En caso residas en Nueva Jersey , ha llegado una excelente noticia: se ha confirmado la entrega de alimentos gratis en distintos condados del estado. Los interesados podrán acceder a estos productos nutritivos desde el viernes 07 hasta el domingo 09 de agosto y de esa manera aliviar la carga económica que presentan cada mes. Para obtener más información al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

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Aunque la iniciativa está pensada para los hogares de bajo recursos económicos, cualquier residente de los distintos condados de Nueva Jersey pueden acercarse a las despensas disponibles y así aprovechar los recursos nutritivos que ofrecen.

Los interesados no solo recibirán productos enlatados; existe una gran posibilidad de que accedan a proteínas, verduras, frutas, lácteos, entre otros alimentos. Es más, es posible que se repartan artículos de limpieza o comidas calientes.

El propósito de esta iniciativa es permitir que las familias alivien los gastos que presentan cada mes. De esa forma, seguirán ahorrando o puedan invertir ese dinero en algo más productivo.

Se trata de una ayuda dirigida para los residentes del estado de Nueva Jersey. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Nueva Jersey del 07 al 09 de agosto

Viernes 07 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 9 a.m. a 4 p.m. Salvation Army - Elizabeth 1005 East Jersey St., Elizabeth, NJ 07201 9 a.m. a 12 p.m. Christ Fellowship of Elizabeth 1121 Elizabeth Ave., Elizabeth, NJ 07201 10 a.m. a 1 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 10 a.m. a 2 p.m.

Sábado 08 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO St. Joseph Social Service Center 118 Division Street, Elizabeth, NJ 07201 9 a.m. a 1 p.m. Christ Fellowship of Elizabeth 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m. Emmanuel Church of Christ 54 Irvine Turner Blvd., Newark, NJ 07103 9 a.m. a 1 p.m. Grace Church in Newark 950 Broad St., Newark, NJ 07102 10 a.m. a 12:30 p.m.

Domingo 09 de agosto

DESPENSA DIRECCIÓN HORARIO Chances @ MCC Emergency Food Pantry 242 Jefferson Street, Newark, NJ 07102 12 a 1 p.m. Redeemed Christian Church of God Orange 180 Main Street, Orange, NJ 07050 1:30 a 4:30 p.m. Oheb Shalom Cong 170 Scotland Rd., South Orange, NJ 07050 9 a.m. a 1 p.m. Ship 31 Woodland Avenue, Summit, NJ 07901 10 a.m. a 12 p.m.

Los interesados recibirán productos nutritivos, tales como perecibles y no perecibles. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

En caso no hayas identificado alguna despensa cercana a tu hogar en las listas brindadas, el sistema de Community FoodBank of New Jersey te puede arrojar las opciones más favorables según la ciudad donde residas. Tan solo bastará que introduzcas tu dirección o código postal.

CFBNJ también ofrece una línea de asistencia alimentaria con la finalidad de consultar horarios, direcciones o resolver cualquier duda. En ese sentido, debes contactarte al 908-838-4831.

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