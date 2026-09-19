¿Resides en Nueva York y estás buscando algún trabajo? Te comentaré que las escuelas públicas de la “Gran Manzana” han abierto nuevas oportunidades laborales para contratar personal en diversas áreas pensando en el ciclo escolar 2026-2027. En caso estés interesado y quieres saber qué vacantes están disponibles, te recomiendo que sigas leyendo este artículo informativo.

TE PUEDE INTERESAR Alimentos gratis en Nueva York del 21 al 24 de septiembre: puntos de entrega y horarios

La información se dio a conocer por Nueva York City Public Schools (NYC Public Schools) el pasado 18 de septiembre, tras publicar en su plataforma nuevas ofertas de empleo en las escuelas de los cinco distritos de la Gran Manzana: El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island.

Los puestos de trabajo están disponibles en las escuelas públicas de los cinco distritos principales de NYC. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son las vacantes solicitadas en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York

Tomando la información publicada en la plataforma NYC Public Schools, existen más oportunidades laborales en dos puestos específicamente: School Aide (Asistente escolar) y Family Worker (Trabajador/a de familias).

La primera vacante consiste en un trabajo de apoyo dentro de las escuelas públicas, tales como ayudar a los estudiantes, docentes y personal escolar en tareas diarias , supervisión y organización, mientras que el segundo puesto está enfocado en comunicarse con las familias de los escolares y orientarlas cuando sea necesario .

Tal como te indiqué en párrafos anteriores, estos puestos solicitados no se concentran en un solo distrito; hay oportunidades laborales en distintas escuelas de la ciudad de Nueva York, tales como The Family School, Civic Leadership Academy, East Bronx Academy for the Future, entre otras.

También existen otras vacantes en las escuelas públicas de la Gran Manzana, las cuales se caracterizan por brindar mejores salarios, pero exigirán más experiencia y preparación académica. Estos puestos son:

PUESTO FUNCIÓN SALARIO INICIAL Community Assistant Apoyar tareas administrativas, comunitarias o cualquier actividad dentro de la escuela. $37,697 al año. Community Associate Puesto con mayores responsabilidades dentro de la escuela. $44,432 al año. Parent Coordinator Establecer un enlace de apoyo entre la escuelas, los padres y la comunidad. $44,432 al año.

Los puestos de School Aide y Family Worker son más requeridos por las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los requisitos para postular a una de estas vacantes para laborar en escuelas públicas de NYC

Cada puesto solicitan requisitos específicos. Por ejemplo, las vacantes para School Aide y Family Worker no requieren de diploma de escuelas secundaria ni el General Education Development (GED) de EE. UU., aunque sí evaluarán el historial de asistencia y puntualidad, capacidad para trabajar con alumnos, docentes y otro personal, entre otras habilidades.

Por su parte, para postular a Community Assistant, Community Associate o Parent Coordinator es necesario contar con un diploma de escuela secundaria o su equivalente educativo; además de poseer un buen dominio del idioma inglés.

Ten en cuenta que el proceso de postulación puede variar según la vacante y se solicitan de distintas formas; quizás necesites enviar tu CV directamente a la escuela o mediante el correo electrónico.