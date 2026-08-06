Una iniciativa dirigida especialmente para las familias más necesitadas del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Una iniciativa dirigida especialmente para las familias más necesitadas del estado. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

En caso residas en , ha llegado una excelente noticia: se ha confirmado la entrega de en distintos condados del estado. Los interesados podrán acceder a estos productos nutritivos desde el viernes 07 hasta el domingo 09 de agosto y de esa manera aliviar la carga económica que presentan cada mes. Para obtener más información al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque la iniciativa está pensada para los hogares de bajo recursos económicos, cualquier residente de los distintos condados de Nueva Jersey pueden acercarse a las despensas disponibles y así aprovechar los recursos nutritivos que ofrecen.

Los interesados no solo recibirán productos enlatados; existe una gran posibilidad de que accedan a proteínas, verduras, frutas, lácteos, entre otros alimentos. Es más, es posible que se repartan artículos de limpieza o comidas calientes.

El propósito de esta iniciativa es permitir que las familias alivien los gastos que presentan cada mes. De esa forma, seguirán ahorrando o puedan invertir ese dinero en algo más productivo.

Se trata de una ayuda dirigida para los residentes del estado de Nueva Jersey. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Se trata de una ayuda dirigida para los residentes del estado de Nueva Jersey. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 07 al 09 de agosto

  • Viernes 07 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 072019 a.m. a 4 p.m.
Salvation Army - Elizabeth1005 East Jersey St., Elizabeth, NJ 072019 a.m. a 12 p.m.
Christ Fellowship of Elizabeth1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 0720110 a.m. a 1 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 0710310 a.m. a 2 p.m.
  • Sábado 08 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
St. Joseph Social Service Center118 Division Street, Elizabeth, NJ 072019 a.m. a 1 p.m.
Christ Fellowship of Elizabeth950 Broad St., Newark, NJ 0710210 a.m. a 12:30 p.m.
Emmanuel Church of Christ54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 071039 a.m. a 1 p.m.
Grace Church in Newark950 Broad St., Newark, NJ 0710210 a.m. a 12:30 p.m.
  • Domingo 09 de agosto
DESPENSADIRECCIÓNHORARIO
Chances @ MCC Emergency Food Pantry242 Jefferson Street, Newark, NJ 0710212 a 1 p.m.
Redeemed Christian Church of God Orange180 Main Street, Orange, NJ 070501:30 a 4:30 p.m.
Oheb Shalom Cong170 Scotland Rd., South Orange, NJ 070509 a.m. a 1 p.m.
Ship31 Woodland Avenue, Summit, NJ 0790110 a.m. a 12 p.m.
Los interesados recibirán productos nutritivos, tales como perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los interesados recibirán productos nutritivos, tales como perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en las listas brindadas, te puede arrojar las opciones más favorables según la ciudad donde residas. Tan solo bastará que introduzcas tu dirección o código postal.

CFBNJ también ofrece una línea de asistencia alimentaria con la finalidad de consultar horarios, direcciones o resolver cualquier duda. En ese sentido, debes contactarte al 908-838-4831.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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