticios que entregarán cientas de despensas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 28 de septiembre al 1 de octubre

Lunes 28 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m. Highways 155 Broadway, Bayonne, NJ 07002 12 a 3 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Franciscan Community Development Center 239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022 9 a.m. a 6 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m.

Martes 29 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m. Highways 155 Broadway, Bayonne, NJ 07002 12 a 3 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Franciscan Community Development Center 239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022 9 a.m. a 6 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m.

Miércoles 30 de septiembre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m. Highways 155 Broadway, Bayonne, NJ 07002 12 a 3 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Franciscan Community Development Center 239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022 9 a.m. a 6 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m.

Jueves 1 de octubre

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Beof-Bayonne Economic Opportunity Foundation 555 Kennedy Boulevard, Bayonne, NJ 07087 8:30 a.m. a 4 p.m. Secaucus Food Pantry 79 Metro Way, Secaucus, NJ 07094 8 a.m. a 12 p.m. Highways 155 Broadway, Bayonne, NJ 07002 12 a 3 p.m. Bessie Green Community 510 Broad Street, Newark, NJ 07102 10 a.m. a 1 p.m. Franciscan Community Development Center 239 Anderson Ave., Fairview, NJ 07022 9 a.m. a 6 p.m. St. James Social Service Corp. 604 Martin Luther King Blvd., Newark, NJ 07102 1 a 3 p.m.

Cada familia podrá recibir una caja de alimentos en una de las fechas señaladas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Ana Karotkaya Photography

¿Las opciones brindadas en las listas te quedan lejanas? No hay problema de ello, ya que la plataforma de Community Food Bank of Nueva Jersey te brindan las opciones más cercanas con solo introducir en el buscador tu dirección, ciudad o código postal.

Se trata de una gran oportunidad para que disfrutes de distintos platos por varios días. Te aconsejo acudir antes de la hora prevista, pues existe la posibilidad de que se registren largas colas.